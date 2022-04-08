Від початку війни окупанти пошкодили на Миколаївщині майже 2400 цивільних об’єктів
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На Миколаївщині внаслідок обстрілів російськими військами міст та сіл області пошкоджено частково або повністю 2391 цивільний об’єкт.
Про це повідомляє пресслужба ОВА у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 8 квітня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 2391 цивільний об’єкт.
З них:
- об’єкти житлового фонду – 1774,
- медичні заклади – 23,
- навчальні заклади – 124,
- заклади культури – 43,
- об’єкти промислових підприємств – 18,
- об’єкти життєзабезпечення: газо – 79, електро – 197, водо – 7, теплопостачання – 7,
- інші не військові об’єкти – 119", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі в області тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни.
Станом на 8 квітня "Миколаївобленерго" проводяться ремонти на 12 підстанціях.
Також на цей час припинено електропостачання, водопостачання, водовідведення в 83 населених пунктах (в одному – частково) Баштанського та Миколаївського районів.
Без газопостачання перебувають 780 споживачів.
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