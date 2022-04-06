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Украинские войска отбили у оккупантов три села на Херсонщине, - Генштаб ВСУ

зсу

Украинские войска отбили у оккупантов три села в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 6 апреля.

Отмечается, что на Южнобугском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности и принимает меры по инженерному оборудованию позиций. Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области.

Враг в результате наступательных действий Вооруженных Сил Украины потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка.

Смотрите: Украинские военные освободили пять сел в Запорожской области. ФОТО

Генштаб ВС (6208) село (155) увольнение (2674) Херсонская область (4724)


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Топ комментарии
+40
Супер. Так тримати, так вбивати і вибивати. Ви краща армія світу. Ми допомагаємо усім чим можемо в тилу зі свого боку і будемо далі це робити. До перемоги.
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06.04.2022 08:18
+40
Бережи вас Господь, хлопчики, бо нас усіх бережете ви!
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06.04.2022 08:20
+31
Баварский Машинист 🇩🇪🏳️‍🌈🇪🇺
@igorAusBayern
·
4 год
Организатор русского пробега в Берлине: ну я не знал, что там такая трагедия, не поехали бы. Мой бизнес теперь разрушен, мне звонят каждую минуту из разных стран с угрозами. Страницу моего автосервиса завалили фото с трупами….
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06.04.2022 08:29
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Супер. Так тримати, так вбивати і вибивати. Ви краща армія світу. Ми допомагаємо усім чим можемо в тилу зі свого боку і будемо далі це робити. До перемоги.
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06.04.2022 08:18 Ответить
Бережи вас Господь, хлопчики, бо нас усіх бережете ви!
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06.04.2022 08:20 Ответить
Дякуємо нашим Збройним Силам України, наші серця і віра з Вами! Боже, бережи Україну та її дітей
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06.04.2022 08:23 Ответить
Херсону приготуватись
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06.04.2022 08:26 Ответить
Відти до Херсону ще більше 100км, треба в кільце брати, щоб вони назад по замінованому собою ж мосту як пацюки... 😼
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06.04.2022 08:36 Ответить
Так в Херсоні ж всі мости наши знищили при відступі?
Пишуть, що кацапи потрапили на правобережжя Херсонщини з півночі, через дамбу на Каховській гес
Чи не так?
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06.04.2022 08:39 Ответить
Які всі мости? Там тіко один, по якому орда й зашла, і він поки ще цілий! Але якщо відступатимуть по ньому то я не певний що його залишать, тому орду тра відрізати з усіх боків, правда з Олешків зайти зараз ніяк 😒
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06.04.2022 08:48 Ответить
А Каховська Гес зараз наша чи ще ні?
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06.04.2022 08:53 Ответить
На жаль, ще ні.
https://imgur.com/a/AY10emY
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06.04.2022 09:58 Ответить
Вы что то в географии напутали) Каховская ГЭС на одном уровне с Херсоном, только на 60 км восточнее...
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06.04.2022 11:14 Ответить
С северо-западной части херсонского фронта до Херсона где-то километров двадцать.
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06.04.2022 09:46 Ответить
Казали що наші вже за 20 км від Херсона.
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06.04.2022 11:49 Ответить
Слава Богу.
Але там ще роботи непочатий край.
З Криму завалило забагато пацюків. Яким чином то всьо сталось, згадуючи про два вузькі перешийки, дізнаємось згодом.
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06.04.2022 08:26 Ответить
Дано дізналися! Херсон здали призначений Бубочкою голова держадміністрації та призначений його дружбаном Бакановим голова СБУ, які втекли вранці 24 лютого з міста.
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06.04.2022 08:39 Ответить
Самі вони не могли провести таку спецоперацію.
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06.04.2022 08:44 Ответить
Баварский Машинист 🇩🇪🏳️‍🌈🇪🇺
@igorAusBayern
·
4 год
Организатор русского пробега в Берлине: ну я не знал, что там такая трагедия, не поехали бы. Мой бизнес теперь разрушен, мне звонят каждую минуту из разных стран с угрозами. Страницу моего автосервиса завалили фото с трупами….
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06.04.2022 08:29 Ответить
АХАХАХАХАХАХ. Так, ****, ему и надо, ****** нацистскому.
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06.04.2022 09:59 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/rossiyane-nachali-ryt-okopy-belgorodskoy-1649225366.html В Белгородской области россияне начали рыть окопы
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06.04.2022 11:48 Ответить
3-й день пишуть, що йдуть зустрічні бої в районі Олександрівки, а вона південніше цих трьох сіл, то коли їх звільнили (і до речі коли ворог їх зайняв і скільки займав). Може це вже застарілу інформацію озвучили?
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06.04.2022 08:30 Ответить
Олександрівка взагалі на 100+км південніше, біля самого Херсону. А там поруч Велика і Мала Олександрівки - зовсім інші населені пункти.
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06.04.2022 08:37 Ответить
Там, де звільнили, я поставив кружечки, а там, де Олександрівка - хрестик.

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06.04.2022 08:46 Ответить
Зрозуміло, дякую за роз'яснення.
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06.04.2022 08:55 Ответить
На північ від Херсона (20км) є ще одна Олександрівка. Саме там основні бої. Бо це ключ до антонівського мосту і до Херсона відповідно.
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06.04.2022 09:22 Ответить
Точно є, цих Олександрівок там....
Але ця в Миколаєвській області - позначив "галочкою":

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06.04.2022 09:35 Ответить
Есть еще одна немного левее кружочков... Там где галочка, то не реально так как карта не верная...За Снегиревку идут бои...
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06.04.2022 11:19 Ответить
Нііі. - я вже передивився всі Олександрівки
(Взагалі, таке враження, що колись давно якійсь Олександр ходив по півдню, засновував села, ставлячи таблички із своїм ім'ям).
Та, про яку кажеш - вона в тилу.
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06.04.2022 13:40 Ответить
Не астанавливайтесь✌
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06.04.2022 08:35 Ответить
Дякуємо, Захисники !
Продовжуйте знищувати ворога і звільняти українську землю !

Бережіть себе, рідні наші.
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06.04.2022 08:43 Ответить
Тепер саме головне щоб подоляки-арахамії-єрмаки своїми язиками не змушували виконувати мирні договори і навіть вести переговори про призупинення воєнних дій та поступове звільнення населених пунктів України на півдні і на сході.

рф вже починає приховувати жертви через використання мобільних крематоріїв,бульдозерів.Чим раніше Україна звільнить окуповані міста та села, тим швидше ми можемо зафіксувати акти геноциду в цих містах,що поставить рф в якості країни, яка має передстати перед міжнародним судом.
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06.04.2022 08:47 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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06.04.2022 09:30 Ответить
Як проти нас воює ворог.
https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
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06.04.2022 11:18 Ответить
 
 