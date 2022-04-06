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Новини
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Євросоюз допоможе відновити Україну за допомоги "масивних інвестицій", - Мішель

мишель,шарль

Для відновлення України після війни, яку веде проти неї Росія, буде спрямовано "масивні інвестиції".

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну політично, фінансово, гуманітарно. Ми домовилися створити для України трастовий фонд. У короткій перспективі це допоможе підтримати Україну, а у довгостроковій – надасть масивні інвестиції, щоб відновити економіку та інфраструктуру", - заявив він, виступаючи в середу в Європейському парламенті.

Президент Європейської ради також запевнив, що підтримка ЄС для України – "як скеля".

"Ми єдині, як ніколи. Єдині в санкціях для Росії, єдині в тому, щоби застосувати тиск на Кремль, єдині в підтримці України так, як ми можемо. Нам відомо, що ми разом із США, Канадою, Японією, Австралією, Республікою Корея, Великою Британією та багатьма іншими країнами навколо світу – ми готові нести тяжкість санкцій. І, що важливіше, єдність, наша єдність Європейського Союзу, наша відданість – це наш головний цінний внесок, щоб покласти край війні та зупинити жорстокість і допомогти відновити Україну", - упевнений Мішель.

Читайте: Ми вражені злочинами росіян в Україні. Росію чекають серйозні наслідки, - Мішель

Автор: 

інвестиції (2052) Євросоюз (13341) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+6
только надо очень жестко контролировать "любів друзів" всех мастей. А то ростащат все на замки-заборы-яхты в КончаЗаспе ....
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06.04.2022 11:25
+3
В людей покрали багато грошей, побили багато машин, понищили міський транспорт, покрали дуже дорогу сг техніку.... Росія має за все це заплатити.
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06.04.2022 11:28
+2
А никто не даст любим друзям денег, скорее всего ЕС и США часть бизнеса переведут из Китая в Украину + помогут восстановить коммунальную инфраструктуру.
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06.04.2022 11:29
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только надо очень жестко контролировать "любів друзів" всех мастей. А то ростащат все на замки-заборы-яхты в КончаЗаспе ....
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06.04.2022 11:25 Відповісти
А никто не даст любим друзям денег, скорее всего ЕС и США часть бизнеса переведут из Китая в Украину + помогут восстановить коммунальную инфраструктуру.
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06.04.2022 11:29 Відповісти
Мне кажется, что эти инвесторы будут у нас как у себя дома, и не будут посредничать эти капиталы через всяких "любых друзив".
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06.04.2022 11:37 Відповісти
Вопрос реально супер важный❗Так как можно ошибиться и вырастить стаю мега алигархов. Нужны механизмы контроля👍❗
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06.04.2022 11:37 Відповісти
В 14-16 годах уже помогли Украине. Обещали построить жильё переселенцам, выдавать льготные кредиты и тд. Никто ничего не получил, куда делись деньги расследовать не хотят.
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06.04.2022 14:50 Відповісти
В людей покрали багато грошей, побили багато машин, понищили міський транспорт, покрали дуже дорогу сг техніку.... Росія має за все це заплатити.
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06.04.2022 11:28 Відповісти
представляю как будут оценивать некую разбитую снарядами Тойоту например 2012 г.в. Будут оценивать по рынку или "специальная комиссия со спец оценщиками"..
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06.04.2022 11:36 Відповісти
щось аж страшно стає після такої куйні.В ЄС не беруть , в НАТО не пускають ."пекельні санкції" обходять і з рашистом торгують, але "масивно " вішають лапшу українцям.
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06.04.2022 11:32 Відповісти
100% це так само, як нас обіцяли прийняти в НАТО і ЄС невідомо коли і за яких вимог, ********** лиш би **********...
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06.04.2022 11:36 Відповісти
Репарации...
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06.04.2022 11:32 Відповісти
Якщо в РФ залишиться той самий режим, навіть без пуйла, але з тотальною ненависть до України, на мій погляд ніхто нічого відновлювати не буде, нікому це не потрібно. Вкладати гроші в країну, на яку в любий момент може напасти РФ і зруйнувати ніхто не буде, вивезуть звідси людей-біженців по максимуму і залишать агросектор, більше нічого тут працювати не буде...
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06.04.2022 11:33 Відповісти
А вы только посмотрите на вой на болотах. Как одичалые наизнанку выворачиваются, изрыгаются во всяких "правдах" что не допустят никаких маршаллов, деевпропеизовать деукраинизовать хотят эти орки помойные нашу Неньку.

Аж душа радуется от этого воя
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06.04.2022 11:35 Відповісти
При Зе ті всі інвестиції до сраки.Зелені все вкрадуть.Вони досі дороги роблять під час війни,там гешефт головніше за Україну.
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06.04.2022 11:36 Відповісти
ЗЕ кожному інвестору призначить "няньку"
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06.04.2022 11:45 Відповісти
хазяїн віслюка з посмішкою теребонькає бороду
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06.04.2022 11:40 Відповісти
Только зеленых мразей не допускайте, а то все закатают в асфальт...
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06.04.2022 11:40 Відповісти
Єрмак з Бенею і Ахметкою вже зачекался.
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06.04.2022 11:40 Відповісти
Там тільки щоб відбудувати знищені нафтобази потрібно 1 млрд дол.
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06.04.2022 11:40 Відповісти
Тільки я вас прошу, - через неурядові організації з сумістним контролем. Бо замахаємось слідкувати за руками наших можновладців.
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06.04.2022 11:42 Відповісти
А куди будуть дівати будівельне сміття від знищених будинків, це ж цілі гори.

Не забувайте, щоб побудувати будинок це одна ціна, а щоб демонтувати знищений будинок і на його місці побудувати новий це ще потрібно додавати як мінімум 20% до кошторису.
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06.04.2022 11:46 Відповісти
Викиньте краще Угорщину з ЕС, а візміть Україну замість тих нациків.
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06.04.2022 11:51 Відповісти
Инвестиционная няня

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06.04.2022 11:52 Відповісти
 
 