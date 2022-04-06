Зараз вже розслідується 5 тисяч воєнних злочинів російських окупантів, - генпрокурор

В Україні нині розслідують майже 5 тисяч справ щодо російських окупантів з кваліфікацією - воєнні злочини, розповіла генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС України.

Як зазначила генпрокурорка під час прес-брифінгу в Бучі, наразі розслідування воєнних злочинів є завданням №1 для всієї правоохоронної системи України.

На сьогодні зареєстровані тисячі таких злочинів, близько 5 тисяч з кваліфікацією "воєнні злочини", майже 2 тисячі - пов'язані з воєнними злочинами.

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Венедиктова також розповіла, що всі кримінальні провадження різні за своїм обсягом і кількістю епізодів.

"Ми повинні розуміти, що навіть у такій жорстокій ситуації воєнні злочини - це перша ланка градації. Далі йдуть злочини проти людяності, геноцид. Всі ці злочини ми розслідуємо, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто розв'язав цю війну, щоб знищити українців", - підкреслила генпрокурорка.

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