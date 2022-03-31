Українські військові звільнили п’ять сіл у Запорізькій області. ФОТО

Українські захисники звільнили декілька сіл у Запорізькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сухопутні війська Збройних сил України повідомляють у Телеграмі.

"Підрозділами Десантно-штурмових військ ЗС України разом із іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю звільнено від російської окупації населені пункти Затишшя, Малинівку, Веселе, Зелений Гай та Червоне", - йдеться в повідомленні.

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