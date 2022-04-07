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16-річну вагітну дівчину та 78-річну бабусю зґвалтували рашисти на Херсонщині, - Вілкул

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зґвалтування

Російські окупанти на Херсонщині ґвалтують дівчат та жінок та з "Градів" стріляють по човнам із людьми.

Про це у Telegram повідомив очільник Криворізької ОВА Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Є й новини, від яких кров холоне у жилах. Відновлюючи мирне життя у звільнених селах Херсонської області, якими ми зараз займаємось, ми дедалі більше стикаємося зі страшними історіями. Такими, наприклад, як зґвалтування 16-річної вагітної дівчини та 78-річної бабусі в одному із сіл на Інгулецькому напрямку. Це те, чому ніколи не буде прощення", - розповів він.

Також, за словами Вілкула, сьогодні, приблизно о 10-й ранку, російські окупанти на березі Каховського водосховища, біля бази відпочинку "Світанок" у Мар'янському Криворізького району розстріляли човен, який плив з боку Херсонської області для того, щоб евакуювати людей з окупованої частини Херсонської області.

"Розстріляли на воді "Градами". На відстані 70 метрів від берега. У човні було 14 людей. Троє діток та 11 дорослих. Двоє дорослих чоловіків та жінка загинули одразу. Дитина 13-ти років померла трохи пізніше. Семеро людей у лікарні та двоє зникли безвісти. Це був сьомий рейс цього човна. Покидьки!" - зазначив він.

За словами Вілкула, окупанти добре знали, що там мирні люди. Та розстріляли їх ракетами. Просто через те, що вони хотіли вижити.

"І це – військовий злочин! І це – Гаазький трибунал", - підсумував він.

Читайте також: В Ірпені виявлено тіла дітей у віці до 10 років з ознаками зґвалтувань та катувань, - Денісова

