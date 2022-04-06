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Під час відступу на Сумщині окупанти залишили своїх убитих, - Живицький. ВIДЕО

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький зафільмував тіла російських військових, яких агресори покинули під час відступу.

Відповідне відео Живицький розмістив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Поряд із покинутою технікою та тілами загарбників українські захисники знайшли російську консервацію - банку борщу з промовистою назвою "Своих не бросаем".

"Борщ. Росія, Брянська область "Своих не бросаем". У Сумській області "не бросили", як бачимо. Зате мідь забрали, овечок забрали, каструлі, а своїх "не бросили", - прокоментував Живицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія шукає нових дурнів серед курсантів військових училищ, щоб відправити їх на забій, - Зеленський

Автор: 

армія рф (17359) Сумська область (3674) Живицький Дмитро (466)


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Топ коментарі
+48
Их на почте не принимают.
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06.04.2022 07:01
+43
Калічєства лапатних мальчікав в трусіках увєлічіваєтся...
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06.04.2022 06:48
+36
Навіть через банку по кольору видно, що то не борщ, а жижа рожева якась.... Фу...
Наш борщ червоненький навіть через камеру побачиш і слина смачна потече.... ммм
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06.04.2022 06:58
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Калічєства лапатних мальчікав в трусіках увєлічіваєтся...
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06.04.2022 06:48 Відповісти
Дурачьё, могли бы как в Чечне торговать трупами товарищей. Хотя может за это время кацапские мамки начали предпочитать кастрюли возможности закопать дохлого сыночка…
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06.04.2022 06:48 Відповісти
Навіть через банку по кольору видно, що то не борщ, а жижа рожева якась.... Фу...
Наш борщ червоненький навіть через камеру побачиш і слина смачна потече.... ммм
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06.04.2022 06:58 Відповісти
То щі, хоч х*й палащі )))
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06.04.2022 08:11 Відповісти
Рецепт приготування блюда "щи" - помив тарілку після борщу, ось тобі порція "щи".
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06.04.2022 10:59 Відповісти
Их на почте не принимают.
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06.04.2022 07:01 Відповісти
це поки що. пошта РФ така сама кончена як і все в орді. скоро почне приймать щоб і собі підзаробить
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06.04.2022 11:48 Відповісти
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06.04.2022 12:38 Відповісти
китайці приїдуть
-втішать вдов
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06.04.2022 07:06 Відповісти
То не борщ, а щи...
Тату, що таке щі?

-Щі, синку, це вода, якою помили кастрюлю з-під борщу.

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06.04.2022 07:34 Відповісти
пробував колись я..
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06.04.2022 07:59 Відповісти
Колись далека родичка з кацапії була в гостях і приготувала "счі" Я не зміг їсти навіть з ввічливості. Собаці навіть не пропонував, не хотів ризику залишити двір без охорони.
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06.04.2022 11:51 Відповісти
На Чернігівщині ще цікавіше - дохлі "завоєватєлі" висять як груші на деревах - розкидало вибуховою хвилею...
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06.04.2022 07:35 Відповісти
І кишки висять як гірлянди
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06.04.2022 08:12 Відповісти
Так лапотным не до двухсотых было,награбленное надо было спасать.
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06.04.2022 07:45 Відповісти
Не борщ а щі, .... Хоч х..й полощі
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06.04.2022 08:11 Відповісти
в душе, неверняка с ними
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06.04.2022 08:17 Відповісти
Slonik Харків: "Отак подивишся здаля
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - скотина! " Т.Г. Шевченко "
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06.04.2022 08:28 Відповісти
Это Ян Таксюр написал https://taksyur.com/stikhi/17-mirazh.html https://taksyur.com/stikhi/17-mirazh.html

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06.04.2022 11:39 Відповісти
руССкіє сваїх брасают раді каструль!
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06.04.2022 08:35 Відповісти
Как же приятно смотреть на трупы русофашистов.
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06.04.2022 08:47 Відповісти
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ..
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06.04.2022 09:26 Відповісти
Наїлись, і сплять.
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06.04.2022 10:17 Відповісти
Ну зачем забирать дохлого товарища который уже завонялся если можно забрать живую овцу которую еще можно потрахать. Вот вам вся суть кацапской Орды. А вы еще хотите чтобы они к другим народам нормально относились. С кем вы перпеговоры хотите вести? Им насрать на бумажку с кикими то каракулями если им захочется жрать и красивые заграничные цацки
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06.04.2022 10:27 Відповісти
я не пойняв: в борщ своїх не бросають чи шо?
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06.04.2022 10:29 Відповісти
Так кастрюля, медь и овца еще пригодится. А кому нужен дохлый Ванька? Дохлый Ванька не нужен даже его мамаше. Ей главное компенсацию получить чтобы кредит закрыть. Даже когда сырысыры воевал в Афганистане то дохлых Ванек использовали как контейнер чтобы провозить наркотики.
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06.04.2022 10:59 Відповісти
..ну дурниць не мели. З Афгану 200-х везли у дерев*яних трунах до Ташкенту. Пакували у цинк у Ташкенті в відділенні на східній частині військового аеродрому *Ташкент-Східний*. Всі літаки з двухсотими зустрічало КДБ і ніхто і не намагався щось подібне робити. Перевозив у свій час достатньо двухсотих і з Афгану і по Союзу. А той дикунський вкид...який Ви транслюєте ... просто дурниця.
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06.04.2022 13:27 Відповісти
В банці зовсім не те, що намальвано на етикетці.
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06.04.2022 11:00 Відповісти
Своих в борщ не бросаем!
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06.04.2022 11:20 Відповісти
Не факт.
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06.04.2022 12:19 Відповісти
в кінці відео фраза по-лаврову :
"дібіли б..дь "
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06.04.2022 12:07 Відповісти
руки б отбить той твари, которая оту баланду назвала "борщ"... *****...
еще и в стеклянной таре))))))) ота уйня....
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06.04.2022 12:44 Відповісти
На расеи так положено
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06.04.2022 13:25 Відповісти
 
 