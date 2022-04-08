Сумская область полностью освобождена от российских оккупантов, - Живицкий
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Сумскую область полностью освободили от российских оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook.
"Территория области свободна от орков, так что если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни) - это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, которые оставили российские военные на нашей земле", - рассказал чиновник.
При этом он отметил, что территория региона не безопасна из-за большого количества заминированных и необследованных участков.
"Не съезжайте на обочины и не пользуйтесь лесными дорогами. Не подходите к уничтоженной технике или к местам стоянок орков! Знаю, там все ужасно, но еще не время для уборки. Сначала - разминирование", - обратился Живицкий к жителям области.
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Божої вам опики!!!