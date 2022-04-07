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Новости Санкции против России
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Санкции сведут на нет достижения России за 15 лет, - Байден

байден

Президент США Джо Байден уверен, что санкции, которые вводят страны Запада против РФ, разрушат экономику страны-агрессора и отрежут ее от технологий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Только за один этот год наши санкции сведут на нет все, что российская экономика сумела достичь за последние 15 лет, потому что мы отрезали Россию от технологий, таких как импорт новейших полупроводников, компонентов для квантовых технологий, безопасное кодирование интернет-операций – от всего, что им необходимо для того чтобы оставаться конкурентоспособными в 21 веке. Мы заблокируем способность российской экономики к росту на долгие годы", - отметил Байден.

Президент США поддержал компании, которые ушли с российского рынка из-за агрессии РФ против Украины: "Американские корпорации также не остаются в стороне, от McDonald's до Exxon-Mobil, – констатировал президент. – 600 из них уже ушли с российского рынка по своей инициативе. Только подумайте : частные бизнесы предпочитают покинуть Россию, чем рисковать тем, что их будут ассоциировать с брутальной путинской войной, и запрет на инвестиции позволит гарантировать, чтобы новые деньги не могли притекать к России и восполнять те убытки, которые были нанесены оттоком крупного бизнеса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы остановить Путина, нужно газовое и нефтяное эмбарго и десвифтизация всех российских банков, - Кулеба

"Мы расширяем список полностью заблокированных государственных [российских] компаний, – пояснил Байден. – Эти компании – ведущие источники доходов из тех, что принадлежат правительству России, и Путин использует их фонды для себя и для осуществления своей войны в Украине. Эти компании тоже будут отрезаны от любого предпринимательства в Соединенных Штатах и не смогут иметь доступ ни к каким своим активам, имеющимся в США".

Байден Джо (2785) санкции (11266) США (26506)


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Топ комментарии
+16
Клята **** Меркель зробила всю Європу залежною від ************ газу, а тепер почиває на лаврах.
Закликаю українців в Німеччині хоча би ****** її хатину червоною фарбою.
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07.04.2022 02:27
+14
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07.04.2022 01:54
+12
Зачем вы за 15 лет выкормили кремлевского Дьявола?
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07.04.2022 01:49
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Зачем вы за 15 лет выкормили кремлевского Дьявола?
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07.04.2022 01:49 Ответить
Та воно більше вже.
рокіровочка з дімоном не рахується.
Всим керувало х**ло.
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07.04.2022 01:52 Ответить
они вам ничего не должны ..
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07.04.2022 01:53 Ответить
Кто "они", кому "вам"? Вы что методичку не прочитали?
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07.04.2022 02:04 Ответить
тем кто предьявляют предьявы западу а в свое корупционное рыло смотреть не хотят ..
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07.04.2022 03:22 Ответить
Еще вопрос кто кого выкармливал.
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07.04.2022 02:07 Ответить
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07.04.2022 01:54 Ответить
Ай-ай-ай, все миллиарды кредитов выданых парашке за время Обамкиной "перезагрузки" накрываются медным тазом.
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07.04.2022 01:54 Ответить
Клята **** Меркель зробила всю Європу залежною від ************ газу, а тепер почиває на лаврах.
Закликаю українців в Німеччині хоча би ****** її хатину червоною фарбою.
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07.04.2022 02:27 Ответить
****** хату якогось колишнього українського можновладця нема бажання?
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07.04.2022 08:54 Ответить
ні, для наших типу медведчуків цього замало
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07.04.2022 11:59 Ответить
і це було б не для покарання, а для привертання уваги до хибної політики Європи
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07.04.2022 12:00 Ответить
Не українцям судити про політику Європи, бо країни НАТО повністю захищені від будь-яких ворогів, мають демократичну владу та майже позбавлені корупції. А от совкові уряди недокраїн можуть лише усіх кругом звинувачувати у власних помилках.
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07.04.2022 12:07 Ответить
Нормальні люди розуміють, шо коли після початку війни у 2014 кацапам постачають обладнання для зброї, роблять газовим монополістом і впливать на США, щоб вони не надавали зброю Україні, то це об'єктивно неправильна політика.
Може ти дурачок і маєш довідку, тоді це все пояснює.
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07.04.2022 12:23 Ответить
Після початку війни у 2014 Україна не стала скільки-небудь менш залежною від кацапських енергоресурсів, ніж увесь час до цього. Я вже не кажу, про українські вертольотні двигуни, які повернулися в складі кацапських гелікоптерів, що вбивати українців.
Лише тупорила прозомбована зебілами амеба може виставляти якісь претензії Європі від імені України.
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07.04.2022 13:27 Ответить
Орбан перелогінься.
Якби меркельша не зробила кацапів монополістами, ми б купували той газ і нафту у Європи.
Двигуни йшли на Китай, здається.
А дозволиш Європі прд'явити, що вони зі Сраліним обіймались, поки тут мільйони українців з голоду вмирали?
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07.04.2022 15:07 Ответить
Не важливо де купуєш, важливо хто постачальник. Україна більш залежна від кацапського газу, ніж будь-яка інша країна ЄС. То китайці намагалися купити моторсіч. Так, виявляється праклятиє буржуї в голодоморі винні?
Що ти по телевізору дивишся, придурошне, канал Рассія-1, чи Інтер з квартал95?
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07.04.2022 18:48 Ответить
25 млрд долларов перечислено от стран ЕС в марте.
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07.04.2022 02:29 Ответить
тю! какие там достижения за 15 лет??? москвичи смогли купить последние айфоны? или научились роботов собирать из деталей, купленных на алиэкспресс??
отъезжай от москвына 80 км в какую-нибудь Шарапову Охоту, и любуйся на жизнь аборигенов во всей красе. Можно начинать просто от станции.
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07.04.2022 02:43 Ответить
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07.04.2022 02:50 Ответить
рузке умеют то,что не умеют другие -слепить что-либо из говна )))
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07.04.2022 08:58 Ответить
В росії немає ніяких досягнень. вона завжди продавала тільки нафту і газ.
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07.04.2022 02:50 Ответить
не так города миллионники у них по инфраструктуре коммуникайиям и дорогам на уровне по крайней мере Киев на сравнится не с Москвой не Питером .. в вот зарплаты у них уже грустные
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07.04.2022 03:25 Ответить
В жопу пусть себе засунут мосКВА и питер! На протяжении 700 лет всё тащить в мосКВА. У них 50 млн живет мосКВА питер и область, всё остальное - территория дна. Алень шмотки, они же тряпки, Карл - шмотки отправляет в свою деревню....*****. Это раися!!!!!! Че не смеетесь, не смешно?!

