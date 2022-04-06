Події в Бучі недалекі від геноциду, - Джонсон

Масові вбивства в українському місті Буча недалекі від геноциду, і немає сумніву, що міжнародна спільнота введе більше санкцій проти Росії.

Про це сказав глава уряду Великої Британії Борис Джонсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Коли ми дивимось на те, що твориться в Бучі, що Путін зробив в Україні, і що, як на мене, зовсім недалеке від геноциду, не дивно, що люди реагують таким чином", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія проводить геноцид в Україні, бо впевнена, що Європа не відповість, - Зеленський

Джонсон додав, що міжнародна спільнота, у тому числі Велика Британія, рухатиметься синхронно щодо "введення нових санкцій і обмежень проти режиму Володимира Путіна".