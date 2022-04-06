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Ми вражені злочинами росіян в Україні. Росію чекають серйозні наслідки, - Мішель

мишель,шарль

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявляє, що воєнні злочини, скоєні російськими окупантами в Україні, матимуть серйозні наслідки, а винні постануть перед міжнародним правосуддям.

Про це він заявив у середу в Страсбурзі, виступаючи перед депутатами Європейського парламенту в межах пленарного засідання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вражені злочинами проти людяності, проти безневинних цивільних у Бучі та інших багатьох містах. Це ще раз доводить, що російська брутальність проти народу України не має меж... Тіла на вулицях, могили масових поховань – це не спеціальна операція, це злочини війни", - сказав Мішель.

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Мішель запевнив, що "ЄС не відвернеться (від того, що відбувається) і дивитиметься реальності прямо в очі". "Мають бути і будуть серйозні наслідки для всіх, хто відповідальний. Ми вже підтримуємо всі зусилля зі збору доказів і робитимемо все, щоб привести злочинців до відповідальності. Міжнародне правосуддя буде здійснено", - упевнений президент Європейської ради.

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армія рф (17250) росія (64969) санкції (11777) Рада Європи (459) Євросоюз (13341) Шарль Мішель (333) воєнні злочини (1853)


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Топ коментарі
+5
Не подскажете, какая это степень глубокой озабоченности?
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06.04.2022 11:20
+4
А яка в наших? Тільки но випадково дізнався: посольство України в Білорусі (країні, з території якої летять ракети і літаки, заходять війська окупантів і т.д.) ПРАЦЮЄ В ШТАТНОМУ РЕЖИМІ!!! https://belarus.mfa.gov.ua/news/shchodo-roboti-konsulskogo-viddilu-posolstva-********-v-respublici-bilorus - тут ніяких питань не виникає з приводу нормальності??? То хтось щось ще повинен комусь вводити чи може Україна теж хоч трохи зацікавлена в чомусь?..
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06.04.2022 11:37
+2
не меліть дурниць. Вам же, наприклад, останні 30 років плювати на голоди в Африці чи війни в Сирії/Афганістані? Ви ж ані гривночки не дали на покращення життя мирного населення цих країн?

Тож які конкретно у вас претензії до "європейців"? Не дали вам на дурняк купу грошей та не поцілували в ваш ледащій зад, прийнявши в президенти ЄС?

Закрийте пельку. ЄС та європейці дають нам напрочуд багато. І збираються давати ще більше. А такі як ви - гідні тільки лайно пропагандистське з ********* жерти та за хєрограя чергового голосувати.
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06.04.2022 12:18
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Не подскажете, какая это степень глубокой озабоченности?
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06.04.2022 11:20 Відповісти
А яка в наших? Тільки но випадково дізнався: посольство України в Білорусі (країні, з території якої летять ракети і літаки, заходять війська окупантів і т.д.) ПРАЦЮЄ В ШТАТНОМУ РЕЖИМІ!!! https://belarus.mfa.gov.ua/news/shchodo-roboti-konsulskogo-viddilu-posolstva-********-v-respublici-bilorus - тут ніяких питань не виникає з приводу нормальності??? То хтось щось ще повинен комусь вводити чи може Україна теж хоч трохи зацікавлена в чомусь?..
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06.04.2022 11:37 Відповісти
будь-яке посольство - наполовину співробітники спецслужб. Навіть в Україні. Та і без спец.службістів - це цінний канал розвідувальної достовірної інформації. Радійте, що Україна має такий в становищі ворога. А ось бялярусь - не має такого каналу інформації в Україні. А ще - це легальний і дієвий засіб роботи з нашими полоненими, побудови гуманітарних каналів допомоги хоч якійсь. І про що в новині написано? - КОНСУЛЬСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ.

Тож не меліть дурниць.
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06.04.2022 12:12 Відповісти
Не нагнітай, працює лише консульство.
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06.04.2022 15:58 Відповісти
Читай уважніше: "Посольство відкриває" і т.д. І не консульство, а консульський відділ при Посольстві. Не нагнітаю, а уважно читаю офіційну інформацію.
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06.04.2022 16:02 Відповісти
зажраті європейці- плювати вам на нас- не стосується стран Балтії та Польші-
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06.04.2022 11:21 Відповісти
І Великобританії, хоча вони тепер не Європа
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06.04.2022 11:26 Відповісти
І ізраілю
официально обвинил Россию в военных преступлениях Источник:
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06.04.2022 11:52 Відповісти
не меліть дурниць. Вам же, наприклад, останні 30 років плювати на голоди в Африці чи війни в Сирії/Афганістані? Ви ж ані гривночки не дали на покращення життя мирного населення цих країн?

Тож які конкретно у вас претензії до "європейців"? Не дали вам на дурняк купу грошей та не поцілували в ваш ледащій зад, прийнявши в президенти ЄС?

Закрийте пельку. ЄС та європейці дають нам напрочуд багато. І збираються давати ще більше. А такі як ви - гідні тільки лайно пропагандистське з ********* жерти та за хєрограя чергового голосувати.
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06.04.2022 12:18 Відповісти
Цікаво скільки ці передасьи будуть чекати, щоб були наслідки? До останнього українця? До останньої згвалтованої дитини?
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06.04.2022 11:23 Відповісти
Щоби покарати злочинця його щонайменше треба заарештувати. Без цього він не захоче "покаруватися". Цікаво було б почути як вони збираються це реалізувати?
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06.04.2022 11:30 Відповісти
Ах, Мішель, Мішель! Дочекаєтесь! Ви думаєте, що Росія зупиниться від ваших сміхотворних санкцій? НІ, бо ви не хочете відмовитися від її енергоносіїв і продовжуєте спонсорувати армію РФ. Ви думаєте, що врятуєте своє сите життя за рахунок України? Не буде України, не буде вам ситого життя, будете мати постійну війну.
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06.04.2022 11:32 Відповісти
якісь слова і все.
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06.04.2022 11:57 Відповісти
яким чином вони збираються привести роzzійських zомбі до відповідальности? це не Югославія і не Кувейт, до роzzії вони засцять так вдертися. усе скінчиться черговими "призьівами" та "озабоченностями".
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06.04.2022 12:01 Відповісти
Удивлены?
А чего вдруг, после Сирии, Чечни, Афганистана, Чехословакии (1968), Финляндии (1918,1939-40), Украины (1944-1956) и т.д.?
Ведь, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, откуда УДИВЛЕНИЕ!?
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06.04.2022 12:51 Відповісти
 
 