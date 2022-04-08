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Сумську область повністю звільнено від російських окупантів, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Сумську область повністю звільнили від російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Facebook.

"Територія області вільна від орків, тож якщо ви чуєте вибухи (а їх чимало останніми днями) - це працюють рятувальники і вибухотехніки. Знешкоджують боєприпаси, які лишили російські військові на нашій землі", - розповів чиновник.

При цьому він зауважив, що територія регіону не є безпечною через велику кількість замінованих та необстежених ділянок.

"Не з'їжджайте на узбіччях та не користуються лісовими дорогами. Не підходьте до знищеної техніки чи місць стоянок орків! Знаю, там все жахливо, але ще не час для прибирання. Спочатку - розмінування", - звернувся Живицький до жителів області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщині знайдено понад 100 тіл вбитих окупантами мирних мешканців, – Живицький

Автор: Наталя Джума
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Роскомнадзор заблокировал песню Марка Бернеса «Хотят ли русские войны».... из за строчки ...«Спросите тех, кто воевал, кто вас на Эльбе обнимал, мы этой памяти верны...»
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08.04.2022 06:42 Відповісти
" спросите вы у тишины хотят ли русские войны" наверно кацапам ответ не понравился
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08.04.2022 06:57 Відповісти
та и *** с ними , кацапами , пусть очко свое заблокируют , им ***** уже , а дальше - больше.
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08.04.2022 07:06 Відповісти
бог с ними, убогими
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08.04.2022 07:13 Відповісти
Слава і шана ЗСУ, ТрО, партизанам, фермерам, ромам, патриотичному цивільному населенню!
Божої вам опики!!!
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08.04.2022 07:14 Відповісти
Нарешті і Сумщина вільна.
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08.04.2022 07:45 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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08.04.2022 10:27 Відповісти
УРААААА!!!!!!!СЛАВА ВСУ!СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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08.04.2022 14:35 Відповісти
 
 