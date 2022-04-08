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Євросоюз виділить 500 млн євро на постачання озброєння Україні, - Мішель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єс

Євросоюз вирішив виділити додаткові 500 млн євро на постачання озброєння для України.

Про це у Twitter повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ.

"Після швидкого схвалення це збільшить до 1,5 мільярда євро на підтримку України військовою технікою від ЄС", - йдеться в повідомленні.

Мішель також подякував главі дипломатії ЄС Жозепу Боррелю за пропозицію додаткового фінансування.

Також читайте: Євросоюз допоможе відновити Україну за допомоги "масивних інвестицій", - Мішель

Автор: Богдан Гуньковський
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Спасибо, конечно, но ЕС только Молдове выделил почти столько же за то, что молдаване сдают украинским беженцам жилье. Как-то не очень адекватно...
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08.04.2022 03:41 Відповісти
500 ml dla Ukrainy a 35 mld euro dla Rosji za gaz i ropę, pussies
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08.04.2022 06:25 Відповісти
Похоже что и в ЕС идёт подковерная борьба . Каждый раз , когда Мишель морозит очередную глупость типа « мы готовы принять российских солдат, которые сложат оружие» , понимаешь , что пророссийские советники в уши мишелю это вложили . Старались
ПУСТЬ СЕЙЧАС СООБРАЗЯТ БЫСТРЕЕ ( как американцы) и вместо скидывания старого советского мотлоха с помпой, передают современное оружие. Рашу надо додавить в один раз и навсегда
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08.04.2022 06:44 Відповісти
ЕС каждый день переводит россии 1 млрд. долларов, как оплату за нефть и газ!

А Украине Европа один раз только выделила помощи в 1 млрд. долларов, на оборону!

Там каждый день! А тут 1 раз за 41 день войны! И как тут можно нормально воевать?

Российские политики сами говорят в эфирах пропагандистских передач, что "нам нужны деньги из Европы за энергоресурсы. на эти деньги мы сможем интенсифицировать военную операцию в Украине!"

https://www.tiktok.com/@visioneer_/video/7082068294181735685
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08.04.2022 08:01 Відповісти
Поки вони виділять Юсупова нашкаляє) Агов, Юсупова, ось де є гроші на дрони, тут зшибай!
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08.04.2022 09:01 Відповісти
Ого, - аж 500 млн? Одна Канада 1,5 млрд виділила!
Ну і на тому дякуємо.
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08.04.2022 10:47 Відповісти
 
 