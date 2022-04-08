Поліція розслідує понад 5 тисяч справ про злочини російських військових
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Правоохоронці з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну зареєстрували вже понад 5 тисяч кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив у Фейсбуці.
За його словами, за цей час до поліції надійшли понад 1 млн 150 тисяч повідомлень громадян.
"Усі підрозділи поліції цілодобово працюють заради безпеки людей. Слідство ретельно збирає доказову базу воєнних злочинів російських окупантів в Україні. І не лише для українських судів, а й для Міжнародного суду ООН. Вже розпочато понад 5 тисяч кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями рф", - поінформував очільник Нацполіції.
За словами Клименка, "слідчі розслідують 123 кримінальні провадження за колабораційну діяльність. Затримано 594 особи, які підозрюються у співпраці з ворогом".
Він повідомив, що "окрему увагу поліцейські приділяють протидії мародерству. Вже зареєстровано понад 1600 майнових злочинів".
"Жодна крадіжка, пограбування чи розбій не залишаться поза увагою. Особи, які вирішують поживитися чужим майном у такий складний час, обов’язково відповідатимуть перед законом", - наголосив Клименко.
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а на виході з 5000 справ до суду доходе 5 .
І це дуже серьозна проблема. Я вже не кажу про склад суддів із риговских когорт .