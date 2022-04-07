Що відомо про доньок Путіна, які потрапили під санкції США
Сполучені Штати запровадили санкції проти доньок Путіна Катерини Тихонової та Марії Воронцової, про яких президент Росії ніколи не говорив публічно.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УП.
"Катерина Володимирівна Тихонова та Марія Володимирівна Воронцова – дочки президента Росії Путіна. Тихонова – технічний керівник, чия робота підтримує Уряд РФ та оборонну промисловість. Воронцова керує фінансованими державою програмами, які отримали від Кремля мільярди доларів на дослідження в галузі генетики та перебувають під особистим контролем Путіна. Тихонову й Воронцову внесено до списку відповідно до наказу №14024 за те, що вони є повнолітніми дітьми Путіна – особи, майно та майнові інтереси якої заблоковані відповідно до наказу №14024", - йдеться в повідомленні Мінфіну США.
Марія Воронцова народилася в 1985 році в Ленінграді, а Катерина Тихонова – в 1986 році в Дрездені. Раніше ЗМІ вже називали їх дочками Путіна, але сам президент РФ офіційно не визнає дочок, захищаючи своє особисте життя.
Ендокринолог Марія Воронцова – член ради з реалізації Федеральної науково-технічної програми розвитку генетичних технологій, провідний науковий співробітник НМІЦ ендокринології МОЗ та заступник голови Російського товариства молодих ендокринологів. ЗМІ називали її старшою дочкою Путіна.
Катерина Тихонова обіймає посаду заступника директора Інституту математичних досліджень складних систем МДУ та керує фондом "Національний інтелектуальний розвиток", поєднуючи цю посаду з посадою голови Центру національного інтелектуального резерву (ЦНДР, підрозділ МДУ).
Обидві структури працюють під брендом "Иннопрактика". "Иннопрактика" займається розробками у сфері високих технологій та є одним із розробників концепції технологічної долини на базі МДУ.
Доньки Володимира Путіна були народжені у шлюбі з Людмилою Шкребневою, шлюб із якою розпався у 2013 році.
За даними ЗМІ, Марія одружена з голландцем Йоррітом Йоостом Фаассеном – бізнесменом, колишнім топменеджером "Газпромбанку" та російської консалтингової групи "МЕФ аудит". У пари є син, народжений у 2012 році у Москві.
2014 року з'явилася інформація, що сім'я Марії живе у Ворсхотені на півдні Нідерландів, але 2015 року Путін стверджував, що жодна з його дочок ніколи не жила за кордоном.
На початку 2019 року Воронцова стала співвласницею петербурзької фірми "Нова медична компанія" ("Номеко") і взялася за створення багатофункціонального медичного комплексу. Проєкт оцінювали у майже 634 мільйони доларів.
За даними ЗМІ, шлюб Марії з Фаассеном нещодавно розпався і бізнес опинився під загрозою.
Катерина відмовилася від прізвища Путіна, взявши замість нього по батькові своєї бабусі по материнській лінії, Катерини Тихоновни Шкребневої, і ставши Катериною Тихоновою.
Катерина з лютого 2013 року по січень 2018 року була одружена з Кирилом Шамаловим – сином Миколи Шамалова, співвласника банку "Росія" та товариша Путіна з кооперативу "Озеро".
У Путіна можуть бути й інші діти – деякі ЗМІ вважають Луїзу Розову (Єлизавету Кривоногих) позашлюбною дочкою президента РФ, також у Путіна можуть бути спадкоємці від Аліни Кабаєвої, відносини з якою не афішувалися.
За даними ЗМІ, у Кабаєвої четверо дітей, вона живе з ними у Швейцарії. Після вторгнення Росії в Україну активісти вимагали її депортації зі Швейцарії.
У Путіна є щонайменше два онуки. Кількість онуків Путін також приховує з міркувань безпеки.
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Песнь о Кожугетовиче
Там, где ветры злые, летом - минус два,
На краю России спряталась Тува.
Статны, как лезгинцы, чуть умней мордвы
Там - живут тувинцы, жители Тувы
Прямо на поляне, как войдёшь в тайгу
Проживал крестьянин Кожугет Шойгу
Был он дядька смелый, статен и не глуп,
Белку бил умело. Палкой. По ****.
Водку пил с закуской, хмурил низкий лоб.
