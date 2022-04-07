Оккупанты обстреливают села Лиманы и Лупарево Николаевской области. ВИДЕО

Российские оккупанты, находящиеся в Херсонской области, обстреливают деревни в Николаевской области. Источник: https://censor.net/ru/v3332025

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете НикВести.

Журналисты отмечают: "Лиманы и Лупарево постоянно находятся под угрозой обстрела со стороны временно оккупированной Россией Херсонской области. К сожалению, есть погибшие среди местных жителей. Все время, пока мы были там, были слышны звуки обстрелов. И пока мы с селянами прятались в убежище, электрики из местных жителей продолжали восстанавливать электричество.В Лиманах встретили Наталью Панашей. Вчера здание сельского совета было разрушено в результате обстрела. К счастью, никто не пострадал. "Я как чувствовала и всех отпустила домой", - рассказала она. Под завалами здания она нашла флаг Украины, подаренный ей еще в 2014 году с передовой на Донбассе: "Я его сохраню", - говорит глава села. Ситуация в Лупарево и Лиманах далека от безопасной и даже условно безопасной.

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