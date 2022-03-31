ЗСУ звільнили ще три населених пункти, - Генштаб

Українські захисники звільнили від російських окупантів три населених пункти. Один - у Запорізькій області, а два - на Херсонщині.

Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділами Сил оборони відновлено контроль над населеними пунктами Орлове (Запорізька область. - Ред.), Заградівка, Кочубєєвка (обидва - Херсонщина. - Ред.). З метою відновлення раніше втраченого положення противник намагається вести наступальні дії у напрямку Олександрівки", - йдеться в повідомленні.

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