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Новости Война
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ВСУ освободили еще три населенных пункта, - Генштаб

війна,зсу

Украинские защитники освободили от российских оккупантов три населенных пункта. Один – в Запорожской области, а два – в Херсонской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Подразделениями Сил обороны восстановлен контроль над населенными пунктами Орлово (Запорожская область. - Ред.), Заградовка, Кочубеевка (оба - Херсонщина. - Ред.). С целью восстановления ранее утраченного положения противник пытается вести наступательные действия в направлении Александровки", - говорится в уведомлении.

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Автор: 

Генштаб ВС (6181) увольнение (2673) Запорожская область (3038) Херсонская область (4711)


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Топ комментарии
+19
Слава нашим Воїнам!!!💪🇺🇦
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31.03.2022 02:32
+13
Нет все 3 населенные пункты в Херсонской обл. Орлове тоже в Херсонской обл. но они далеко от Херсона. Орлове в Запорожской обл. возле Мелитополя. Хотелось бы но к сожалению нет.
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31.03.2022 02:28
+6
если и дальше дела хорошо пойдут надо мост ************ хорошенько это в переговорах по крыму поможет
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31.03.2022 02:43
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Нет все 3 населенные пункты в Херсонской обл. Орлове тоже в Херсонской обл. но они далеко от Херсона. Орлове в Запорожской обл. возле Мелитополя. Хотелось бы но к сожалению нет.
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31.03.2022 02:28 Ответить
Скорее всего да. Я сначала обрадовался, когда карту Запорожской области глянул, а потом попустило, когда посмотрел Херсонскую.
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31.03.2022 02:40 Ответить
если бы это было в ЗП при этом нет информации о друг пунктах, то это самоубийственный котел. Да я и сам с Херсонской обл. и у нас пишут о нашем Орлове.
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31.03.2022 02:44 Ответить
я сверяю новости с этой картой https://liveuamap.com/ , тут с панели новостей отсылает на метку на карте
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31.03.2022 09:40 Ответить


Здесь стоят войска орков уже где то неделю. Идут постоянные бои с паузами. На карте здесь пусто. Здесь находиться Станислав. Где на карте в Херсоне на самом деле орков не было показывать не буду. Что бы их и не было. Коротко об этих картах они не точные и верить им нельзя. Только приблизительно.
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31.03.2022 09:56 Ответить
в области*
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31.03.2022 09:58 Ответить
да, согласен, не отражает все как надо, но по содержанию сводок в последние дни вообще не упоминают населенные пункты, я эту карту (банер новостей) смотрю как дополнение к новостям цензора
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31.03.2022 10:14 Ответить
Слава нашим Воїнам!!!💪🇺🇦
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31.03.2022 02:32 Ответить
если и дальше дела хорошо пойдут надо мост ************ хорошенько это в переговорах по крыму поможет
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31.03.2022 02:43 Ответить
Не ясно, про які такі переговори по Криму лопоче сей бот квартальний.
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31.03.2022 05:15 Ответить
ты че ********* отродье петушиное?
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31.03.2022 05:17 Ответить
Запити суржиком розгляду не підлягають.
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31.03.2022 05:19 Ответить
тогда сосало оффни и забычкуйся
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31.03.2022 15:32 Ответить
Просьби і мольби розгляду не підлягають.
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31.03.2022 16:22 Ответить
это приказ *****
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31.03.2022 16:34 Ответить
Лапотний мордовський крестьянин нікому нічого не може наказати.
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31.03.2022 16:52 Ответить
ну и нахъ ты опять свою кобуру для *** открыл опарыш?
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31.03.2022 18:32 Ответить
Скоріше всього звільнили їх ще кілька днів тому.Генштаб як завжди з запізненням все інформує.Хоча це можливо така правильна інформаційна стратегія.
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31.03.2022 02:52 Ответить
они вообще мало говорят о Херсонской обл. а между тем здесь в Станиславе каждый день бои. И как я понимаю орки уже окопались и выбить их не получаеться.
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31.03.2022 03:06 Ответить
Опыт Киева и Харькова показывает, что окопанные орки тоже дохнут. Остаётся живых по пару организмов из подразделения. Но процедура довольно длительная. Порядка месяца ковыряния артиллерией..
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31.03.2022 08:28 Ответить
лісів мало...степи..поля
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31.03.2022 03:35 Ответить
В Запорожской области ничего не происходит. Месяц никакого движения...
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31.03.2022 08:55 Ответить
Малиновка и Полтавка возле Гуляйполя вернули под контроль ЗСУ недавно
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31.03.2022 09:32 Ответить
Странно, ночью освободили Копылов, Липовку и ещё несколько сел около Макарова, но об этом никто не пишет на цензоре. Ясногородка тоже наша
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31.03.2022 12:19 Ответить
Боже храни наших воинов.
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31.03.2022 14:05 Ответить
 
 