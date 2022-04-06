Війна проти України - надзвичайний стратегічний провал Путіна, - Квін
Дії російської армії на початкових етапах війни проти України стали стратегічним провалом для президента Росії Володимира Путіна. Цей провал зашкодить самій Російській Федерації.
Про це повідомила в інтерв'ю "24 каналу" тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, первісною метою російських військ було захоплення більшості українських територій. Але їм завдали поразки, і тепер Росія змушена перегрупуватися.
"Але, нарешті, ми вважаємо, що все, що зробив Путін - було надзвичайним стратегічним провалом. В кінцевому рахунку це значно зашкодить самій Росії. Це вже їй шкодить, але в кінцевому рахунку це буде стратегічним провалом для президента Путіна", - зазначила Квін.
Вона додала, що США роблять все, щоб збільшити ціну для Росії і змусити її відмовитися від війни проти України.
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канал может и хороший - но с рекламой здесь он перебарщивает...
ты видно не понял что тебе желают хорошего - с этой минуты посмотрю дальше...\не обижайся...!
хорошо - десять минут - пока прочтёшь и обдумаешь...!
а так всё нормально...
я не против хорошего - но давай не будешь постить одно и тоже - хорошо...?
перестаньте годувати московію імпотенти довбані, помножте на ноль торгівлю нафтою і газом і за пів року будете носитися із ще більшим пафосом розказуючи як ви хероїчно знищили імперію зла!!!
3.14ри довбані слів не вистачає
Це США підгодовують паРашку, чи першими вводять санкції, хоча не мали особливих торгівельних відносин) та передали нам найбільшу кількість зброї та іншої допомоги, нічього не переплутав?
Доречі, мову підучи, недолуге, ледь на трієчника середніх класів тягнеш.
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каждому - по деяниям (злодеяниям) его !!! каждому !!!!!!
пусть все украденное у убитых и замученных принесет с собой кару и возмездие в каждый дом сукирашки...
ВИКИПЕДИЯ: Параноиков от других больных психозом также отличает целенаправленное, упорядоченное, последовательное и в какой-то степени предсказуемое поведениеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%8F#cite_note-%D0%96%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2Neformat-6 [6] . Несмотря на сохраняющуюся бредовую симптоматику, больные паранойей обычно способны функционировать в обществе, и, по сравнению с больными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F шизофренией , обладают бо́льшими возможностями «интеграции в жизни»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%8F#cite_note-%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B21-2 [2] . В классическом представлении страдающие паранойей отличаются нездоровой подозрительностью, склонностью видеть в случайных событиях происки врагов, выстраивать сложные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 теории заговоров против себя, с сохранением в другом логичности мышления. При паранойе содержание патологических ситуаций часто включает много элементов реальности, формально правдоподобно связанных с болезненными представлениями больного, либо основывается на них.
- Оччччень...