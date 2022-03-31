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Українські військові звільнили п’ять сіл у Запорізькій області. ФОТО

Українські захисники звільнили декілька сіл у Запорізькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сухопутні війська Збройних сил України повідомляють у Телеграмі.

"Підрозділами Десантно-штурмових військ ЗС України разом із іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю звільнено від російської окупації населені пункти Затишшя, Малинівку, Веселе, Зелений Гай та Червоне", - йдеться в повідомленні.

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Українські військові звільнили п’ять сіл у Запорізькій області 01

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Українські військові звільнили п’ять сіл у Запорізькій області 02
Українські військові звільнили п’ять сіл у Запорізькій області 03

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Українські військові звільнили п’ять сіл у Запорізькій області 04
Українські військові звільнили п’ять сіл у Запорізькій області 05

Автор: 

армія рф (17346) село (88) звільнення (2675) Запорізька область (3599)


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Топ коментарі
+31
І ця істота очолює переговорну групу від імені України. Ще раз по складах: не при-сут-ня, а о-чо-лю-є(!!!).
=======
[Переслано від Prozapas]
Арахамія до 24.02 - "Світові ЗМІ розповсюджують фейки. Хвиля про напад рф спаде за 2-3 тижні" (с)

Арахамія 29.03 - "Тема безпеки в Європі дала велику тріщину, вона не працює" (с)

Насправді "тріщіна" на голові Арахамії, але її чомусь не помічають.












2222



3 Comments

5 Shares


L
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31.03.2022 12:44
+29
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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31.03.2022 12:43
+23
безкінечно довго можна дивитись на 3 речі
-як горять кацапські танки
-як горять кацапські літаки
-як горять кацапи
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31.03.2022 12:43
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Гарний "натюрморт")
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31.03.2022 12:41 Відповісти
Це не натюрморт, це пейзаж . Але який же гарний!
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31.03.2022 13:11 Відповісти
Щас прилетит Микрон на вертолете и будет просить не убивать бедных ванюшек.
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31.03.2022 12:43 Відповісти
Тим часом Франція відновлює видачу туристичних віз росіянам з 1 квітня. Про це сказано в повідомлені на сайті Генерального консульства Франції в москві https://ru.ambafrance.org/Vydacha-viz-ogranichena-opredelennym-kategoriyam-grazhdan

Гадаю, що довідка про участь в "операції" на Україні буде додатковим стимулом для видачі такої візи уйобкам. Особливою популярністью у свинособак будуть користуватися тури з відвідування Єлисейського палацу із засвідченням шанобливої поваги макрону під час його чергового сексу по телефону з кремлівським *уйлом. І звичайно, захоплення прекрасними формами та красою супутника по жизни (дружини) французького лідера.
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31.03.2022 13:24 Відповісти
безкінечно довго можна дивитись на 3 речі
-як горять кацапські танки
-як горять кацапські літаки
-як горять кацапи
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31.03.2022 12:43 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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31.03.2022 12:43 Відповісти
О Малиновке ещё неделю назад сообщали или это другой населённый пункт со схожим названием
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31.03.2022 12:44 Відповісти
Дивлячись яка область, Малинівка здається є в усіх.
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31.03.2022 12:46 Відповісти
Орки спробували туди повернутися.
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31.03.2022 12:47 Відповісти
І ця істота очолює переговорну групу від імені України. Ще раз по складах: не при-сут-ня, а о-чо-лю-є(!!!).
=======
[Переслано від Prozapas]
Арахамія до 24.02 - "Світові ЗМІ розповсюджують фейки. Хвиля про напад рф спаде за 2-3 тижні" (с)

Арахамія 29.03 - "Тема безпеки в Європі дала велику тріщину, вона не працює" (с)

Насправді "тріщіна" на голові Арахамії, але її чомусь не помічають.












2222



3 Comments

5 Shares


L
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31.03.2022 12:44 Відповісти
Товсто. Куратор, цей бот на бояру не заробив.
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31.03.2022 13:15 Відповісти
А ты что поддерживаешь эту бородатую агрохимию
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31.03.2022 13:36 Відповісти
У него регистрация 2015 год, а у тебя февраль 2022, но бот почему-то он. Может лучше промолчать, чтобы дебилом не выглядеть?
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31.03.2022 17:16 Відповісти
Наші рвуться до Марика.
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31.03.2022 12:44 Відповісти
там поля і рівнини..нема такого лісу як на Київщині
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31.03.2022 12:49 Відповісти
Знаю, сподіваюсь наші не пруть колонами як москальня.
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31.03.2022 12:52 Відповісти
Ещё к Мелитополю даже не подошли .Быстрее надо, а то орки уже почти к центру Мариeполя прорвались
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31.03.2022 13:43 Відповісти
Слава Збройним Силам України! 💙💛
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31.03.2022 12:45 Відповісти
Хлопці, лупаште їх так шоб аж гайки воняли.
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31.03.2022 12:45 Відповісти
Ляпота! Последнюю фотку нужно использовать как фотообои.
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31.03.2022 12:46 Відповісти
А Гуляй-Поле зараз під орками? Добре, що підібралися до нього вплотну.
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31.03.2022 12:46 Відповісти
На лінії фронту, але наче наше.
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31.03.2022 12:51 Відповісти
Гуляйполе наше і було, і є. Ви б хоч слідкували за бойовими діями, чи що.
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31.03.2022 12:54 Відповісти
Ну там давно точилися бої, і не дуже багато інформації було, та й сусідні більш-менш великі населені пункти начебто були зайняті їми. І тим більш дивно як тоді села з Півночи(не з Півдня, звідки вони перли з Криму) від Гуляй-поля попали під окупацію(обходили його і зайняли попутно чи що?)

