Ми вражені злочинами росіян в Україні. Росію чекають серйозні наслідки, - Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявляє, що воєнні злочини, скоєні російськими окупантами в Україні, матимуть серйозні наслідки, а винні постануть перед міжнародним правосуддям.

Про це він заявив у середу в Страсбурзі, виступаючи перед депутатами Європейського парламенту в межах пленарного засідання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вражені злочинами проти людяності, проти безневинних цивільних у Бучі та інших багатьох містах. Це ще раз доводить, що російська брутальність проти народу України не має меж... Тіла на вулицях, могили масових поховань – це не спеціальна операція, це злочини війни", - сказав Мішель.

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Мішель запевнив, що "ЄС не відвернеться (від того, що відбувається) і дивитиметься реальності прямо в очі". "Мають бути і будуть серйозні наслідки для всіх, хто відповідальний. Ми вже підтримуємо всі зусилля зі збору доказів і робитимемо все, щоб привести злочинців до відповідальності. Міжнародне правосуддя буде здійснено", - упевнений президент Європейської ради.

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