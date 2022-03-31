ВСУ освободили еще три населенных пункта, - Генштаб

Украинские защитники освободили от российских оккупантов три населенных пункта. Один – в Запорожской области, а два – в Херсонской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Подразделениями Сил обороны восстановлен контроль над населенными пунктами Орлово (Запорожская область. - Ред.), Заградовка, Кочубеевка (оба - Херсонщина. - Ред.). С целью восстановления ранее утраченного положения противник пытается вести наступательные действия в направлении Александровки", - говорится в уведомлении.

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