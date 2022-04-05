В Ірпені виявлено тіла дітей у віці до 10 років з ознаками зґвалтувань та катувань, - Денісова
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На звільнених від російських окупантів територіях фіксуються масові випадки катувань мирного населення. У місті Ірпені виявлено вбитих дітей у віці до 10 років з ознаками зґвалтування та катувань.
Про це повідомила на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
Вона також нагадує, що у дитячому таборі "Пролісок" на Київщині три тижні була база підрозділу армії РФ. У підвалі корпусу знайдено 5 трупів чоловіків із зав'язаними за спиною руками. Їх катували, а потім холоднокровно вбили. Одному із загиблих розмозжили череп ударами прикладу з особливою жорстокістю. Інші були застрелені в потилицю або груди.
"У селі Вікторівка на Чернігівщині, яке було в окупації 25 днів, рашисти тримали людей у підвалі як заручників - від літніх людей до новонароджених дітей. Аби набрати хоча б відро води, селян відправляли під конвоєм. Не давали жодних ліків навіть тим, чиє життя залежить від певних медикаментів. Людина хвора на астму - померла, її тіло поховали поряд у лісі", - зазначає Денісова.
Також вона повідомляє, що у Конотопському районі Сумської області на місцях колишніх стоянок ворога вже знайшли щонайменше трьох закатованих мирних українців.
Крім того, як інформує омбудсмен, через нелюдські умови життя та принесені окупантами інфекції, поширилася низка хвороб, серед яких – вітряна віспа.
"Катування та вбивства мирного населення є злочином проти людяності та військовим злочином відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, за які рашистів очікує Міжнародний військовий трибунал", - зауважила Денісова.
Вона також звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти вчинення РФ воєнних злочинів і злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
как думаешь что та же Турция которая организовывает переговоры что ответит если мы в одностороннем порядке из них выйдем?
Як приклад , Абрамович (ні чого не вирішує по факту, але типу перемовник) якого Зеленський вивів з під санкцій США для порятунку бізнесу і думаю ще багато чого....
23 березня "The Wall Street Journal" повідомив, що президент України Володимир Зеленський попросив президента США Джо Байдена не вводити санкції проти бізнесмена Романа Абрамовича, оскільки він сприяє мирним переговорам між Україною та Росією.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/24/7334157/
Знов буде квітнути прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожний окупант
Але спочатку ... вся його родина