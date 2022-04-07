Окупанти обстрілюють села Лимани та Лупарево на Миколаївщині. ВIДЕО

Російські окупанти, які знаходяться у Херсонській області, обстрілюють села в Миколаївській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті НикВести.

Журналісти зазначають: "Лимани та Лупарево постійно перебувають під загрозою обстрілу з боку тимчасово окупованої Росією Херсонської області. На жаль, є загиблі серед місцевих мешканців. Весь час, поки ми були там, було чути звуки обстрілів. І поки ми з селянами ховалися у притулку, електрики з-поміж місцевих жителів продовжували відновлювати електрику. У Лиманах зустріли Наталю Панашій. Вчора будівля сільської ради була зруйнована внаслідок обстрілу. На щастя, ніхто не постраждав. "Я як відчувала і всіх відпустила додому", - розповіла вона. Під завалами будівлі вона знайшла прапор України, подарований їй ще у 2014 році з передовою на Донбасі: "Я його збережу", - каже голова села. Ситуація в Лупарево та Лиманах далека від безпечної та навіть умовно безпечної".

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