Сумская область полностью освобождена от российских оккупантов, - Живицкий

Сумскую область полностью освободили от российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook.

"Территория области свободна от орков, так что если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни) - это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, которые оставили российские военные на нашей земле", - рассказал чиновник.

При этом он отметил, что территория региона не безопасна из-за большого количества заминированных и необследованных участков.

"Не съезжайте на обочины и не пользуйтесь лесными дорогами. Не подходите к уничтоженной технике или к местам стоянок орков! Знаю, там все ужасно, но еще не время для уборки. Сначала - разминирование", - обратился Живицкий к жителям области.

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