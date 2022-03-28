"Корейський сценарій" в Україні - неможливий, - Центр протидії дезінформації
Центр протидії дезінформації при РНБО України роз'яснює, чому в Україні неможливий "корейський сценарій".
Як передає Цензор.НЕТ, про це ЦПД повідомляє у Telegram.
Ось чому спроби путіна поділити Україну, як Корею, приречені на поразку:
"Після Другої світової війни Корейський півострів був територією, яка щойно звільнилась від японських колонізаторів. Таким чином, відсутність власного уряду та армії в Кореї дало можливість СРСР та США розділити країну на дві різні частини і нав'язати власну політику місцевим. Україна ж є суверенною незалежною державою з законно обраним Урядом на чолі з Президентом та армією, яка вже 33-й день бореться з російськими окупантами.
На відміну від корейців, український народ ніколи не пристане до диктаторського режиму. Це підтверджують численні мітинги та супротив місцевого населення на окупованих територіях України", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.
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