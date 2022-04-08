Євросоюз виділить 500 млн євро на постачання озброєння Україні, - Мішель

Євросоюз вирішив виділити додаткові 500 млн євро на постачання озброєння для України.

Про це у Twitter повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ.

"Після швидкого схвалення це збільшить до 1,5 мільярда євро на підтримку України військовою технікою від ЄС", - йдеться в повідомленні.

Мішель також подякував главі дипломатії ЄС Жозепу Боррелю за пропозицію додаткового фінансування.

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