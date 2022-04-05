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В Ірпені виявлено тіла дітей у віці до 10 років з ознаками зґвалтувань та катувань, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

насильство,згвалтування

На звільнених від російських окупантів територіях фіксуються масові випадки катувань мирного населення. У місті Ірпені виявлено вбитих дітей у віці до 10 років з ознаками зґвалтування та катувань.

Про це повідомила на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона також нагадує, що у дитячому таборі "Пролісок" на Київщині три тижні була база підрозділу армії РФ. У підвалі корпусу знайдено 5 трупів чоловіків із зав'язаними за спиною руками. Їх катували, а потім холоднокровно вбили. Одному із загиблих розмозжили череп ударами прикладу з особливою жорстокістю. Інші були застрелені в потилицю або груди.

"У селі Вікторівка на Чернігівщині, яке було в окупації 25 днів, рашисти тримали людей у підвалі як заручників - від літніх людей до новонароджених дітей. Аби набрати хоча б відро води, селян відправляли під конвоєм. Не давали жодних ліків навіть тим, чиє життя залежить від певних медикаментів. Людина хвора на астму - померла, її тіло поховали поряд у лісі", - зазначає Денісова.

Також вона повідомляє, що у Конотопському районі Сумської області на місцях колишніх стоянок ворога вже знайшли щонайменше трьох закатованих мирних українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зґвалтування - зброя росіян, - посол Британії Сіммонс

Крім того, як інформує омбудсмен, через нелюдські умови життя та принесені окупантами інфекції, поширилася низка хвороб, серед яких – вітряна віспа.

"Катування та вбивства мирного населення є злочином проти людяності та військовим злочином відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, за які рашистів очікує Міжнародний військовий трибунал", - зауважила Денісова.

Вона також звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти вчинення РФ воєнних злочинів і злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку вторгнення РФ в Україні загинула 161 дитина, понад 264 - поранено, - Офіс Генпрокурора

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+43
розмовляйте російською, розмовляйте діалектом "братушек" і далі, виправдовуйте свою тупість.
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05.04.2022 13:54
+32
Интересно что ещё должно случиться чтобы Зеленский и ко перестали маниакально договариваться о мире и делать россиюшку нашими гарантами?!
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05.04.2022 13:57
+25
То, что кацапов надо только уничтожать уже поняли все. Но так же нельзя оставлять в живых другехрюске, у которых "не все так однозначно".
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05.04.2022 13:58
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Хтось здивований?
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05.04.2022 13:53 Відповісти
розмовляйте російською, розмовляйте діалектом "братушек" і далі, виправдовуйте свою тупість.
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05.04.2022 13:54 Відповісти
Ось знайша в їх джерелах . Так вони і роблять Язык - один из столпов национальной идентичности. Так, авторы концепции «Русский мир» проводят линию: говорить по-русски - думать по-русски - действовать по-русски.
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06.04.2022 03:32 Відповісти
не дадуть вже йому здати.
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05.04.2022 14:10 Відповісти
что Украине мешает одной рукой договариваться, а другой делать то что нужно? нельзя просто взять и сказать "мы не будем ни с кем договариваться" - рососисия первая же побежит орать что Украина не хочет договариваться, а хочет воевать и хз как на это отреагирует запад который в этой войне играет очень важную роль
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05.04.2022 14:40 Відповісти
Хрюсский, идешнах вслед за кораблем ,договариваться с вами будут черти в аду
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05.04.2022 14:59 Відповісти
тебе аргументация ***** лишь бы зраду разогнать?

как думаешь что та же Турция которая организовывает переговоры что ответит если мы в одностороннем порядке из них выйдем?
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05.04.2022 16:43 Відповісти
Ничего Турция не ответит,а даст еще байрактаров,баран рашистский
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05.04.2022 17:50 Відповісти
к счастью у нас во власти люди поумнее тебя и не полагаются на "та ничего Турция не ответит". ты же первый потом побежишь орать "что эти долбоёбы просрали союзника"
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05.04.2022 18:32 Відповісти
а все 8 лет делали то, что нужно? вроде делали только то, что хотели и к чему привыкли. бабло шло куда угодно только не куда надо.
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05.04.2022 17:13 Відповісти
41-1 день війни, https://www.youtube.com/watch?v=AmaUxIBrVCc
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05.04.2022 13:54 Відповісти
По требованию роскомпозора Яндекс удалил из поисковой выдачи все что связанно с Бучей, Ирпенью, Гостомелем и другими городами.
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05.04.2022 13:57 Відповісти
Интересно что ещё должно случиться чтобы Зеленский и ко перестали маниакально договариваться о мире и делать россиюшку нашими гарантами?!
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05.04.2022 13:57 Відповісти
Треба спалити Москву, тоді кловану не буде перед ким капітулювати.
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05.04.2022 14:05 Відповісти
Альтернатива яка, тільки без пустопорожніх гасел? ( за Зе не голосував ящо що...)
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05.04.2022 14:12 Відповісти
Думаю надо воевать и выставлять свои условия - оружия нам дают - примеры его использования есть, деньги тоже, дипломатически тоже поддерживают, включая санкции. ДРУГОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕ БУДЕТ, ЕСЛИ СЕЙЧАС САМИ ЗДАДИМСЯ!
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05.04.2022 14:17 Відповісти
Та нібито про здачу мова й близько не йде.
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05.04.2022 14:22 Відповісти
Почитай текст переговоров в Стамбуле.Если не сдача интересов Украны,тогда что?
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05.04.2022 14:41 Відповісти
І у чому саме там зрада, якщо у двох словах?
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05.04.2022 15:04 Відповісти
Отрабатует деньги.
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05.04.2022 14:39 Відповісти
Поки не отримають своє по "договорнякам" з кацапами. Зараз можна достатньо "прибарахлитись".
Як приклад , Абрамович (ні чого не вирішує по факту, але типу перемовник) якого Зеленський вивів з під санкцій США для порятунку бізнесу і думаю ще багато чого....