Доречі де можна дивится актуальну мапу бойових дій, об'єктивну, без перекосів в "перемогу" чи "зраду"?
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31.03.2022 13:01 Відповісти
Півночи, попутно, їми, деякіх...

***, ботік, що ж так убого? А карту в Генштабі попроси, у них є адресна доставка.
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31.03.2022 13:18 Відповісти
Зареєстровано якраз перед нападом рашки 23.02.2022 , і хто з нас бот? Бот би перекладав через гугл-перекладач, я пишу своїми словами - з помилками, так. А так українською в побуті майже не спілкуюся - бо у мене місто російськомовне - і що? Не володію досконало, так, але хоча б тут вже перейшов на українську(колись і на цензорі здебільшого російською писав). Так що в спам, ботику...
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31.03.2022 13:35 Відповісти
https://liveuamap.com/
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31.03.2022 14:18 Відповісти
Я взагалі не маю уявлення, що зараз відбувається на великому клапті нашої землі між Волновахою і Гуляй-полем - бо на мапах вказують дуже непевно, на деякіх малюють вже окупацію рашистами повну, на деякіх, що бої йдуть, на деяких, що наших оточують з Півночи по якійсь одній дорозі... Кому вірити? У сводках генштабу про це нічого не кажуть конкретного.
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31.03.2022 13:06 Відповісти
Гуляй-Поле наше, Малиновка восточнее...
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31.03.2022 12:58 Відповісти
Вони його пробували багато разів. Але невдало.
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31.03.2022 12:59 Відповісти
действительно зачем писать бред, даже не понимая направлений. На Малиновку нашли зашли как раз с Гуляйполя.
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31.03.2022 15:00 Відповісти
Самі найдорожчі та найкращі новини сьогодення - ЗС України звільнили .......!
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31.03.2022 12:47 Відповісти
Це в напрямку Маріуполя....
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31.03.2022 12:50 Відповісти
нет. Малиновка - это выравнивание линии обороны с донецким фронтом.
О ней сообщали около недели назад. Остальные села - еще ближе к Гуляйполю, по сути речь идет о зачистке.
В данной новости увы нет ничего сильно нового.
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31.03.2022 14:56 Відповісти
Місцевість рівна як дошка, без авіаіційного прикриття не просунешся, вочевидь, воно у нас є.
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31.03.2022 12:56 Відповісти
До Маріуполя ще дуже далеко. Спершу треба Пологи звільнити, до яких від Гуляйполя 20 км и які зараз ще під орками.
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31.03.2022 13:20 Відповісти
Це мій рідний край
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31.03.2022 13:14 Відповісти
Ви з Гуляйполя?
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31.03.2022 13:18 Відповісти
Да
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31.03.2022 13:29 Відповісти
І я з Гуляйполя. Де б ми зустрілися. Хоча прапор у Вас не гуляйпільський.
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31.03.2022 13:48 Відповісти
З приводу того, де можна слідкувати за бойовими діями на мапі: мапа з вікіпедії наче норм, чи є кращі?
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31.03.2022 13:14 Відповісти
А аккуратнее нельзя? Ведь недавно Ким просил неравнодушных граждан помочь запчастями для ремонта трофейной техники. А тут какие запчасти? А если серьезно, то побольше и почаще таких куч металлолома (надеюсь, содержимое в виде кацапских дебилов там тоже было).
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31.03.2022 13:14 Відповісти
Розширюють коридор до ООС, але як хочеться сподіватися, що і до Маріуполю...
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31.03.2022 13:18 Відповісти
Японія називатиме південні Курильські острови «окупованими Росією територіями»Токіо офіційно називатиме південні Курильські острови «споконвічною територією Японії, що перебуває під незаконною окупацією». Таке формулювання містить проєкт нового випуску «Синьої книги з дипломатії», урядового довідника про зовнішню політику країни. Про це 31 березня https://b.kyodo.co.jp/politics-international/2022-03-31_7699366/ повідомляє агентство «Кіодо Цусін».
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31.03.2022 13:22 Відповісти
Гуляйполе не здається
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31.03.2022 14:03 Відповісти
от Веселого до Мелитополя км 15 осталось
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31.03.2022 14:39 Відповісти
Звільнили Веселе біля Гуляйполя.
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31.03.2022 14:48 Відповісти
спасибо, нашёл
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31.03.2022 14:55 Відповісти
Орки в Мелитополе уже сруть.
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31.03.2022 14:48 Відповісти
 
 