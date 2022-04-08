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війна (56882) Миколаївська область (1843) обстріл (21394)

Від початку війни окупанти пошкодили на Миколаївщині майже 2400 цивільних об’єктів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,миколаївщина

На Миколаївщині внаслідок обстрілів російськими військами міст та сіл області пошкоджено частково або повністю 2391 цивільний об’єкт.

Про це повідомляє пресслужба ОВА у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 8 квітня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 2391 цивільний об’єкт.

З них:

  • об’єкти житлового фонду – 1774,
  • медичні заклади – 23,
  • навчальні заклади – 124,
  • заклади культури – 43,
  • об’єкти промислових підприємств – 18,
  • об’єкти життєзабезпечення: газо – 79, електро – 197, водо – 7, теплопостачання – 7,
  • інші не військові об’єкти – 119", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що наразі в області тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни.

Станом на 8 квітня "Миколаївобленерго" проводяться ремонти на 12 підстанціях.

Також на цей час припинено електропостачання, водопостачання, водовідведення в 83 населених пунктах (в одному – частково) Баштанського та Миколаївського районів.

Без газопостачання перебувають 780 споживачів. 

Автор: Наталя Джума
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От бессилия и злобы а я сразу сказал ,что *** кацапы в рот возьму ,чтобы голова не качалась а ни мой родной НИКОЛАЕВ !!!
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08.04.2022 10:36 Відповісти
Фото не відповідає дійсності
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08.04.2022 10:53 Відповісти
 
 