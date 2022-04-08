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нон грата (132) росія (47340) Японія (598) дипломати (530)

Японія оголосила персонами нон грата вісім російських дипломатів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

японія

Міністерство закордонних справ Японії оголосило персонами нон грата вісім російських дипломатів. Вони будуть зобов'язані покинути країну найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Kyodo.

Японія зважилася на такий крок після тривалої роботи зі Сполученими Штатами і європейськими країнами над посиленням тиску на Росію, щоб зупинити  вторгнення в Україну, яке триває.

Сполучені Штати і європейські країни нещодавно оголосили про вислання російських дипломатів у зв'язку з підозрами в їхній причетності до такої діяльності, як шпигунство.

Також читайте: США вітають висилку російських дипломатів з країн Європи

Автор: Наталя Джума
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Это суровый ход. Молодцы!
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08.04.2022 13:05 Відповісти
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08.04.2022 13:06 Відповісти
Не мешало бы еще учения возле Курил провести
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08.04.2022 13:07 Відповісти
Машка Захарова без макияжа встречает сотрудников.
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08.04.2022 13:13 Відповісти
Де ж вони тепер столоваться всі будуть, в бункері з царем?
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08.04.2022 13:17 Відповісти
Японцы вспомнили,что они потомки самураев.Слава Японии.
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08.04.2022 13:19 Відповісти
 
 