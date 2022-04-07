16-річну вагітну дівчину та 78-річну бабусю зґвалтували рашисти на Херсонщині, - Вілкул
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Російські окупанти на Херсонщині ґвалтують дівчат та жінок та з "Градів" стріляють по човнам із людьми.
Про це у Telegram повідомив очільник Криворізької ОВА Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
"Є й новини, від яких кров холоне у жилах. Відновлюючи мирне життя у звільнених селах Херсонської області, якими ми зараз займаємось, ми дедалі більше стикаємося зі страшними історіями. Такими, наприклад, як зґвалтування 16-річної вагітної дівчини та 78-річної бабусі в одному із сіл на Інгулецькому напрямку. Це те, чому ніколи не буде прощення", - розповів він.
Також, за словами Вілкула, сьогодні, приблизно о 10-й ранку, російські окупанти на березі Каховського водосховища, біля бази відпочинку "Світанок" у Мар'янському Криворізького району розстріляли човен, який плив з боку Херсонської області для того, щоб евакуювати людей з окупованої частини Херсонської області.
"Розстріляли на воді "Градами". На відстані 70 метрів від берега. У човні було 14 людей. Троє діток та 11 дорослих. Двоє дорослих чоловіків та жінка загинули одразу. Дитина 13-ти років померла трохи пізніше. Семеро людей у лікарні та двоє зникли безвісти. Це був сьомий рейс цього човна. Покидьки!" - зазначив він.
За словами Вілкула, окупанти добре знали, що там мирні люди. Та розстріляли їх ракетами. Просто через те, що вони хотіли вижити.
"І це – військовий злочин! І це – Гаазький трибунал", - підсумував він.
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фото нет конечно, но почему нет оф. заявления об этом???
А стосовно вбитих діток я не сумніваюсь. Якби тут пачками викладали світлини із закатованими дітками, я б, мабуть, і сам ********.
А заява голови держави, премєра, військових, прокурора - то зовсім інше. А вони мовчать!!
А шо є питання щодо того шо кацап тоє тварюка?
Пристрелялись что ли?
https://www.youtube.com/channel/UCuK31IQrgoL9J-wrzBOkdaw
Або - іншим чином - подивіться у словничок. Що то "жінка" та "дівчина". Особливо знайдіть "вагітну дівчину" там.