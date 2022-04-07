Санкции сведут на нет достижения России за 15 лет, - Байден
Президент США Джо Байден уверен, что санкции, которые вводят страны Запада против РФ, разрушат экономику страны-агрессора и отрежут ее от технологий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Только за один этот год наши санкции сведут на нет все, что российская экономика сумела достичь за последние 15 лет, потому что мы отрезали Россию от технологий, таких как импорт новейших полупроводников, компонентов для квантовых технологий, безопасное кодирование интернет-операций – от всего, что им необходимо для того чтобы оставаться конкурентоспособными в 21 веке. Мы заблокируем способность российской экономики к росту на долгие годы", - отметил Байден.
Президент США поддержал компании, которые ушли с российского рынка из-за агрессии РФ против Украины: "Американские корпорации также не остаются в стороне, от McDonald's до Exxon-Mobil, – констатировал президент. – 600 из них уже ушли с российского рынка по своей инициативе. Только подумайте : частные бизнесы предпочитают покинуть Россию, чем рисковать тем, что их будут ассоциировать с брутальной путинской войной, и запрет на инвестиции позволит гарантировать, чтобы новые деньги не могли притекать к России и восполнять те убытки, которые были нанесены оттоком крупного бизнеса".
"Мы расширяем список полностью заблокированных государственных [российских] компаний, – пояснил Байден. – Эти компании – ведущие источники доходов из тех, что принадлежат правительству России, и Путин использует их фонды для себя и для осуществления своей войны в Украине. Эти компании тоже будут отрезаны от любого предпринимательства в Соединенных Штатах и не смогут иметь доступ ни к каким своим активам, имеющимся в США".
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рокіровочка з дімоном не рахується.
Всим керувало х**ло.
Закликаю українців в Німеччині хоча би ****** її хатину червоною фарбою.
Може ти дурачок і маєш довідку, тоді це все пояснює.
Лише тупорила прозомбована зебілами амеба може виставляти якісь претензії Європі від імені України.
Якби меркельша не зробила кацапів монополістами, ми б купували той газ і нафту у Європи.
Двигуни йшли на Китай, здається.
А дозволиш Європі прд'явити, що вони зі Сраліним обіймались, поки тут мільйони українців з голоду вмирали?
Що ти по телевізору дивишся, придурошне, канал Рассія-1, чи Інтер з квартал95?
отъезжай от москвына 80 км в какую-нибудь Шарапову Охоту, и любуйся на жизнь аборигенов во всей красе. Можно начинать просто от станции.
Там голытьба, алкашня, наркомания и спидозная погань
Я видел! Потемкинские деревни, а не города! Там еще при союзе были БОМЖИ натуральные (без паспортов и жилья).
По них також необхідно перекидувати військову техніку...
Але.. далі від цих доріг...
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2.НЕВІДоМО .. як рашка зможе збільшувати "альтернативну торгівлю" з Китаєм -
ТранСиб вперся в стелю пропускної здатності.
рузьке симфонічні оркестри,балет і червона ікра )))))
Санкції -це добре.
Заборона закупівлі США енергоносіїв з расєї -це прекрасно..
Але.
ДЕ ембарго на російські енергоносії ?
Стверджується,що альтернативи поки що немає...
А чому немає ?
та тому..
Що демократи(Байден) блокують (на відміну навіть від Трампа) роширення видобутку сланцевого газу..
Блокується будівництво труби на СХідне узбережжя з канадського родовища...
,У 2015 році президент США Барак Обама відхилив ідею будівництва нафтопроводу Keystone XL з Канади.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=TransCanada_Corporation&action=edit&redlink=1 ТransCanada Corporation змінила первісно пропонований маршрут Keystone XL, щоб мінімізувати «порушення земель, водних ресурсів та спеціальних зон» і новий маршрут був затверджений губернатором Небраски Дейвом Гейнеманом в січні 2013 року. Проте, станом на січень 2014 року, дозвіл на будівництво не видано.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF Дональд Трамп , обраний у 2016 р. новим президентом США висловив свою підтримку проекту Keystone XL, сказавши, що без таких проектів «не обійтися»https://uk.wikipedia.org/wiki/Keystone_(%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BD)#cite_note-7 [7] 24 січня 2017 р. Дональд Трамп підписав укази про дозвіл будівництва .... нафтопроводів через Америку - Keystone XL і Dakota Access pipeline, яким протистояла адміністрація Обами
Keystone XL був спроектований для постачання понад 830 тисяч барелів сирої нафти на день з Канади до США за гілкою, що доходить до Стіл-Сіті у штаті Небраска. Південна ділянка від Кушинга в Оклахомі до узбережжя Мексиканської затоки, схвалена ще в 2012 році, вже збудована та функціонує. Більшість Північної ділянки також була завершена, з деякими недобудованими лініями в Небрасці. Проте цього року президент Байден відкликав ключовий дозвіл Білого дому, необхідний для закінчення будівництва американської ділянки проекту завдовжки майже 2 тисячі кілометрів.
В той час як Польща ,Чехія дали по мільярду...
вже сталось на прикладі рашенфінансового ринку .
Курс рубля став НЕВіДОМИЙ. тобто курс наї..алова...
ЦБ заявив 79,7 за долар. /ринкова ціна десь 125....
а ще
https://ru.investing.com/members/contributors/200212594 Dron Dron 1 час назад
сбер прислал письмо с просьбой явиться в отделение для конвертации долл вклада - это только мне пришло или ещё кто то получил?
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а далі..
"у рубля дна нет" Демура..