23 березня "The Wall Street Journal" повідомив, що президент України Володимир Зеленський попросив президента США Джо Байдена не вводити санкції проти бізнесмена Романа Абрамовича, оскільки він сприяє мирним переговорам між Україною та Росією.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/24/7334157/
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05.04.2022 17:12 Відповісти
Бідні дітки....що з вами зробили...
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05.04.2022 13:57 Відповісти
То, что кацапов надо только уничтожать уже поняли все. Но так же нельзя оставлять в живых другехрюске, у которых "не все так однозначно".
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05.04.2022 13:58 Відповісти
Після цього всього жахіття виникає питання чого Римський Статут не ратифікований Україною до цих пір, чинна влада щось не каже нічого про це, ще при Порошенку це пропонувалось, але бажання не було.
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05.04.2022 14:00 Відповісти
Бажання було , але у ВР не було більшості 😠
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05.04.2022 14:17 Відповісти
Просто миру москалями не буде.Наші військові не захочуть.
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05.04.2022 14:01 Відповісти
таємні директиви !!! зелена мразота вас будуть вішати найблищим часом. не перейдіть межі сучі ********. кацапи дітей гвалтували а ви з ними переговори та гарантії. вимога одна нах..й з України та покарання всієї параші від ще ненароджених до літніх рашистів.
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05.04.2022 14:03 Відповісти
Немедленно создать петицию о роспуске переговорного процесса.
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05.04.2022 14:04 Відповісти
Є мрія в мене що цей день прийде
Знов буде квітнути прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожний окупант
Але спочатку ... вся його родина
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05.04.2022 14:05 Відповісти
Якщо це підтвердиться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вибачте, нешановні людофіли з гомоєвропи, але ніхто українці з будь-якою зброєю не зупинить. Ніяка гуманність!
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05.04.2022 14:05 Відповісти
А Зеленский договариваться будет ? О чем? О том что бы не насиловали детей до 10 лет? Или о том что бы вазелин использовали?! Как можно договариваться с такой страной?
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05.04.2022 14:11 Відповісти
Зе заклинився-хачу і фсьо,а то "через месяц в расии будед хуже чем в 90-х",або путін "відкинеться",що ж тоді -а?
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05.04.2022 14:19 Відповісти
дотепер не розумію як переселенці зі сходу мають совість звертатись російською... мало їм руского міра... пздц
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05.04.2022 14:23 Відповісти
Зараз ще не вистачає всередині країни срача і не дай боже чогось гіршого, думаю вони ці люди поступово адаптуються і перейдуть на українську мову, неприпустимо у важкий час нагнітати і сіяти ворожнечу всередині країни, нас і так ворог намагається розколоти і всіх знищити Україні, для перемоги точно необхідне важке озброєння та ППО, а воїни не підведуть
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05.04.2022 14:55 Відповісти
а мєнти вилучають у добровольців трофейну зброю
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05.04.2022 14:27 Відповісти
Смерть рашиським варварам ,смерть рашиській росі,і цього ніхто не забуде.
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05.04.2022 15:23 Відповісти
я проти перемовин,Раша прийде знову 1 знову,допоки житеме 1 матиме грош1 з енергоресурс1в. 1х рабська душонка н1коли не збагне нашо1 см1ливост1т1 вол1.я буду зневажати Владу за ц1 перемовини,як зневажаю Порошенко за задачу Криму 1 донбасу,за ганьбу,що тянуться зт2013року ,Зеленськтм продовжить цю ганьбу????!
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05.04.2022 16:36 Відповісти
 
 