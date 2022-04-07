16-річну вагітну дівчину та 78-річну бабусю зґвалтували рашисти на Херсонщині, - Вілкул

Російські окупанти на Херсонщині ґвалтують дівчат та жінок та з "Градів" стріляють по човнам із людьми.

Про це у Telegram повідомив очільник Криворізької ОВА Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Є й новини, від яких кров холоне у жилах. Відновлюючи мирне життя у звільнених селах Херсонської області, якими ми зараз займаємось, ми дедалі більше стикаємося зі страшними історіями. Такими, наприклад, як зґвалтування 16-річної вагітної дівчини та 78-річної бабусі в одному із сіл на Інгулецькому напрямку. Це те, чому ніколи не буде прощення", - розповів він.

Також, за словами Вілкула, сьогодні, приблизно о 10-й ранку, російські окупанти на березі Каховського водосховища, біля бази відпочинку "Світанок" у Мар'янському Криворізького району розстріляли човен, який плив з боку Херсонської області для того, щоб евакуювати людей з окупованої частини Херсонської області.

"Розстріляли на воді "Градами". На відстані 70 метрів від берега. У човні було 14 людей. Троє діток та 11 дорослих. Двоє дорослих чоловіків та жінка загинули одразу. Дитина 13-ти років померла трохи пізніше. Семеро людей у лікарні та двоє зникли безвісти. Це був сьомий рейс цього човна. Покидьки!" - зазначив він.

За словами Вілкула, окупанти добре знали, що там мирні люди. Та розстріляли їх ракетами. Просто через те, що вони хотіли вижити.

"І це – військовий злочин! І це – Гаазький трибунал", - підсумував він.

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