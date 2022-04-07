Санкции сведут на нет достижения России за 15 лет, - Байден

Президент США Джо Байден уверен, что санкции, которые вводят страны Запада против РФ, разрушат экономику страны-агрессора и отрежут ее от технологий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Только за один этот год наши санкции сведут на нет все, что российская экономика сумела достичь за последние 15 лет, потому что мы отрезали Россию от технологий, таких как импорт новейших полупроводников, компонентов для квантовых технологий, безопасное кодирование интернет-операций – от всего, что им необходимо для того чтобы оставаться конкурентоспособными в 21 веке. Мы заблокируем способность российской экономики к росту на долгие годы", - отметил Байден.

Президент США поддержал компании, которые ушли с российского рынка из-за агрессии РФ против Украины: "Американские корпорации также не остаются в стороне, от McDonald's до Exxon-Mobil, – констатировал президент. – 600 из них уже ушли с российского рынка по своей инициативе. Только подумайте : частные бизнесы предпочитают покинуть Россию, чем рисковать тем, что их будут ассоциировать с брутальной путинской войной, и запрет на инвестиции позволит гарантировать, чтобы новые деньги не могли притекать к России и восполнять те убытки, которые были нанесены оттоком крупного бизнеса".

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"Мы расширяем список полностью заблокированных государственных [российских] компаний, – пояснил Байден. – Эти компании – ведущие источники доходов из тех, что принадлежат правительству России, и Путин использует их фонды для себя и для осуществления своей войны в Украине. Эти компании тоже будут отрезаны от любого предпринимательства в Соединенных Штатах и не смогут иметь доступ ни к каким своим активам, имеющимся в США".