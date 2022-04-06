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Евросоюз поможет восстановить Украину с помощью "массивных инвестиций", - Мишель

мишель,шарль

Для восстановления Украины после войны, которую ведет против нее Россия, будут направлены "массивные инвестиции".

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы будем продолжать поддерживать Украину политически, финансово, гуманитарно. Мы договорились создать для Украины трастовый фонд. В короткой перспективе это поможет поддержать Украину, а в долгосрочной – предоставит массивные инвестиции, чтобы восстановить экономику и инфраструктуру", - заявил он, выступая в среду в Европейском парламенте.

Президент Европейского совета также заверил, что поддержка ЕС для Украины – "как скала".

"Мы едины, как никогда. Едины в санкциях для России, едины в том, чтобы применить давление на Кремль, едины в поддержке Украины так, как мы можем. Нам известно, что мы, вместе с США, Канадой, Японией, Австралией, Республикой Корея, Великобританией и многими другими странами вокруг мира – мы готовы нести тяжесть санкций. И, что более важно, единство, наше единство Европейского Союза, наша приверженность – это наш главный ценный вклад, чтобы положить конец войне и остановить жестокость и помочь восстановить Украину", - уверен Мишель.

Читайте также: ЕС поможет наказать Россию за резню в Буче, - президент Евросовета Мишель

Автор: 

инвестиции (1163) Евросоюз (17076) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+6
только надо очень жестко контролировать "любів друзів" всех мастей. А то ростащат все на замки-заборы-яхты в КончаЗаспе ....
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06.04.2022 11:25
+3
В людей покрали багато грошей, побили багато машин, понищили міський транспорт, покрали дуже дорогу сг техніку.... Росія має за все це заплатити.
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06.04.2022 11:28
+2
А никто не даст любим друзям денег, скорее всего ЕС и США часть бизнеса переведут из Китая в Украину + помогут восстановить коммунальную инфраструктуру.
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06.04.2022 11:29
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только надо очень жестко контролировать "любів друзів" всех мастей. А то ростащат все на замки-заборы-яхты в КончаЗаспе ....
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06.04.2022 11:25 Ответить
А никто не даст любим друзям денег, скорее всего ЕС и США часть бизнеса переведут из Китая в Украину + помогут восстановить коммунальную инфраструктуру.
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06.04.2022 11:29 Ответить
Мне кажется, что эти инвесторы будут у нас как у себя дома, и не будут посредничать эти капиталы через всяких "любых друзив".
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06.04.2022 11:37 Ответить
Вопрос реально супер важный❗Так как можно ошибиться и вырастить стаю мега алигархов. Нужны механизмы контроля👍❗
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06.04.2022 11:37 Ответить
В 14-16 годах уже помогли Украине. Обещали построить жильё переселенцам, выдавать льготные кредиты и тд. Никто ничего не получил, куда делись деньги расследовать не хотят.
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06.04.2022 14:50 Ответить
В людей покрали багато грошей, побили багато машин, понищили міський транспорт, покрали дуже дорогу сг техніку.... Росія має за все це заплатити.
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06.04.2022 11:28 Ответить
представляю как будут оценивать некую разбитую снарядами Тойоту например 2012 г.в. Будут оценивать по рынку или "специальная комиссия со спец оценщиками"..
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06.04.2022 11:36 Ответить
щось аж страшно стає після такої куйні.В ЄС не беруть , в НАТО не пускають ."пекельні санкції" обходять і з рашистом торгують, але "масивно " вішають лапшу українцям.
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06.04.2022 11:32 Ответить
100% це так само, як нас обіцяли прийняти в НАТО і ЄС невідомо коли і за яких вимог, ********** лиш би **********...
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06.04.2022 11:36 Ответить
Репарации...
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06.04.2022 11:32 Ответить
Якщо в РФ залишиться той самий режим, навіть без пуйла, але з тотальною ненависть до України, на мій погляд ніхто нічого відновлювати не буде, нікому це не потрібно. Вкладати гроші в країну, на яку в любий момент може напасти РФ і зруйнувати ніхто не буде, вивезуть звідси людей-біженців по максимуму і залишать агросектор, більше нічого тут працювати не буде...
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06.04.2022 11:33 Ответить
А вы только посмотрите на вой на болотах. Как одичалые наизнанку выворачиваются, изрыгаются во всяких "правдах" что не допустят никаких маршаллов, деевпропеизовать деукраинизовать хотят эти орки помойные нашу Неньку.

Аж душа радуется от этого воя
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06.04.2022 11:35 Ответить
При Зе ті всі інвестиції до сраки.Зелені все вкрадуть.Вони досі дороги роблять під час війни,там гешефт головніше за Україну.
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06.04.2022 11:36 Ответить
ЗЕ кожному інвестору призначить "няньку"
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06.04.2022 11:45 Ответить
хазяїн віслюка з посмішкою теребонькає бороду
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06.04.2022 11:40 Ответить
Только зеленых мразей не допускайте, а то все закатают в асфальт...
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06.04.2022 11:40 Ответить
Єрмак з Бенею і Ахметкою вже зачекался.
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06.04.2022 11:40 Ответить
Там тільки щоб відбудувати знищені нафтобази потрібно 1 млрд дол.
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06.04.2022 11:40 Ответить
Тільки я вас прошу, - через неурядові організації з сумістним контролем. Бо замахаємось слідкувати за руками наших можновладців.
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06.04.2022 11:42 Ответить
А куди будуть дівати будівельне сміття від знищених будинків, це ж цілі гори.

Не забувайте, щоб побудувати будинок це одна ціна, а щоб демонтувати знищений будинок і на його місці побудувати новий це ще потрібно додавати як мінімум 20% до кошторису.
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06.04.2022 11:46 Ответить
Викиньте краще Угорщину з ЕС, а візміть Україну замість тих нациків.
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06.04.2022 11:51 Ответить
Инвестиционная няня

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06.04.2022 11:52 Ответить
 
 