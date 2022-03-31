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ЗСУ звільнили ще три населених пункти, - Генштаб

війна,зсу

Українські захисники звільнили від російських окупантів три населених пункти. Один - у Запорізькій області, а два - на Херсонщині.

Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділами Сил оборони відновлено контроль над населеними пунктами Орлове (Запорізька область. - Ред.), Заградівка, Кочубєєвка (обидва - Херсонщина. - Ред.). З метою відновлення раніше втраченого положення противник намагається вести наступальні дії у напрямку Олександрівки", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Українські воїни звільнили село Слобода на Чернігівщині. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (6480) звільнення (2666) Запорізька область (3558) Херсонська область (5698)


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Топ коментарі
+19
Слава нашим Воїнам!!!💪🇺🇦
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31.03.2022 02:32
+13
Нет все 3 населенные пункты в Херсонской обл. Орлове тоже в Херсонской обл. но они далеко от Херсона. Орлове в Запорожской обл. возле Мелитополя. Хотелось бы но к сожалению нет.
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31.03.2022 02:28
+6
если и дальше дела хорошо пойдут надо мост ************ хорошенько это в переговорах по крыму поможет
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31.03.2022 02:43
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Нет все 3 населенные пункты в Херсонской обл. Орлове тоже в Херсонской обл. но они далеко от Херсона. Орлове в Запорожской обл. возле Мелитополя. Хотелось бы но к сожалению нет.
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31.03.2022 02:28 Відповісти
Скорее всего да. Я сначала обрадовался, когда карту Запорожской области глянул, а потом попустило, когда посмотрел Херсонскую.
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31.03.2022 02:40 Відповісти
если бы это было в ЗП при этом нет информации о друг пунктах, то это самоубийственный котел. Да я и сам с Херсонской обл. и у нас пишут о нашем Орлове.
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31.03.2022 02:44 Відповісти
я сверяю новости с этой картой https://liveuamap.com/ , тут с панели новостей отсылает на метку на карте
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31.03.2022 09:40 Відповісти


Здесь стоят войска орков уже где то неделю. Идут постоянные бои с паузами. На карте здесь пусто. Здесь находиться Станислав. Где на карте в Херсоне на самом деле орков не было показывать не буду. Что бы их и не было. Коротко об этих картах они не точные и верить им нельзя. Только приблизительно.
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31.03.2022 09:56 Відповісти
в области*
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31.03.2022 09:58 Відповісти
да, согласен, не отражает все как надо, но по содержанию сводок в последние дни вообще не упоминают населенные пункты, я эту карту (банер новостей) смотрю как дополнение к новостям цензора
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31.03.2022 10:14 Відповісти
Слава нашим Воїнам!!!💪🇺🇦
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31.03.2022 02:32 Відповісти
если и дальше дела хорошо пойдут надо мост ************ хорошенько это в переговорах по крыму поможет
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31.03.2022 02:43 Відповісти
Не ясно, про які такі переговори по Криму лопоче сей бот квартальний.
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31.03.2022 05:15 Відповісти
ты че ********* отродье петушиное?
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31.03.2022 05:17 Відповісти
Запити суржиком розгляду не підлягають.
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31.03.2022 05:19 Відповісти
тогда сосало оффни и забычкуйся
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31.03.2022 15:32 Відповісти
Просьби і мольби розгляду не підлягають.
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31.03.2022 16:22 Відповісти
это приказ *****
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31.03.2022 16:34 Відповісти
Лапотний мордовський крестьянин нікому нічого не може наказати.
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31.03.2022 16:52 Відповісти
ну и нахъ ты опять свою кобуру для *** открыл опарыш?
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31.03.2022 18:32 Відповісти
Скоріше всього звільнили їх ще кілька днів тому.Генштаб як завжди з запізненням все інформує.Хоча це можливо така правильна інформаційна стратегія.
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31.03.2022 02:52 Відповісти
они вообще мало говорят о Херсонской обл. а между тем здесь в Станиславе каждый день бои. И как я понимаю орки уже окопались и выбить их не получаеться.
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31.03.2022 03:06 Відповісти
Опыт Киева и Харькова показывает, что окопанные орки тоже дохнут. Остаётся живых по пару организмов из подразделения. Но процедура довольно длительная. Порядка месяца ковыряния артиллерией..
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31.03.2022 08:28 Відповісти
лісів мало...степи..поля
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31.03.2022 03:35 Відповісти
В Запорожской области ничего не происходит. Месяц никакого движения...
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31.03.2022 08:55 Відповісти
Малиновка и Полтавка возле Гуляйполя вернули под контроль ЗСУ недавно
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31.03.2022 09:32 Відповісти
Странно, ночью освободили Копылов, Липовку и ещё несколько сел около Макарова, но об этом никто не пишет на цензоре. Ясногородка тоже наша
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31.03.2022 12:19 Відповісти
Боже храни наших воинов.
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31.03.2022 14:05 Відповісти
 
 