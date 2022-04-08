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Південна Корея надасть допомогу Україні на $30 млн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

корея,южная

Глава МЗС Південної Кореї Чон Ий Ен заявив членам НАТО, що Сеул планує надати Україні гуманітарну допомогу ще на $30 млн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про цеповідомляє МЗС Республіки Корея.

Під час засідання глав МЗС країн-членів НАТО та чотирьох партнерів з Азіатсько-Тихоокеанського регіону, що відбулося в четвер у Брюсселі, Чон Ий Ен оприлюднив план надзвичайної гуманітарної допомоги Україні.

За його словами, Сеул запропонує Києву допомогу на $30 млн, а також розгляне питання щодо додаткової підтримки.

Він подякував НАТО за підтримку мирного процесу на Корейському півострові та наголосив на необхідності продовження зусиль щодо повернення Північної Кореї за стіл переговорів.

За даними міністерства, Чон Ий Ен і держсекретар США Ентоні Блінкен поділилися своїми оцінками ситуації в сфері безпеки на Корейському півострові і підтвердили прихильність союзників тісної координації дій щодо КНДР.

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Автор: Наталя Джума
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а Північна?кому
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08.04.2022 07:43 Відповісти
Північна , боємприпасами , мокшандії.
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08.04.2022 07:48 Відповісти
********** надасть мокшандії

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08.04.2022 07:49 Відповісти
А Північна Корея надае допомогу росіі, ракетами та обладнанням.
Поперше, вони "братья по духу і по ідеологіі", а по друге, корейські ракети, то по суті трохи переробленні та модернизовані ті самі руські ракети.
Учні выявились стараннішами та здібнішими за вчителів.
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08.04.2022 07:53 Відповісти
Подяка Кореї!
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08.04.2022 07:52 Відповісти
Корея голосувала проти того, щоб росію виключили з ради ООН з прав людини. дивно, коли це в них з *********** така дружба розквітла?
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08.04.2022 11:05 Відповісти
Ну еще бы! Для маленькой засратой Южной Кореи 30 млн долларов это просто ******** деньги, небось целый дневной доход от торговли с РФ отслюнили...
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08.04.2022 13:13 Відповісти
А хюндай и киа продолжают продавать в россии, да ?
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08.04.2022 08:03 Відповісти
Гроші не давайте, там підераси в оХВісі з липкими руками, дайте краще САУ(хоча б одну) - у вас вони чудові.
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08.04.2022 08:26 Відповісти
 
 