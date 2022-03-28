"Корейский сценарий" в Украине - невозможен, - Центр противодействия дезинформации
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины разъясняет, почему в Украине невозможен "корейский сценарий".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом ЦПИ сообщает в Telegram.
Вот почему попытки путина поделить Украину, как Корею, обречены на поражение:
"После Второй мировой войны Корейский полуостров был только освободившейся от японских колонизаторов территорией. Таким образом, отсутствие собственного правительства и армии в Корее дало возможность СССР и США разделить страну на две разные части и навязать собственную политику местным. Украина же является суверенным независимым государством с законно избранным Правительством во главе с Президентом и армией, которая уже 33-й день борется с российскими оккупантами.
В отличие от корейцев, украинский народ никогда не примет диктаторский режим. Это подтверждают многочисленные митинги и сопротивление местного населения на оккупированных территориях Украины", - отметили в Центре противодействия дезинформации.
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