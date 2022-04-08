Євросоюз виділить 500 млн євро на постачання озброєння Україні, - Мішель
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Євросоюз вирішив виділити додаткові 500 млн євро на постачання озброєння для України.
Про це у Twitter повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ.
"Після швидкого схвалення це збільшить до 1,5 мільярда євро на підтримку України військовою технікою від ЄС", - йдеться в повідомленні.
Мішель також подякував главі дипломатії ЄС Жозепу Боррелю за пропозицію додаткового фінансування.
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ПУСТЬ СЕЙЧАС СООБРАЗЯТ БЫСТРЕЕ ( как американцы) и вместо скидывания старого советского мотлоха с помпой, передают современное оружие. Рашу надо додавить в один раз и навсегда
А Украине Европа один раз только выделила помощи в 1 млрд. долларов, на оборону!
Там каждый день! А тут 1 раз за 41 день войны! И как тут можно нормально воевать?
Российские политики сами говорят в эфирах пропагандистских передач, что "нам нужны деньги из Европы за энергоресурсы. на эти деньги мы сможем интенсифицировать военную операцию в Украине!"
https://www.tiktok.com/@visioneer_/video/7082068294181735685
Ну і на тому дякуємо.