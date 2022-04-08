Японія оголосила персонами нон грата вісім російських дипломатів
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Міністерство закордонних справ Японії оголосило персонами нон грата вісім російських дипломатів. Вони будуть зобов'язані покинути країну найближчим часом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Kyodo.
Японія зважилася на такий крок після тривалої роботи зі Сполученими Штатами і європейськими країнами над посиленням тиску на Росію, щоб зупинити вторгнення в Україну, яке триває.
Сполучені Штати і європейські країни нещодавно оголосили про вислання російських дипломатів у зв'язку з підозрами в їхній причетності до такої діяльності, як шпигунство.
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