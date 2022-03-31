ВСУ освободили еще три населенных пункта, - Генштаб
Украинские защитники освободили от российских оккупантов три населенных пункта. Один – в Запорожской области, а два – в Херсонской области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Подразделениями Сил обороны восстановлен контроль над населенными пунктами Орлово (Запорожская область. - Ред.), Заградовка, Кочубеевка (оба - Херсонщина. - Ред.). С целью восстановления ранее утраченного положения противник пытается вести наступательные действия в направлении Александровки", - говорится в уведомлении.
Топ комментарии
+19 David Davidov
показать весь комментарий31.03.2022 02:32
+13 Dementeev John
показать весь комментарий31.03.2022 02:28
+6 Ruslan _
показать весь комментарий31.03.2022 02:43
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Здесь стоят войска орков уже где то неделю. Идут постоянные бои с паузами. На карте здесь пусто. Здесь находиться Станислав. Где на карте в Херсоне на самом деле орков не было показывать не буду. Что бы их и не было. Коротко об этих картах они не точные и верить им нельзя. Только приблизительно.