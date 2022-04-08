Південна Корея надасть допомогу Україні на $30 млн

Глава МЗС Південної Кореї Чон Ий Ен заявив членам НАТО, що Сеул планує надати Україні гуманітарну допомогу ще на $30 млн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про цеповідомляє МЗС Республіки Корея.

Під час засідання глав МЗС країн-членів НАТО та чотирьох партнерів з Азіатсько-Тихоокеанського регіону, що відбулося в четвер у Брюсселі, Чон Ий Ен оприлюднив план надзвичайної гуманітарної допомоги Україні.

За його словами, Сеул запропонує Києву допомогу на $30 млн, а також розгляне питання щодо додаткової підтримки.

Він подякував НАТО за підтримку мирного процесу на Корейському півострові та наголосив на необхідності продовження зусиль щодо повернення Північної Кореї за стіл переговорів.

За даними міністерства, Чон Ий Ен і держсекретар США Ентоні Блінкен поділилися своїми оцінками ситуації в сфері безпеки на Корейському півострові і підтвердили прихильність союзників тісної координації дій щодо КНДР.

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