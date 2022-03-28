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Новини Війна
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Російські окупанти у південних регіонах України збирають паспортні дані українців, - Подоляк

рф

Війська РФ збирають паспортні дані українців на півдні нашої держави, щоб організовувати фіктивні "референдуми".

Про це у Twitter повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"У південних регіонах України російські окупанти збирають паспортні дані українських громадян, роздаючи їм невеликі суми у валюті РФ. Одна з причин збору даних – спроба організації фіктивних "референдумів". Технологія безглузда. Україна виплачує пенсії та зарплати громадянам скрізь", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щодня війська РФ втрачають вбитими 510-530 осіб. Щоб потроїти - треба більше снарядів, - Подоляк

Автор: 

окупація (6680) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+17
Депутаты от ЕС.Мы как граждане Украины просим Вас составить депутатский запрос,кто из органов власти,на основании какого Приказа,или еще какого документа уничтожил оборону страны со стороны оккупированного Крыма.Хотим знать эти ФИО персонально,а также кто этих персон назначил.
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28.03.2022 19:50
+5
Собирают паспортные данные для подмены украинских граждан на кацапов, украинцев депортируют в Сибирь, а сюда завезут вату которой выдадут паспорта депортированных. Как потом доказать что это чужаки? И вот тут, украинский язык становится настоящим оружием.
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28.03.2022 19:55
+3
странно что они хотят из этого выжать , кроме как комендатурами , полицаями, войсками , власть в оккупированных регионах не удержать
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28.03.2022 19:51
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Депутаты от ЕС.Мы как граждане Украины просим Вас составить депутатский запрос,кто из органов власти,на основании какого Приказа,или еще какого документа уничтожил оборону страны со стороны оккупированного Крыма.Хотим знать эти ФИО персонально,а также кто этих персон назначил.
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28.03.2022 19:50 Відповісти
Как это приблизит нашу победу?
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28.03.2022 20:20 Відповісти
"у валюті рф"- валєжнік, чи шо?
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28.03.2022 19:50 Відповісти
странно что они хотят из этого выжать , кроме как комендатурами , полицаями, войсками , власть в оккупированных регионах не удержать
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28.03.2022 19:51 Відповісти
Та до сраки, най збирають, як робити нічого, бо є 73 стаття Конституції України: виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.
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28.03.2022 19:52 Відповісти
Собирают паспортные данные для подмены украинских граждан на кацапов, украинцев депортируют в Сибирь, а сюда завезут вату которой выдадут паспорта депортированных. Как потом доказать что это чужаки? И вот тут, украинский язык становится настоящим оружием.
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28.03.2022 19:55 Відповісти
сделают типа референдум и будет типа республика и ее типа присоединят к мордору и карлик скажет что типа вот Украина нападает на територию мордора поэтому стрельну ядреной ракетой
и вот вам замороженый конфликт.
мордор пока ждет чтоб забрать мариуполь
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28.03.2022 20:15 Відповісти
 
 