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Новини Війна
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"Корейський сценарій" в Україні - неможливий, - Центр протидії дезінформації

путін

Центр протидії дезінформації при РНБО України роз'яснює, чому в Україні неможливий "корейський сценарій".

Як передає Цензор.НЕТ, про це ЦПД повідомляє у Telegram.

Ось чому спроби путіна поділити Україну, як Корею, приречені на поразку:

"Після Другої світової війни Корейський півострів був територією, яка щойно звільнилась від японських колонізаторів. Таким чином, відсутність власного уряду та армії в Кореї дало можливість СРСР та США розділити країну на дві різні частини і нав'язати власну політику місцевим. Україна ж є суверенною незалежною державою з законно обраним Урядом на чолі з Президентом та армією, яка вже 33-й день бореться з російськими окупантами.

На відміну від корейців, український народ ніколи не пристане до диктаторського режиму. Це підтверджують численні мітинги та супротив місцевого населення на окупованих територіях України", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

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Автор: 

Південна Корея (451) Корея (58) Центр протидії дезінформації (158)


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Топ коментарі
+9
У вільній та незалежній Україні можливий лише один сценарій-української незламної вільної нації...
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28.03.2022 19:56
+8
зато северокорейский , на ресее , уже набирает обороты
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28.03.2022 19:57
+4
У ***** після місяця війни наступний етап: ніхто вже нікого не звільняє і не буде звільняти від біндерафцев та нацистів. У роспропаганди новий мейнстрім, бо як з'ясувалось, в Україні майже усі нацисти, тому починається знищення неправильних українців. Саме цим вони й займуться найближчим часом.
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28.03.2022 20:02
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У вільній та незалежній Україні можливий лише один сценарій-української незламної вільної нації...
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28.03.2022 19:56 Відповісти
От і хто живе краще: Північна, чи Південна?
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28.03.2022 19:57 Відповісти
Південна все ж таки значно краще ніж північна.
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28.03.2022 22:36 Відповісти
Ото ж...
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28.03.2022 23:02 Відповісти
зато северокорейский , на ресее , уже набирает обороты
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28.03.2022 19:57 Відповісти
У ***** після місяця війни наступний етап: ніхто вже нікого не звільняє і не буде звільняти від біндерафцев та нацистів. У роспропаганди новий мейнстрім, бо як з'ясувалось, в Україні майже усі нацисти, тому починається знищення неправильних українців. Саме цим вони й займуться найближчим часом.
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28.03.2022 20:02 Відповісти
Ну то в них тоді нищилка дуже швидко зламається, от і все.
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28.03.2022 20:21 Відповісти
Звичайно, що зламається, але ж їхня пропаганда вже працює у цьому напрямку, а ракети та бомби у них ще не скоро закінчаться.
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28.03.2022 20:33 Відповісти
Ваша правда, не скоро. На жаль...
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28.03.2022 20:49 Відповісти
Hезабаром раssєянє будуть заздрити життю у північній Кореї
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28.03.2022 20:03 Відповісти
Тьфу!...прочитав -
"Єврейський сценарій" в Україні - неможливий...
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28.03.2022 20:12 Відповісти
Ну про корею то Центр загнув. Там Ини перші почали, Сталін не був учасником, коли Инів почали лупцювати, взізли кетайці а зброя була сталіна. Кетайців загинуло біля мільону. Перемиря сталось після смерті Сталіна. Ця паралель була сталою лінією оборони. По скупим відомостям через 50 років, СРСР втратило біля 800 літаків, переважно МіГ 15.
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28.03.2022 20:50 Відповісти
У Путина ***** остался только один сценарий!!!Застрелится!!!эта мразь уже переПроклята всеми и вся!!!жизни его отпрыскам тоже не будет!!!все знают где кто зачем и почему!!!шази правил но ждали и дождались!!!гора трупов Элиты тип того!!!жди ********** всё в переди!!!!
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28.03.2022 20:55 Відповісти
а кто сказал о корейском ссынарии для Украины? да, буданов... "величайший мыслитель и разсветчик начала 20-х годов 21 века"... наверное, за это и генерал-майора всей разведки получил... или за сожительство с гогилашвили?
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08.04.2022 04:56 Відповісти
 
 