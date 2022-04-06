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Новини Санкції проти Росії Війна Різня в Бучі
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Події в Бучі недалекі від геноциду, - Джонсон

буча,ірпінь

Масові вбивства в українському місті Буча недалекі від геноциду, і немає сумніву, що міжнародна спільнота введе більше санкцій проти Росії.

Про це сказав глава уряду Великої Британії Борис Джонсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Коли ми дивимось на те, що твориться в Бучі, що Путін зробив в Україні, і що, як на мене, зовсім недалеке від геноциду, не дивно, що люди реагують таким чином", - сказав він.

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Джонсон додав, що міжнародна спільнота, у тому числі Велика Британія, рухатиметься синхронно щодо "введення нових санкцій і обмежень проти режиму Володимира Путіна".

Автор: 

геноцид (307) путін володимир (23767) росія (64984) Джонсон Борис (582) Буча (539)


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Топ коментарі
+7
Тут уже должны быть не санкции, тут уже должны быть публично отрубанные головы...
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06.04.2022 15:37
+6
"недвлекi"??? А что тогда с его точки зрения геноцид? Надо что, иметь какую-то определённую национальность чтобы преступления против тебя назвали в конце концов геноцидом? "Геноцид" дословно значит уничтожение людей.
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06.04.2022 15:40
+3
Ну як їм тяжко проти мордору щось признати - просто фобія якась - навіть Борис.
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06.04.2022 15:40
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Тут уже должны быть не санкции, тут уже должны быть публично отрубанные головы...
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06.04.2022 15:37 Відповісти
Эксклюзивное интервью с сенатором США:

https://www.youtube.com/watch?v=TOF-WtCcwHI


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06.04.2022 15:40 Відповісти
"недвлекi"??? А что тогда с его точки зрения геноцид? Надо что, иметь какую-то определённую национальность чтобы преступления против тебя назвали в конце концов геноцидом? "Геноцид" дословно значит уничтожение людей.
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06.04.2022 15:40 Відповісти
Ну як їм тяжко проти мордору щось признати - просто фобія якась - навіть Борис.
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06.04.2022 15:40 Відповісти
Головне не образить кровожадного вбивцю Путіна і хоч через сраку дать змогу зеленському зазирнуть йому в очі
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06.04.2022 15:45 Відповісти
хорошо бы и лохматому подышать воздухом бучи наяву...
а так да - молодец.
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06.04.2022 15:44 Відповісти
Покажіть йому і розкажіть про Маріуполь, може тоді буде вже достатньо ?
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06.04.2022 15:47 Відповісти
Вони не можуть казати "Це геноцид" бо у них правова держава і їх можуть засудити якщо вони це скажуть без офіційного вироку суду, от так от.
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06.04.2022 15:53 Відповісти
Просто дебіли у владі й далі говорять про 1500 загиблих коли їх вже під 50 тисяч, про Маріуполь всі мовчать
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06.04.2022 15:53 Відповісти
Рашисти вже відкрито публікують офіційну статтю в якій розповідають, що треба знищити українську націю, а європейські толерасти все одно не бачать геноциду і розповідають про необхідність незалежного розслідування! Це просто шок!!!
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06.04.2022 16:21 Відповісти
Те, що події в Україні це геноцид рабсійських фашистів, ми зрозуміли з перших днів війни...
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06.04.2022 16:28 Відповісти
Там не одна Буча, а й багато інших міст та сіл... Покажіть Борі усе.
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06.04.2022 16:34 Відповісти
А на скільки "недалекі від геноциду"? На стільки: -----, чи на стільки:---------? Розкажіть це близьким, родичам, свідкам.... Кожен москальський орк, який зайшов зі зброєю в Україну має бути ЗНИЩЕНИЙ. Амінь.
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06.04.2022 16:38 Відповісти
Джонсону-це саме геноцид проти української нації...
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06.04.2022 17:11 Відповісти
не недалеки а геноцидом и являются!
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06.04.2022 18:23 Відповісти
 
 