Війна проти України - надзвичайний стратегічний провал Путіна, - Квін

Дії російської армії на початкових етапах війни проти України стали стратегічним провалом для президента Росії Володимира Путіна. Цей провал зашкодить самій Російській Федерації.

Про це повідомила в інтерв'ю "24 каналу" тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, первісною метою російських військ було захоплення більшості українських територій. Але їм завдали поразки, і тепер Росія змушена перегрупуватися.

"Але, нарешті, ми вважаємо, що все, що зробив Путін - було надзвичайним стратегічним провалом. В кінцевому рахунку це значно зашкодить самій Росії. Це вже їй шкодить, але в кінцевому рахунку це буде стратегічним провалом для президента Путіна", - зазначила Квін.

Вона додала, що США роблять все, щоб збільшити ціну для Росії і змусити її відмовитися від війни проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США будуть щодня постачати Києву більше зброї: ми дуже вражені тим, як Україна все це використовує, - Квін