Санкції зведуть нанівець досягнення Росії за 15 років, - Байден

Президент США Джо Байден впевнений, що санкції, яки запроваджують країни Заходу до РФ зруйнують економіку країни-агресора і відріжуть її від технологій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Тільки за один цей рік наші санкції зведуть нанівець усе, що російська економіка зуміла додати за останні 15 років, тому що ми відрізали Росію від технологій, таких як імпорт новітніх напівпровідників, компонентів для квантових технологій, безпечне кодування інтернет-операцій – від усього , Що їм необхідно для того, щоб залишатися конкурентоспроможними в 21 столітті. Ми заблокуємо здатність російської економіки до зростання на довгі роки", - зазначив Байден.

Президент США підтримав компанії, яки йдуть з російського ринку через агресію РФ проти України: "Американські корпорації також не залишаються осторонь, від McDonald's до Exxon-Mobil, – констатував президент. – 600 із них уже пішли з російського ринку за своєю ініціативою. Тільки подумайте: приватні бізнеси вважають за краще залишити Росію, ніж ризикувати тим, що їх асоціюватимуть з брутальною путінською війною. І заборона на інвестиції дозволить гарантувати, щоб нові гроші не могли притікати до Росії і заповнювати ті збитки, які були завдані відтоком великого бізнесу".

Також читайте: США запроваджують повні блокуючі санкції проти "Сбербанку" і "Альфа-банку", а також проти доньок Путіна та родини Лаврова

"Ми розширюємо список повністю заблокованих державних [російських] компаній, – пояснив Байден. – Ці компанії – провідні джерела доходів із тих, що належать уряду Росії, і Путін використовує їхні фонди для себе та для здійснення своєї війни в Україні. Ці компанії теж будуть відрізані від будь-якого підприємництва в Сполучених Штатах і не зможуть мати доступ до жодних своїх активів, що є в США".