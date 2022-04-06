Українські війська відбили в окупантів три села на Херсонщині, - Генштаб ЗСУ

Українські війська відбили в окупантів три села в Херсонській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 6:00 6 квітня.

Зазначається, що на Південнобузькому напрямку ворог вживає заходів з відновлення боєздатності та здійснює заходи з інженерного обладнання позицій. Продовжує терор цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

Ворог у результаті наступальних дій Збройних Сил України втратив контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. Тривають бої у районі населеного пункту Олександрівка.

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