Украинские военные освободили пять сел в Запорожской области. ФОТО

Украинские защитники освободили несколько сел в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сообщают в Телеграме.

"Подразделениями Десантно-штурмовых войск ВС Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края освобождены от российской оккупации населенные пункты Затишье, Малиновка, Веселое, Зеленая Роща и Красное", - говорится в сообщении.

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