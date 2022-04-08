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Велика Британія запроваджує санкції проти дочок Путіна та Лаврова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкции

Велика Британія запровадила персональні санкції проти двох дочок президента РФ Володимира Путіна та дочки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На Катерину Володимирівну Тихонову та Марію Володимирівну Воронцову, дочок президента Путіна, та Катерину Сергіївну Винокурову, дочку міністра закордонних справ Сергія Лаврова, буде накладено заборони на в'їзд, а їхні активи заморожено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що санкції було погоджено зі США.

В уряді Великої Британії також зазначають, що за підсумками аналізу раніше впроваджені санкції мають руйнівний вплив на російську економіку.

"Аналіз свідчить, що Росія рухається до найглибшої рецесії з часів розпаду Радянського Союзу, оскільки оцінки зростання ВВП Росії у 2022 році зараз коливаються від -8,5% до -15%. У довгостроковій перспективі, за прогнозами експертів, економічний удар триватиме, а зростання ВВП уповільниться, оскільки країна відрізана від західних технологій. Кремль стоїть перед важким вибором удома внаслідок своєї агресії за кордоном. Санкції, впроваджені у відповідь на дії Путіна, спровокували швидку інфляцію, при цьому середні споживчі ціни з моменту вторгнення зросли на 8,67%", - зазначається у повідомленні.

Також читайте: Що відомо про доньок Путіна, які потрапили під санкції США

Як наголосила глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, пакет санкцій б'є по російській еліті та членах їхніх сімей, водночас деградуючи російську економіку.

"Але ми повинні зробити більше. У рамках G7 ми працюємо з партнерами, щоб припинити використання російської енергії та ще більше підірвати спроможність Путіна фінансувати його незаконне та необґрунтоване вторгнення в Україну. Разом ми затягуємо храповик російської військової машини, позбавляючи Путіна джерел готівкових коштів", - заявила Трас

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
гоните их домой к папикам
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08.04.2022 14:14
+9
а кабаева с выводком, там две пары близнецов
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08.04.2022 14:27
+5
Отрезать головы всему сучьему племени *****
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08.04.2022 14:21
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гоните их домой к папикам
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08.04.2022 14:14 Відповісти
Не можна, краще в Краматорськ поселіть або Маріуполь
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08.04.2022 14:52 Відповісти
Отрезать головы всему сучьему племени *****
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08.04.2022 14:21 Відповісти
а кабаева с выводком, там две пары близнецов
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08.04.2022 14:27 Відповісти
а їхні активи заморожено - какие активы, расскажите плз...
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08.04.2022 14:31 Відповісти
квартири і бабло
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08.04.2022 14:58 Відповісти
Одна путлеровская дочка в 2014 году после намеков, сбежала из Нидерландов, вторая всю жизнь живет в педирации, а дочка грустного мерина гражданка США. кабаевиха живет с віводком в швейцарии, они имеют гражданство.
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08.04.2022 14:33 Відповісти
полиция Швейцарии отчиталась что нет на их территории Кабаевой
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08.04.2022 14:59 Відповісти
Коли вже наложать санкції не кота Путіна?
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08.04.2022 14:50 Відповісти
Він любітєль собак - ті йому прєдано заглядають в очі. Совпадєніє
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08.04.2022 16:17 Відповісти
Навіщо придумувати ці особисті санкції, якщо їх треба просто ввести проти усіх кацапів без винятку?
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08.04.2022 15:15 Відповісти
Перефразовуючи: не так страшно для чорта, як для його малюток
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08.04.2022 16:15 Відповісти
смішно...
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08.04.2022 20:49 Відповісти
 
 