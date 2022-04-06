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Новости Санкции против России Война Резня в Буче
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События в Буче недалеки от геноцида, - Джонсон

буча,ірпінь

Массовые убийства в украинском городе Буча недалеки от геноцида, и нет сомнений, что международное сообщество введет больше санкций против России.

Об этом сказал глава правительства Великобритании Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда мы смотрим на то, что творится в Буче, что Путин сделал в Украине, и что, мне кажется, совсем недалеко от геноцида, не удивительно, что люди реагируют таким образом", - сказал он.

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Джонсон добавил, что международное сообщество, в том числе Великобритания, будет двигаться синхронно по поводу "введения новых санкций и ограничений против режима Владимира Путина".

геноцид (416) путин владимир (31219) россия (95402) Джонсон_Борис (504) Буча (458)


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Топ комментарии
+7
Тут уже должны быть не санкции, тут уже должны быть публично отрубанные головы...
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06.04.2022 15:37
+6
"недвлекi"??? А что тогда с его точки зрения геноцид? Надо что, иметь какую-то определённую национальность чтобы преступления против тебя назвали в конце концов геноцидом? "Геноцид" дословно значит уничтожение людей.
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06.04.2022 15:40
+3
Ну як їм тяжко проти мордору щось признати - просто фобія якась - навіть Борис.
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06.04.2022 15:40
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Тут уже должны быть не санкции, тут уже должны быть публично отрубанные головы...
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06.04.2022 15:37 Ответить
Эксклюзивное интервью с сенатором США:

https://www.youtube.com/watch?v=TOF-WtCcwHI


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06.04.2022 15:40 Ответить
"недвлекi"??? А что тогда с его точки зрения геноцид? Надо что, иметь какую-то определённую национальность чтобы преступления против тебя назвали в конце концов геноцидом? "Геноцид" дословно значит уничтожение людей.
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06.04.2022 15:40 Ответить
Ну як їм тяжко проти мордору щось признати - просто фобія якась - навіть Борис.
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06.04.2022 15:40 Ответить
Головне не образить кровожадного вбивцю Путіна і хоч через сраку дать змогу зеленському зазирнуть йому в очі
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06.04.2022 15:45 Ответить
хорошо бы и лохматому подышать воздухом бучи наяву...
а так да - молодец.
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06.04.2022 15:44 Ответить
Покажіть йому і розкажіть про Маріуполь, може тоді буде вже достатньо ?
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06.04.2022 15:47 Ответить
Вони не можуть казати "Це геноцид" бо у них правова держава і їх можуть засудити якщо вони це скажуть без офіційного вироку суду, от так от.
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06.04.2022 15:53 Ответить
Просто дебіли у владі й далі говорять про 1500 загиблих коли їх вже під 50 тисяч, про Маріуполь всі мовчать
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06.04.2022 15:53 Ответить
Рашисти вже відкрито публікують офіційну статтю в якій розповідають, що треба знищити українську націю, а європейські толерасти все одно не бачать геноциду і розповідають про необхідність незалежного розслідування! Це просто шок!!!
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06.04.2022 16:21 Ответить
Те, що події в Україні це геноцид рабсійських фашистів, ми зрозуміли з перших днів війни...
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06.04.2022 16:28 Ответить
Там не одна Буча, а й багато інших міст та сіл... Покажіть Борі усе.
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06.04.2022 16:34 Ответить
А на скільки "недалекі від геноциду"? На стільки: -----, чи на стільки:---------? Розкажіть це близьким, родичам, свідкам.... Кожен москальський орк, який зайшов зі зброєю в Україну має бути ЗНИЩЕНИЙ. Амінь.
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06.04.2022 16:38 Ответить
Джонсону-це саме геноцид проти української нації...
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06.04.2022 17:11 Ответить
не недалеки а геноцидом и являются!
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06.04.2022 18:23 Ответить
 
 