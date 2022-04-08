До Чернігова доправлено гуманітарну допомогу, - ОП
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До звільненого Чернігова було доставлено товари першої необхідності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Нині ... не шукаючи обхідні шляхи, змогли привезти людям воду, декілька тисяч продуктових наборів, яких вистачить кожній родині на місяць, борошно, матраци та будівельні матеріали для скорішого відновлення міста. І будемо продовжувати робити це кожного дня", - написав Тимошенко.
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