Во время отступления на Сумщине оккупанты оставили своих убитых, - Живицкий. ВИДЕО

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заснял тела российских военных, которых агрессоры покинули во время отступления.

Соответствующее видео Живицкий разместил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Наряду с брошенной техникой и телами захватчиков, украинские защитники обнаружили также и российскую консервацию - банку борща с красноречивым названием "Своих не бросаем".

"Борщ. Россия, Брянская область "Своих не бросаем". В Сумской области "не бросили", как видим. Зато медь забрали, овечек забрали, кастрюли, а своих "не бросили", - прокомментировал Живицкий.

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