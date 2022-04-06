События в Буче недалеки от геноцида, - Джонсон

Массовые убийства в украинском городе Буча недалеки от геноцида, и нет сомнений, что международное сообщество введет больше санкций против России.

Об этом сказал глава правительства Великобритании Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда мы смотрим на то, что творится в Буче, что Путин сделал в Украине, и что, мне кажется, совсем недалеко от геноцида, не удивительно, что люди реагируют таким образом", - сказал он.

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Джонсон добавил, что международное сообщество, в том числе Великобритания, будет двигаться синхронно по поводу "введения новых санкций и ограничений против режима Владимира Путина".