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+65
Не знаю хто як, а я вже три дні не можу відійти від новин про зґвалтованих і вбитих дітей. Нам потрібен власний Моссад, де не буде жодного полоненого - лише відрізані голови кацапських виродків. Бо вся ця балаканина про "всі злочинці будуть покарані" - просто балаканина. Принаймі за цієї влади точно.
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07.04.2022 23:56
+43
Я кажу про покарання винних, а не про їх пробачення. Звісно, що ми ніколи цього не пробачимо, але мокшанським ********* на те срати з високої гори. Майже всі ці ґвалтівники і вбивці будуть відсижуватись у Мордорі до кінця своїх днів, то ж витягти їх звідти законним шляхом для суду не вдасться. А це значить, що це біосміття залишиться непокараним. Саме тому нам потрібна неофіційна структура, яка зможе діяти на території підоРахи.
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08.04.2022 00:07
+36
Будьте прокляті,рашисти!!! Навіки прокляті!!!
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07.04.2022 23:53
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Будьте прокляті,рашисти!!! Навіки прокляті!!!
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07.04.2022 23:53 Відповісти
НЕТ СЛОВ!
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07.04.2022 23:55 Відповісти
Не знаю хто як, а я вже три дні не можу відійти від новин про зґвалтованих і вбитих дітей. Нам потрібен власний Моссад, де не буде жодного полоненого - лише відрізані голови кацапських виродків. Бо вся ця балаканина про "всі злочинці будуть покарані" - просто балаканина. Принаймі за цієї влади точно.
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07.04.2022 23:56 Відповісти
Повірте такі речі ніхто пробачати не буде.
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07.04.2022 23:58 Відповісти
Я кажу про покарання винних, а не про їх пробачення. Звісно, що ми ніколи цього не пробачимо, але мокшанським ********* на те срати з високої гори. Майже всі ці ґвалтівники і вбивці будуть відсижуватись у Мордорі до кінця своїх днів, то ж витягти їх звідти законним шляхом для суду не вдасться. А це значить, що це біосміття залишиться непокараним. Саме тому нам потрібна неофіційна структура, яка зможе діяти на території підоРахи.
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08.04.2022 00:07 Відповісти
Я це і мав на увазі. Ніхто нікого не забуде. Вони настільки тупі що поїдуть десь на відпочинок (Вірменія, Грузія ітд) тут ми їх і візьмемо. Їх навіть інші спецслужби будуть допомагати ловити.
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08.04.2022 00:23 Відповісти
Біда в тому, що ті ублюдки, про яких йде мова, живуть у різних Мухосранськах та Урюпінсках і, я впевнений, світу божого ніколи не бачили, не те що закордон. А тепер після всіх цих звірств і розголосу тим паче заляжуть на дно у своїх Хабаровсках. Максимум - хтось із них комусь по-п'яні розбовкає про те, що коїв в українських містах і селах.
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08.04.2022 00:31 Відповісти
Це не проблема, ми їх і там дістанемо. Цих людей можна навіть замовити, це не якісь там міністри чи олігархи.
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08.04.2022 00:54 Відповісти
Для того, щоб дістати всю цю мразь і покарати, одного бажання помсти замало. Потрібна саме організація з вищим рівнем професійності, потрібні спеціалісти вищого класу, бо за гарячою головою усіх там і переловлять, як зайців. Це повинна бути організація спеців і професіоналів з навичками розвідки і роботи у спецслужбах; плюс до цього пункт про фінансування (інформація про яке ніде б не фіксувалася, бо якщо якась толєрантна країна зробить запит щодо існування такої організації, ми скажемо: "Тю! Та ви шо! Немає у нас таких. Ось всі наші офіціальні організації, спецслужби. А таких не знаємо, то ж не варто "занепокоюватись"); плюс до цього пункт про забезпечення всім необхідним (підроблені паспорти, фальшиві дані, створена історія, налагоджені зв'язки по той бік кордону і т. д., і т. д.). Це дуже серйозна і кропітка робота. Я впевнений, що такі досвідчені специ і вмотивовані бійці у нас знайдуться, але проблема в іншому - в організації такої структури і її фінансуванні. Плюс до цього я не маю жодної довіри до цієї влади, то ж хлопців можуть просто "злити" кацапам щойно вони перетнуть кордон. А враховуючи те, що організація неофіційна і таємна, зелена влада просто заявить, що "іх там нєт". І жінки загиблих воїнів навіть тіл їхніх ніколи не побачать.
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08.04.2022 01:10 Відповісти
Да початку потрібна українська Голда Меїр.Ви її(його)бачите сьогодні?
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08.04.2022 05:55 Відповісти
Ваша правда . При цiй владi хлопцiв сдадуть , як здали Бурбу та його хлопцiв.
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08.04.2022 09:00 Відповісти
Гадаєш російськомовного українця з Харкова буде легко впізнати десь в РФ..?
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08.04.2022 01:07 Відповісти
Проблема не у маскуванні і подібності. Я й сам російськомовний (тут, у Сумах, україномовних взагалі важко знайти) і можу легко перейти на чистий кацапський діалект з їхнім "ґаканням" (наґа, ґаваріть і т. п.). Проблема в тому, що така серйозна справа не може обмежитись самою лише правильною скрєпною вимовою. Все має бути організовано на вищому рівні і продумано до дрібниць, щоб жоден член цієї організації не склав марно голову в тому Забордюр'ї.
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08.04.2022 01:19 Відповісти
А найбільший плюс такої оргагізації в тому, що кацапи будуть боятись її, як чорт - святої води. Так, кацапи бояться ЗСУ, але, на жаль, недостатньо. Орки розуміють лише біль і силу, толерантність і благородство ЗСУ вони сприймають як слабкість. Ось коли лаптєногих будуть різати, як свиней, від вуха до вуха, вони будуть сратись сюди їхати, якими б сміливими і вмотивованими вони не були. Треба, щоб лише від самої згадки про Україну і цю каральну організацію орки всирались, як малі діти.
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08.04.2022 02:12 Відповісти
золоті слова.
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08.04.2022 00:27 Відповісти
мне иностранцы пишут что не верят про детей....
фото нет конечно, но почему нет оф. заявления об этом???
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08.04.2022 00:18 Відповісти
Більшості іноземців взагалі важко пояснити, що орки - не люди. До них дійде лише тоді, коли кацапи вломляться до їхньої хати і почнуть їх по-звірячому вбивати. Треба бути українцем, щоб усвідомлювати і розуміти, що таке кацап, бо майже вся історія України залита українською кров'ю, яку нещадно століттями ллють москалі.
