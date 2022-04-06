Украинские войска отбили у оккупантов три села на Херсонщине, - Генштаб ВСУ
Украинские войска отбили у оккупантов три села в Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 6 апреля.
Отмечается, что на Южнобугском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности и принимает меры по инженерному оборудованию позиций. Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области.
Враг в результате наступательных действий Вооруженных Сил Украины потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка.
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Пишуть, що кацапи потрапили на правобережжя Херсонщини з півночі, через дамбу на Каховській гес
Чи не так?
https://imgur.com/a/AY10emY
Але там ще роботи непочатий край.
З Криму завалило забагато пацюків. Яким чином то всьо сталось, згадуючи про два вузькі перешийки, дізнаємось згодом.
@igorAusBayern
·
4 год
Организатор русского пробега в Берлине: ну я не знал, что там такая трагедия, не поехали бы. Мой бизнес теперь разрушен, мне звонят каждую минуту из разных стран с угрозами. Страницу моего автосервиса завалили фото с трупами….
Але ця в Миколаєвській області - позначив "галочкою":
(Взагалі, таке враження, що колись давно якійсь Олександр ходив по півдню, засновував села, ставлячи таблички із своїм ім'ям).
Та, про яку кажеш - вона в тилу.
Продовжуйте знищувати ворога і звільняти українську землю !
Бережіть себе, рідні наші.
рф вже починає приховувати жертви через використання мобільних крематоріїв,бульдозерів.Чим раніше Україна звільнить окуповані міста та села, тим швидше ми можемо зафіксувати акти геноциду в цих містах,що поставить рф в якості країни, яка має передстати перед міжнародним судом.
https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s