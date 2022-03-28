Російські окупанти у південних регіонах України збирають паспортні дані українців, - Подоляк
Війська РФ збирають паспортні дані українців на півдні нашої держави, щоб організовувати фіктивні "референдуми".
Про це у Twitter повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"У південних регіонах України російські окупанти збирають паспортні дані українських громадян, роздаючи їм невеликі суми у валюті РФ. Одна з причин збору даних – спроба організації фіктивних "референдумів". Технологія безглузда. Україна виплачує пенсії та зарплати громадянам скрізь", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+17 Павло ШОвте
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+5 Виктор Дийнега
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+3 kuba
показати весь коментар28.03.2022 19:51
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и вот вам замороженый конфликт.
мордор пока ждет чтоб забрать мариуполь