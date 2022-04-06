Украинские войска отбили у оккупантов три села на Херсонщине, - Генштаб ВСУ

Украинские войска отбили у оккупантов три села в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 6 апреля.

Отмечается, что на Южнобугском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности и принимает меры по инженерному оборудованию позиций. Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области.

Враг в результате наступательных действий Вооруженных Сил Украины потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка.

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