Евросоюз поможет восстановить Украину с помощью "массивных инвестиций", - Мишель

Для восстановления Украины после войны, которую ведет против нее Россия, будут направлены "массивные инвестиции".

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы будем продолжать поддерживать Украину политически, финансово, гуманитарно. Мы договорились создать для Украины трастовый фонд. В короткой перспективе это поможет поддержать Украину, а в долгосрочной – предоставит массивные инвестиции, чтобы восстановить экономику и инфраструктуру", - заявил он, выступая в среду в Европейском парламенте.

Президент Европейского совета также заверил, что поддержка ЕС для Украины – "как скала".

"Мы едины, как никогда. Едины в санкциях для России, едины в том, чтобы применить давление на Кремль, едины в поддержке Украины так, как мы можем. Нам известно, что мы, вместе с США, Канадой, Японией, Австралией, Республикой Корея, Великобританией и многими другими странами вокруг мира – мы готовы нести тяжесть санкций. И, что более важно, единство, наше единство Европейского Союза, наша приверженность – это наш главный ценный вклад, чтобы положить конец войне и остановить жестокость и помочь восстановить Украину", - уверен Мишель.

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