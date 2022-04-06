Події в Бучі недалекі від геноциду, - Джонсон
Масові вбивства в українському місті Буча недалекі від геноциду, і немає сумніву, що міжнародна спільнота введе більше санкцій проти Росії.
Про це сказав глава уряду Великої Британії Борис Джонсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Коли ми дивимось на те, що твориться в Бучі, що Путін зробив в Україні, і що, як на мене, зовсім недалеке від геноциду, не дивно, що люди реагують таким чином", - сказав він.
Джонсон додав, що міжнародна спільнота, у тому числі Велика Британія, рухатиметься синхронно щодо "введення нових санкцій і обмежень проти режиму Володимира Путіна".
Топ коментарі
+7 Поднипровский УКРАИНЕЦ
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+6 Alex Zverev #512929
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+3 Сергій Осадчий
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https://www.youtube.com/watch?v=TOF-WtCcwHI
а так да - молодец.