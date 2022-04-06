Во время отступления на Сумщине оккупанты оставили своих убитых, - Живицкий. ВИДЕО
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заснял тела российских военных, которых агрессоры покинули во время отступления.
Соответствующее видео Живицкий разместил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Наряду с брошенной техникой и телами захватчиков, украинские защитники обнаружили также и российскую консервацию - банку борща с красноречивым названием "Своих не бросаем".
"Борщ. Россия, Брянская область "Своих не бросаем". В Сумской области "не бросили", как видим. Зато медь забрали, овечек забрали, кастрюли, а своих "не бросили", - прокомментировал Живицкий.
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Наш борщ червоненький навіть через камеру побачиш і слина смачна потече.... ммм
-втішать вдов
Тату, що таке щі?
-Щі, синку, це вода, якою помили кастрюлю з-під борщу.
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - скотина! " Т.Г. Шевченко "
"дібіли б..дь "
еще и в стеклянной таре))))))) ота уйня....