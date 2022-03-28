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Новости Война
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"Корейский сценарий" в Украине - невозможен, - Центр противодействия дезинформации

путін

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины разъясняет, почему в Украине невозможен "корейский сценарий".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ЦПИ сообщает в Telegram.

Вот почему попытки путина поделить Украину, как Корею, обречены на поражение:

"После Второй мировой войны Корейский полуостров был только освободившейся от японских колонизаторов территорией. Таким образом, отсутствие собственного правительства и армии в Корее дало возможность СССР и США разделить страну на две разные части и навязать собственную политику местным. Украина же является суверенным независимым государством с законно избранным Правительством во главе с Президентом и армией, которая уже 33-й день борется с российскими оккупантами.

В отличие от корейцев, украинский народ никогда не примет диктаторский режим. Это подтверждают многочисленные митинги и сопротивление местного населения на оккупированных территориях Украины", - отметили в Центре противодействия дезинформации.

Также читайте: Россия использует экстремистов из США для своей пропаганды, - Центр противодействия дезинформации

Южная Корея (332) Центр противодействия дезинформации (130)


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Топ комментарии
+9
У вільній та незалежній Україні можливий лише один сценарій-української незламної вільної нації...
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28.03.2022 19:56
+8
зато северокорейский , на ресее , уже набирает обороты
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28.03.2022 19:57
+4
У ***** після місяця війни наступний етап: ніхто вже нікого не звільняє і не буде звільняти від біндерафцев та нацистів. У роспропаганди новий мейнстрім, бо як з'ясувалось, в Україні майже усі нацисти, тому починається знищення неправильних українців. Саме цим вони й займуться найближчим часом.
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28.03.2022 20:02
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У вільній та незалежній Україні можливий лише один сценарій-української незламної вільної нації...
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28.03.2022 19:56 Ответить
От і хто живе краще: Північна, чи Південна?
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28.03.2022 19:57 Ответить
Південна все ж таки значно краще ніж північна.
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28.03.2022 22:36 Ответить
Ото ж...
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28.03.2022 23:02 Ответить
зато северокорейский , на ресее , уже набирает обороты
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28.03.2022 19:57 Ответить
У ***** після місяця війни наступний етап: ніхто вже нікого не звільняє і не буде звільняти від біндерафцев та нацистів. У роспропаганди новий мейнстрім, бо як з'ясувалось, в Україні майже усі нацисти, тому починається знищення неправильних українців. Саме цим вони й займуться найближчим часом.
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28.03.2022 20:02 Ответить
Ну то в них тоді нищилка дуже швидко зламається, от і все.
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28.03.2022 20:21 Ответить
Звичайно, що зламається, але ж їхня пропаганда вже працює у цьому напрямку, а ракети та бомби у них ще не скоро закінчаться.
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28.03.2022 20:33 Ответить
Ваша правда, не скоро. На жаль...
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28.03.2022 20:49 Ответить
Hезабаром раssєянє будуть заздрити життю у північній Кореї
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28.03.2022 20:03 Ответить
Тьфу!...прочитав -
"Єврейський сценарій" в Україні - неможливий...
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28.03.2022 20:12 Ответить
Ну про корею то Центр загнув. Там Ини перші почали, Сталін не був учасником, коли Инів почали лупцювати, взізли кетайці а зброя була сталіна. Кетайців загинуло біля мільону. Перемиря сталось після смерті Сталіна. Ця паралель була сталою лінією оборони. По скупим відомостям через 50 років, СРСР втратило біля 800 літаків, переважно МіГ 15.
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28.03.2022 20:50 Ответить
У Путина ***** остался только один сценарий!!!Застрелится!!!эта мразь уже переПроклята всеми и вся!!!жизни его отпрыскам тоже не будет!!!все знают где кто зачем и почему!!!шази правил но ждали и дождались!!!гора трупов Элиты тип того!!!жди ********** всё в переди!!!!
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28.03.2022 20:55 Ответить
а кто сказал о корейском ссынарии для Украины? да, буданов... "величайший мыслитель и разсветчик начала 20-х годов 21 века"... наверное, за это и генерал-майора всей разведки получил... или за сожительство с гогилашвили?
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08.04.2022 04:56 Ответить
 
 