Ми вражені злочинами росіян в Україні. Росію чекають серйозні наслідки, - Мішель
Президент Європейської ради Шарль Мішель заявляє, що воєнні злочини, скоєні російськими окупантами в Україні, матимуть серйозні наслідки, а винні постануть перед міжнародним правосуддям.
Про це він заявив у середу в Страсбурзі, виступаючи перед депутатами Європейського парламенту в межах пленарного засідання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми вражені злочинами проти людяності, проти безневинних цивільних у Бучі та інших багатьох містах. Це ще раз доводить, що російська брутальність проти народу України не має меж... Тіла на вулицях, могили масових поховань – це не спеціальна операція, це злочини війни", - сказав Мішель.
Мішель запевнив, що "ЄС не відвернеться (від того, що відбувається) і дивитиметься реальності прямо в очі". "Мають бути і будуть серйозні наслідки для всіх, хто відповідальний. Ми вже підтримуємо всі зусилля зі збору доказів і робитимемо все, щоб привести злочинців до відповідальності. Міжнародне правосуддя буде здійснено", - упевнений президент Європейської ради.
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Тож не меліть дурниць.
официально обвинил Россию в военных преступлениях Источник:
Тож які конкретно у вас претензії до "європейців"? Не дали вам на дурняк купу грошей та не поцілували в ваш ледащій зад, прийнявши в президенти ЄС?
Закрийте пельку. ЄС та європейці дають нам напрочуд багато. І збираються давати ще більше. А такі як ви - гідні тільки лайно пропагандистське з ********* жерти та за хєрограя чергового голосувати.
А чего вдруг, после Сирии, Чечни, Афганистана, Чехословакии (1968), Финляндии (1918,1939-40), Украины (1944-1956) и т.д.?
Ведь, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, откуда УДИВЛЕНИЕ!?