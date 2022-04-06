На Сумщине найдено более 100 тел убитых оккупантами мирных жителей – Живицкий

По состоянию на 5 апреля в Сумской области обнаружено более 100 тел погибших мирных жителей. У более 40 из них – признаки истязаний и следы пыток.

Об этом в интервью LIGA.net сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Живицкого, таких братских могил, как находили в Буче, в Сумской области пока не обнаружено. Но манера поведения оккупантов примерно одинакова по всей территории Украины.

"Они стреляли в простых людей, которые ехали в больницу, развозили хлеб и раздавали гуманитарку. Стреляли на поражение за мобильный телефон в руке, – рассказывает Живицкий. – В Сумах в первые дни войны расстреляли автомобиль, где находилась женщина с тремя детьми, которая пыталась выехать из города. К счастью, дети остались живы. Женщину убили выстрелом в голову из автомата".

Жертв с завязанными руками, как в Буче, в Сумской области нет. Но есть "избитые, изрезанные и с переломами".

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Около пяти человек уже после освобождения взорвались на минах и "растяжках". В Тростянце заминировали кладбище, расстреляли автомобили ритуальных служб и запрещали людям хоронить тела, добавляет глава ОГА.