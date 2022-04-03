ЕС поможет наказать Россию за резню в Буче, - президент Евросовета Мишель

Евросоюз введет новые санкции из-за зверств россиян в Киевской области. Но поможет украинцам собрать доказательства исков в международных судах.

Об этом сообщил в твиттере президент Европейского Совета Шарль Мишель, сообщает Цензор.НЕТ.

"Шокированный страшными фотографиями зверств, совершенных российской армией в освобожденной Киевской области #BuchaMassacreЕС помогает Украине и НПО собрать необходимые доказательства для исков в международных судах. Дальнейшие санкции и поддержка ЕС на подходе. Слава Украине!" – написал он.

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