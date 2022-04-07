Санкції зведуть нанівець досягнення Росії за 15 років, - Байден
Президент США Джо Байден впевнений, що санкції, яки запроваджують країни Заходу до РФ зруйнують економіку країни-агресора і відріжуть її від технологій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Тільки за один цей рік наші санкції зведуть нанівець усе, що російська економіка зуміла додати за останні 15 років, тому що ми відрізали Росію від технологій, таких як імпорт новітніх напівпровідників, компонентів для квантових технологій, безпечне кодування інтернет-операцій – від усього , Що їм необхідно для того, щоб залишатися конкурентоспроможними в 21 столітті. Ми заблокуємо здатність російської економіки до зростання на довгі роки", - зазначив Байден.
Президент США підтримав компанії, яки йдуть з російського ринку через агресію РФ проти України: "Американські корпорації також не залишаються осторонь, від McDonald's до Exxon-Mobil, – констатував президент. – 600 із них уже пішли з російського ринку за своєю ініціативою. Тільки подумайте: приватні бізнеси вважають за краще залишити Росію, ніж ризикувати тим, що їх асоціюватимуть з брутальною путінською війною. І заборона на інвестиції дозволить гарантувати, щоб нові гроші не могли притікати до Росії і заповнювати ті збитки, які були завдані відтоком великого бізнесу".
"Ми розширюємо список повністю заблокованих державних [російських] компаній, – пояснив Байден. – Ці компанії – провідні джерела доходів із тих, що належать уряду Росії, і Путін використовує їхні фонди для себе та для здійснення своєї війни в Україні. Ці компанії теж будуть відрізані від будь-якого підприємництва в Сполучених Штатах і не зможуть мати доступ до жодних своїх активів, що є в США".
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рокіровочка з дімоном не рахується.
Всим керувало х**ло.
Закликаю українців в Німеччині хоча би ****** її хатину червоною фарбою.
Може ти дурачок і маєш довідку, тоді це все пояснює.
Лише тупорила прозомбована зебілами амеба може виставляти якісь претензії Європі від імені України.
Якби меркельша не зробила кацапів монополістами, ми б купували той газ і нафту у Європи.
Двигуни йшли на Китай, здається.
А дозволиш Європі прд'явити, що вони зі Сраліним обіймались, поки тут мільйони українців з голоду вмирали?
Що ти по телевізору дивишся, придурошне, канал Рассія-1, чи Інтер з квартал95?
отъезжай от москвына 80 км в какую-нибудь Шарапову Охоту, и любуйся на жизнь аборигенов во всей красе. Можно начинать просто от станции.
Там голытьба, алкашня, наркомания и спидозная погань
Я видел! Потемкинские деревни, а не города! Там еще при союзе были БОМЖИ натуральные (без паспортов и жилья).
По них також необхідно перекидувати військову техніку...
Але.. далі від цих доріг...
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2.НЕВІДоМО .. як рашка зможе збільшувати "альтернативну торгівлю" з Китаєм -
ТранСиб вперся в стелю пропускної здатності.
рузьке симфонічні оркестри,балет і червона ікра )))))
Санкції -це добре.
Заборона закупівлі США енергоносіїв з расєї -це прекрасно..
Але.
ДЕ ембарго на російські енергоносії ?
Стверджується,що альтернативи поки що немає...
А чому немає ?
та тому..
Що демократи(Байден) блокують (на відміну навіть від Трампа) роширення видобутку сланцевого газу..
Блокується будівництво труби на СХідне узбережжя з канадського родовища...
,У 2015 році президент США Барак Обама відхилив ідею будівництва нафтопроводу Keystone XL з Канади.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=TransCanada_Corporation&action=edit&redlink=1 ТransCanada Corporation змінила первісно пропонований маршрут Keystone XL, щоб мінімізувати «порушення земель, водних ресурсів та спеціальних зон» і новий маршрут був затверджений губернатором Небраски Дейвом Гейнеманом в січні 2013 року. Проте, станом на січень 2014 року, дозвіл на будівництво не видано.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF Дональд Трамп , обраний у 2016 р. новим президентом США висловив свою підтримку проекту Keystone XL, сказавши, що без таких проектів «не обійтися»https://uk.wikipedia.org/wiki/Keystone_(%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BD)#cite_note-7 [7] 24 січня 2017 р. Дональд Трамп підписав укази про дозвіл будівництва .... нафтопроводів через Америку - Keystone XL і Dakota Access pipeline, яким протистояла адміністрація Обами
Keystone XL був спроектований для постачання понад 830 тисяч барелів сирої нафти на день з Канади до США за гілкою, що доходить до Стіл-Сіті у штаті Небраска. Південна ділянка від Кушинга в Оклахомі до узбережжя Мексиканської затоки, схвалена ще в 2012 році, вже збудована та функціонує. Більшість Північної ділянки також була завершена, з деякими недобудованими лініями в Небрасці. Проте цього року президент Байден відкликав ключовий дозвіл Білого дому, необхідний для закінчення будівництва американської ділянки проекту завдовжки майже 2 тисячі кілометрів.
В той час як Польща ,Чехія дали по мільярду...
вже сталось на прикладі рашенфінансового ринку .
Курс рубля став НЕВіДОМИЙ. тобто курс наї..алова...
ЦБ заявив 79,7 за долар. /ринкова ціна десь 125....
а ще
https://ru.investing.com/members/contributors/200212594 Dron Dron 1 час назад
сбер прислал письмо с просьбой явиться в отделение для конвертации долл вклада - это только мне пришло или ещё кто то получил?
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а далі..
"у рубля дна нет" Демура..