Там голытьба, алкашня, наркомания и спидозная погань
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07.04.2022 03:58 Ответить
ну что жто не оменяте чтого что у них города более богатые ну кто хочет работать и подниматься со дна едут в города а остальным это не надо так и у нас алкашей бомжей хватает ..
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07.04.2022 04:06 Ответить
Какие нахер города побагаче? Ты видел эти "города", алень?
Я видел! Потемкинские деревни, а не города! Там еще при союзе были БОМЖИ натуральные (без паспортов и жилья).
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07.04.2022 04:50 Ответить
Та ПтНХ со своей мосКВА, я проехал половину ******** и видел много
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07.04.2022 05:30 Ответить
так,магістральні дороги у рашці облаштовані...БАБЛО Є.

По них також необхідно перекидувати військову техніку...

Але.. далі від цих доріг...



---------------------

2.НЕВІДоМО .. як рашка зможе збільшувати "альтернативну торгівлю" з Китаєм -

ТранСиб вперся в стелю пропускної здатності.
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07.04.2022 08:55 Ответить
Ви дістали, юначе! Фільтруйте свої ************* вьісєрьі.
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07.04.2022 06:35 Ответить
а ще добре продавались

рузьке симфонічні оркестри,балет і червона ікра )))))
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07.04.2022 08:56 Ответить
Що не так з Байденом.
Санкції -це добре.

Заборона закупівлі США енергоносіїв з расєї -це прекрасно..

Але.

ДЕ ембарго на російські енергоносії ?

Стверджується,що альтернативи поки що немає...

А чому немає ?

та тому..

Що демократи(Байден) блокують (на відміну навіть від Трампа) роширення видобутку сланцевого газу..

Блокується будівництво труби на СХідне узбережжя з канадського родовища...

,У 2015 році президент США Барак Обама відхилив ідею будівництва нафтопроводу Keystone XL з Канади.

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=TransCanada_Corporation&action=edit&redlink=1 ТransCanada Corporation змінила первісно пропонований маршрут Keystone XL, щоб мінімізувати «порушення земель, водних ресурсів та спеціальних зон» і новий маршрут був затверджений губернатором Небраски Дейвом Гейнеманом в січні 2013 року. Проте, станом на січень 2014 року, дозвіл на будівництво не видано.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF Дональд Трамп , обраний у 2016 р. новим президентом США висловив свою підтримку проекту Keystone XL, сказавши, що без таких проектів «не обійтися»https://uk.wikipedia.org/wiki/Keystone_(%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BD)#cite_note-7 [7] 24 січня 2017 р. Дональд Трамп підписав укази про дозвіл будівництва .... нафтопроводів через Америку - Keystone XL і Dakota Access pipeline, яким протистояла адміністрація Обами

Keystone XL був спроектований для постачання понад 830 тисяч барелів сирої нафти на день з Канади до США за гілкою, що доходить до Стіл-Сіті у штаті Небраска. Південна ділянка від Кушинга в Оклахомі до узбережжя Мексиканської затоки, схвалена ще в 2012 році, вже збудована та функціонує. Більшість Північної ділянки також була завершена, з деякими недобудованими лініями в Небрасці. Проте цього року президент Байден відкликав ключовий дозвіл Білого дому, необхідний для закінчення будівництва американської ділянки проекту завдовжки майже 2 тисячі кілометрів.
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07.04.2022 08:45 Ответить
якби не тиск американського ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА БАйден(демократи) обмежились би "допомогою2 у вигляді гучних слів і 250 млн військової допомоги(зараз збільшено до 800 млн.)

В той час як Польща ,Чехія дали по мільярду...
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07.04.2022 08:49 Ответить
Санкції зведуть нанівець досягнення Росії за 15 років, - Байден
вже сталось на прикладі рашенфінансового ринку .

Курс рубля став НЕВіДОМИЙ. тобто курс наї..алова...

ЦБ заявив 79,7 за долар. /ринкова ціна десь 125....

а ще



https://ru.investing.com/members/contributors/200212594 Dron Dron 1 час назад


сбер прислал письмо с просьбой явиться в отделение для конвертации долл вклада - это только мне пришло или ещё кто то получил?

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а далі..

"у рубля дна нет" Демура..
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07.04.2022 09:04 Ответить
 
 