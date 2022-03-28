Російські окупанти у південних регіонах України збирають паспортні дані українців, - Подоляк

Війська РФ збирають паспортні дані українців на півдні нашої держави, щоб організовувати фіктивні "референдуми".

Про це у Twitter повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"У південних регіонах України російські окупанти збирають паспортні дані українських громадян, роздаючи їм невеликі суми у валюті РФ. Одна з причин збору даних – спроба організації фіктивних "референдумів". Технологія безглузда. Україна виплачує пенсії та зарплати громадянам скрізь", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щодня війська РФ втрачають вбитими 510-530 осіб. Щоб потроїти - треба більше снарядів, - Подоляк