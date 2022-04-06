Нацполіція відкрила "гарячу лінію" для родичів загиблих внаслідок військових дій РФ

Лінія працює цілодобово. Оператори готові надати необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання.

Про це голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Номер "гарячої лінії" 0 894 201 867

"Наразі у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей. Тіла жертв військової агресії Росії направляють на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Після проведення необхідних досліджень тіла загиблих передають родичам для поховання", - йдеться у повідомленні.

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Клименко закликав громадян використовувати анонсовану телефонну лінію за призначенням. З усіх інших питань звертайтесь за номерами поліції вашого регіону. Перелік телефонів знайдете тут https://cutt.ly/KFr3q8G