Під час відступу на Сумщині окупанти залишили своїх убитих, - Живицький. ВIДЕО
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький зафільмував тіла російських військових, яких агресори покинули під час відступу.
Відповідне відео Живицький розмістив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Поряд із покинутою технікою та тілами загарбників українські захисники знайшли російську консервацію - банку борщу з промовистою назвою "Своих не бросаем".
"Борщ. Росія, Брянська область "Своих не бросаем". У Сумській області "не бросили", як бачимо. Зате мідь забрали, овечок забрали, каструлі, а своїх "не бросили", - прокоментував Живицький.
Топ коментарі
+48 Viktor Orenich #483980
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+43 Александр Чуднивец #474549
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+36 vadyan
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Наш борщ червоненький навіть через камеру побачиш і слина смачна потече.... ммм
-втішать вдов
Тату, що таке щі?
-Щі, синку, це вода, якою помили кастрюлю з-під борщу.
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - скотина! " Т.Г. Шевченко "
"дібіли б..дь "
еще и в стеклянной таре))))))) ота уйня....