А стосовно вбитих діток я не сумніваюсь. Якби тут пачками викладали світлини із закатованими дітками, я б, мабуть, і сам ********.
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08.04.2022 00:26 Відповісти
Казанський викладав.
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08.04.2022 00:28 Відповісти
Фото дітей є.
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08.04.2022 00:27 Відповісти
Якщо їм треба фото, можу кинути посилання.
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08.04.2022 00:29 Відповісти
я боюся на таке навіть дивитися. Але вважаю, що оф. особи мають сказати про це вголос. Бо фото то таке, хто що,... журналісти, які... і т.п.
А заява голови держави, премєра, військових, прокурора - то зовсім інше. А вони мовчать!!
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08.04.2022 00:42 Відповісти
Ви не уважні, Кулеба, Зеленський та всі інші весь час про це говорять.
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08.04.2022 00:56 Відповісти
не чув про дітей
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08.04.2022 00:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Ua4Y5LD5N9c
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08.04.2022 01:14 Відповісти
Ага зеленський! Саме тому він і омбудсмена ручного поставив!
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03.08.2022 16:17 Відповісти
В мене є таке фото,але як сюди закинути ,не знаю...
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08.04.2022 00:31 Відповісти
Путіну одрізати ***** і в сраку його запхати бітою щоб із рота полізло
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07.04.2022 23:57 Відповісти
Вы думаете только ***** во всем виновато?
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08.04.2022 00:04 Відповісти
убивает путин или русские? насилует кто?
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08.04.2022 00:19 Відповісти
Васятка, во первых, вынь чеченский член из своего хлебала и тогда тебе не понадобится капслок, и во вторых, все рашистские троли - дебилы безграмотные или дегЕнераты.
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08.04.2022 00:21 Відповісти
ВынИми, вынИми чмошник дырявый, какие же вы ********, как и ваше пуйло.
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08.04.2022 01:03 Відповісти
Кацап ще гірше може зробити, тому люди не дивуються а *проклинают*
А шо є питання щодо того шо кацап тоє тварюка?
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08.04.2022 00:23 Відповісти
Так отож. Сам сначала офигел, а потом ога, потреот вилкул, градами по лодке, ога ога.
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08.04.2022 00:25 Відповісти
Ну извращенцев везде хватает ,но про изнасилованную беременную 16 летнюю(ладно бы ещё 18)инфа вызывает сомнения
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08.04.2022 00:25 Відповісти
А лодка нервов не напрягла? При том, что машинами ещё вчера ездили через блокпосты (сёдня вроде уже не)
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08.04.2022 00:28 Відповісти
до новин про катування, зґвалтування, знущання над нашими людьми треба було морально готуватися тількино кацапська нога ступила на нашу землю, адже у потомків "дедывАевали" це закладено вже на генетичному рівні. Їхні діди свого часу те сами робили з німками, полячками, чешками... і якось вони після цього жили, ходили на паради, розповідали школярам про свої бойові подвиги і виховували ось таку виродкову плісняву, біологічну гидоту. Це ж не пропаганда змушує їх ґвалтувати, а нутро у них таке.
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08.04.2022 00:15 Відповісти
Є вже випадки в Білорусії. Їм скажуть таке зробити десь в саратові і вони зроблять це.
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08.04.2022 00:26 Відповісти
Расстрелять неуправляемыми ракетами маневреную лодку?
Пристрелялись что ли?
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08.04.2022 00:32 Відповісти
Вілкул якусь хрінь написав. "Градами" з відстані 70м човен?
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08.04.2022 00:34 Відповісти
Ну там не написано на дистанции 70 метров от стреляющих - от берега. Но градом по лодке? С расстояния от 7км(вроде минимум)?
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08.04.2022 00:48 Відповісти
Росіяни не люди . Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для цивілізації , для світу людей .
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08.04.2022 00:33 Відповісти
А що там Кирилл Стремоусов, який підтримував окупантів? Що зрадник Стремоусов, радієш таким новинам? Стремоусов - ти потвора, ти зрадив країну та людей.
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08.04.2022 00:36 Відповісти
Та свалил он.
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08.04.2022 00:54 Відповісти
россійські фашисти ведуть себе ,ще гірше ніж німецькі фашисти.В пекло їх,разом з їхнім фюрером Путіним🔥🔥🔥
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08.04.2022 01:02 Відповісти
Бабусю якій 78 років!?
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08.04.2022 01:14 Відповісти
Цю гниду б дістати, колзозника мля
https://www.youtube.com/channel/UCuK31IQrgoL9J-wrzBOkdaw
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08.04.2022 02:17 Відповісти
Шановні! Будьте послідовними та пишіть вже не "дівчат та жінок", а просто "дівчат". А то читаю, то "вагітна дівчина" або "бабуся". Якщо калькуєте оте кацапське "дєвушка" на адресу бабці, то вже не стримуйте себе. І старій буде приємно. Бо буде тоді "78-річна дівчина". А то навмання вставляєте "жінка". Воно вже якось вибивівається з тексту.
Або - іншим чином - подивіться у словничок. Що то "жінка" та "дівчина". Особливо знайдіть "вагітну дівчину" там.
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08.04.2022 07:26 Відповісти
16 річну вагітну, твою ж мать!!! Де воно було раніше....
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08.04.2022 07:37 Відповісти
А того та дівка вагітна вже в 16???? Шо там за виховання?
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08.04.2022 08:42 Відповісти
Це все, що вас хвилює що вагітна була всього 16 років? Так на Росії в 12 років вагітніють.
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08.04.2022 09:06 Відповісти
Это не даёт повод её обсуждать или её воспитание, её судьбы мы не знаем но насиловать и убивать это военное преступление во время войны!
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08.04.2022 09:55 Відповісти
де Кривий Ріг, а де Каховське водосховище... журналісти, виправте!
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08.04.2022 12:34 Відповісти
 
 