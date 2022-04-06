Євросоюз допоможе відновити Україну за допомоги "масивних інвестицій", - Мішель
Для відновлення України після війни, яку веде проти неї Росія, буде спрямовано "масивні інвестиції".
Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну політично, фінансово, гуманітарно. Ми домовилися створити для України трастовий фонд. У короткій перспективі це допоможе підтримати Україну, а у довгостроковій – надасть масивні інвестиції, щоб відновити економіку та інфраструктуру", - заявив він, виступаючи в середу в Європейському парламенті.
Президент Європейської ради також запевнив, що підтримка ЄС для України – "як скеля".
"Ми єдині, як ніколи. Єдині в санкціях для Росії, єдині в тому, щоби застосувати тиск на Кремль, єдині в підтримці України так, як ми можемо. Нам відомо, що ми разом із США, Канадою, Японією, Австралією, Республікою Корея, Великою Британією та багатьма іншими країнами навколо світу – ми готові нести тяжкість санкцій. І, що важливіше, єдність, наша єдність Європейського Союзу, наша відданість – це наш головний цінний внесок, щоб покласти край війні та зупинити жорстокість і допомогти відновити Україну", - упевнений Мішель.
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