ЄС відновить роботу свого представництва в Києві, - Боррель

Представництво Європейського союзу в Україні відновить роботу в Києві, звідки воно було евакуйовано напередодні повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

Як заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, який знаходиться в поїзді на Київ разом з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, представництво відновить роботу в столиці України невеликою командою. Разом з ними до Києва їде й голова представництва ЄС Матті Маасікас.

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"Поїздка і повернення посла повинні показати, в столиці України є уряд і представництва інших країн", - зазначив Боррель.

Він також оголосив, що ЄС виділить 7,5 млн євро на розслідування російських військових злочинів у Бучі та інших місцях.

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