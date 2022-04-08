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Сумская область полностью освобождена от российских оккупантов, - Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Сумскую область полностью освободили от российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook.

"Территория области свободна от орков, так что если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни) - это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, которые оставили российские военные на нашей земле", - рассказал чиновник.

При этом он отметил, что территория региона не безопасна из-за большого количества заминированных и необследованных участков.

"Не съезжайте на обочины и не пользуйтесь лесными дорогами. Не подходите к уничтоженной технике или к местам стоянок орков! Знаю, там все ужасно, но еще не время для уборки. Сначала - разминирование", - обратился Живицкий к жителям области.

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Роскомнадзор заблокировал песню Марка Бернеса «Хотят ли русские войны».... из за строчки ...«Спросите тех, кто воевал, кто вас на Эльбе обнимал, мы этой памяти верны...»
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08.04.2022 06:42 Ответить
" спросите вы у тишины хотят ли русские войны" наверно кацапам ответ не понравился
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08.04.2022 06:57 Ответить
та и *** с ними , кацапами , пусть очко свое заблокируют , им ***** уже , а дальше - больше.
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08.04.2022 07:06 Ответить
бог с ними, убогими
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08.04.2022 07:13 Ответить
Слава і шана ЗСУ, ТрО, партизанам, фермерам, ромам, патриотичному цивільному населенню!
Божої вам опики!!!
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08.04.2022 07:14 Ответить
Нарешті і Сумщина вільна.
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08.04.2022 07:45 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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08.04.2022 10:27 Ответить
УРААААА!!!!!!!СЛАВА ВСУ!СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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08.04.2022 14:35 Ответить
 
 