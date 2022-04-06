Під час відступу на Сумщині окупанти залишили своїх убитих, - Живицький. ВIДЕО

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький зафільмував тіла російських військових, яких агресори покинули під час відступу.

Відповідне відео Живицький розмістив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Поряд із покинутою технікою та тілами загарбників українські захисники знайшли російську консервацію - банку борщу з промовистою назвою "Своих не бросаем".

"Борщ. Росія, Брянська область "Своих не бросаем". У Сумській області "не бросили", як бачимо. Зате мідь забрали, овечок забрали, каструлі, а своїх "не бросили", - прокоментував Живицький.

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