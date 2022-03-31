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Українські військові звільнили п’ять сіл у Запорізькій області. ФОТО
Українські захисники звільнили декілька сіл у Запорізькій області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сухопутні війська Збройних сил України повідомляють у Телеграмі.
"Підрозділами Десантно-штурмових військ ЗС України разом із іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю звільнено від російської окупації населені пункти Затишшя, Малинівку, Веселе, Зелений Гай та Червоне", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+31 Cinichny Bandera
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+29 Lvbnhj
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+23 Andrij Shaman
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Гадаю, що довідка про участь в "операції" на Україні буде додатковим стимулом для видачі такої візи уйобкам. Особливою популярністью у свинособак будуть користуватися тури з відвідування Єлисейського палацу із засвідченням шанобливої поваги макрону під час його чергового сексу по телефону з кремлівським *уйлом. І звичайно, захоплення прекрасними формами та красою супутника по жизни (дружини) французького лідера.
-як горять кацапські танки
-як горять кацапські літаки
-як горять кацапи
Слава нації
Смерть москалям
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[Переслано від Prozapas]
Арахамія до 24.02 - "Світові ЗМІ розповсюджують фейки. Хвиля про напад рф спаде за 2-3 тижні" (с)
Арахамія 29.03 - "Тема безпеки в Європі дала велику тріщину, вона не працює" (с)
Насправді "тріщіна" на голові Арахамії, але її чомусь не помічають.
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3 Comments
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L
Доречі де можна дивится актуальну мапу бойових дій, об'єктивну, без перекосів в "перемогу" чи "зраду"?
***, ботік, що ж так убого? А карту в Генштабі попроси, у них є адресна доставка.
О ней сообщали около недели назад. Остальные села - еще ближе к Гуляйполю, по сути речь идет о зачистке.
В данной новости увы нет ничего сильно нового.