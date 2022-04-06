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Українські війська відбили в окупантів три села на Херсонщині, - Генштаб ЗСУ
Українські війська відбили в окупантів три села в Херсонській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 6:00 6 квітня.
Зазначається, що на Південнобузькому напрямку ворог вживає заходів з відновлення боєздатності та здійснює заходи з інженерного обладнання позицій. Продовжує терор цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.
Ворог у результаті наступальних дій Збройних Сил України втратив контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. Тривають бої у районі населеного пункту Олександрівка.
Топ коментарі
+40 Евгений Агро
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Пишуть, що кацапи потрапили на правобережжя Херсонщини з півночі, через дамбу на Каховській гес
Чи не так?
https://imgur.com/a/AY10emY
Але там ще роботи непочатий край.
З Криму завалило забагато пацюків. Яким чином то всьо сталось, згадуючи про два вузькі перешийки, дізнаємось згодом.
@igorAusBayern
·
4 год
Организатор русского пробега в Берлине: ну я не знал, что там такая трагедия, не поехали бы. Мой бизнес теперь разрушен, мне звонят каждую минуту из разных стран с угрозами. Страницу моего автосервиса завалили фото с трупами….
Але ця в Миколаєвській області - позначив "галочкою":
(Взагалі, таке враження, що колись давно якійсь Олександр ходив по півдню, засновував села, ставлячи таблички із своїм ім'ям).
Та, про яку кажеш - вона в тилу.
Продовжуйте знищувати ворога і звільняти українську землю !
Бережіть себе, рідні наші.
рф вже починає приховувати жертви через використання мобільних крематоріїв,бульдозерів.Чим раніше Україна звільнить окуповані міста та села, тим швидше ми можемо зафіксувати акти геноциду в цих містах,що поставить рф в якості країни, яка має передстати перед міжнародним судом.
https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s