«Кожугет» по-русски значит «******»
Пояснять не буду. Ясно ведь и так:
Знали все и всюду: Кожугет - мудак.
Это он зимою на *** дом спалил,
Сам тонул в помоях, трактор утопил,
********* с туи, подорвал паром,
Сам себе по *** ***** топором,
Шёл он вдоль Тунгуски прям при свете дня,
Знает даже русский: там с тех пор ***ня
Можно обосраться: всё на нём горит,
И всё плачет: братцы, там - метеорит!
Сам - рябой, как дрофа, с виду - просто шкет.
В общем, катастрофа, а не Кожугет
Если чё-то где-то, сразу знал народ:
Дело - Кожугета, это он, урод!
А потом ведь, **** - тут как тут с багром,
К небу тянет руки: братцы, где паром?
Первый на пожаре, раззудись плечо!
С виноватой харей, типа - не при чём.
На войну не стали парня посылать
Потому, что знали: можно ********.
Просто так, случайно, лютому врагу…
Был черезвычайным Кожугет Шойгу.
Но не уследили: нарожал детей!
Двое умных были, третий был Сергей.
Где-то в генах, значит, тайный взрывпакет
Вырос неудачник, будто Кожугет.
Для начала с кедра ********* сын,
Провалился в недра (ну, в пещеру, блин)
В озере купался - затопил Туву
А потом - ********. Говорят, в Москву.
Провожали строго, чтоб в пути не слез
«Мудень. Чёрт. Серёга» или Эм Че Эс
Благодарны Богу смотрят по Тэ Вэ
Земляки Серёгу, к счастью, не в Туве
Он теперь летает грозно над тайгой,
Где детей пугают до сих пор Шойгой
Солнышко заходит, тихо спит тайга
И Тыву обходят беды и Шойга.
Всё спокойно, мило, наводнений нет
Спит давно в могиле старый Кожугет
Не пылит дорога, не шуршат листы
Подожди, Серёга, отдохнёшь и ты.
Мы же зла не носим, ты там богатей,
Только просим, просим: не рожай детей!
Йоріт Йост Фаассен (Лейдердорп, 24 лютого 1980)[1] - нідерландський бізнесмен.
Життя і творчість[ред редагувати вихідний текст]
Фаассен виріс у Лейдердорпі й закінчив ліцей Віссер-т-Хофта в Лейдені (havo 1997, vwo 1999). Художник Каспер Фаассен є його двоюрідним братом.[2] Йорріт навчався в Гаазькому університеті прикладних наук і закінчив його в 2004 році. У 2006 році Фаассен переїхав до Москви, де швидко зробив кар'єру. Він став директором «Стройтрансгазу», займав посаду в «Газпромі»[3]. Фаассен був поранений у Москві 14 листопада 2010 року після дорожньо-транспортної пригоди охоронців російського банкіра Матвія Уріна. Урін був негайно заарештований, засуджений до семи з половиною років позбавлення волі після трьох судових процесів і втратив усі банківські ліцензії.[4] З 2013 по 2015 рік Фаассен деякий час жив з дочкою Путіна Мариною Воронцовою в розкішній квартирі в Кримвейку у Воорсхотен[5]. Після збиття рейсу 17 Malaysia Airlines і деякого галасу в цьому районі вони вирушили до Москви.[6]
Фаассен купив вільну ділянку в Дуйвендрехті за 450 000 євро у 2019 році, щоб побудувати там бізнес-приміщення.[7] Тим часом муніципалітет Оудер-Амстел негайно припинив і призупинив процедуру щодо цих планів «через міжнародну ситуацію».[8] Фаассен також заперечує, що є зятем Путіна.[9]
За словами де Фолькскранта, на будівництві був український прапор із текстом "Op minder dan 2.000 kilometer afstand van uw vredige stuk vrije grond is uw vader bezig een compleet vrij land en zijn bevolking te vernietigen" en "Probeer uw vader op andere gedachten te brengen, we smeken u, Maria".https://nl.wikipedia.org/wiki/Jorrit_Faassen#cite_note-10 [10]
"«Менше ніж за 2000 кілометрів від вашого мирного шматка землі ваш батько руйнує абсолютно вільну країну та її населення. Вправте йому мізки, Маріє»
В Мариуполь, Харьков, Херсон, Киев, всех сюда!