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Новости Война
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Война против Украины - чрезвычайный стратегический провал Путина, - Квин

путін

Действия российской армии на начальных этапах войны против Украины стали стратегическим провалом для президента России Владимира Путина. Этот провал повредит самой Российской Федерации.

Об этом сообщила в интервью "24 каналу" временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, первоначальной целью российских войск был захват большинства украинских территорий. Но они потерпели поражение, и теперь Россия вынуждена перегруппироваться.

"Но, наконец, мы считаем, что все, что сделал Путин, было чрезвычайным стратегическим провалом. В конечном счете это значительно повредит самой России. Это уже ей вредит, но в конечном счете это будет стратегическим провалом для президента Путина", – отметила Квин.

Она добавила, что США делают все, чтобы увеличить цену для России и вынудить ее отказаться от войны против Украины.

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Автор: 

путин владимир (31218) россия (95393) США (26471) Квин Кристина (100)


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Топ комментарии
+13
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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06.04.2022 12:42
+13
мене одного вже дратують ці говоруни зі своїм пафосом?
перестаньте годувати московію імпотенти довбані, помножте на ноль торгівлю нафтою і газом і за пів року будете носитися із ще більшим пафосом розказуючи як ви хероїчно знищили імперію зла!!!
3.14ри довбані слів не вистачає
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06.04.2022 12:44
+10
Обсер кацапов случился из-за силы и интеллекта украинского общества, а не по причине тупого планирования, тупых хрюске хенералов и тд. Кацапня десятилетиями планировала эту войну, готовила убийц, насильников и садистов на полигонах и зомбоящиком. Готовила технику, вливала деньги. Про разворовывание это бред. Большая часть денег пошла туда, куда задумывалась. Но все это сломалось об силу воли Украины.
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06.04.2022 12:49
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РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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06.04.2022 12:42 Ответить
лучше бы его спермомешок обоссался в момент зачатия...
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06.04.2022 14:06 Ответить
ты сколько ещё будешь рекламировать свой канал...?
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06.04.2022 12:47 Ответить
В спам і всі діла.
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06.04.2022 12:48 Ответить
этому не будет понятно пока его Админ не остановит...
канал может и хороший - но с рекламой здесь он перебарщивает...
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06.04.2022 12:50 Ответить
а що зробиш, канал хороший, а ніхто не знає, а якщо якесь гівно типу арестовича, так аж бігом. Обідно, пані.
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06.04.2022 13:03 Ответить
Люсю дриставну ты тут не упоминай...
ты видно не понял что тебе желают хорошего - с этой минуты посмотрю дальше...\не обижайся...!
хорошо - десять минут - пока прочтёшь и обдумаешь...!
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06.04.2022 13:10 Ответить
о, пан мені грозити почав, а що так? не сподобався канал, який вчить людей бути розумнішими, та ще й під час війни, пан не хоче нашої Перемоги?
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06.04.2022 13:19 Ответить
А що таке? Він що, щось погане робить? Просто показує людям як ще можна використовувати розум.
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06.04.2022 12:52 Ответить
ничего плохого - просто в каждой новости одно и тоже...\реклама своего канала на ютубе - раскрутка...\
а так всё нормально...
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06.04.2022 12:55 Ответить
це не мій канал, як би пані чи пан, не знаю, передивилася би, знала би. Вважаю що ліпше розкручувати хороший канал ніж гівно на вентилятор кидати.
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06.04.2022 13:02 Ответить
ты наверное правил не знаешь так как новенький - це тобі пан каже...
я не против хорошего - но давай не будешь постить одно и тоже - хорошо...?
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06.04.2022 13:06 Ответить
як не проти хорошого, то з чого такі нерви? пан є адміном цього ресурсу?
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06.04.2022 13:21 Ответить
тебе что-то не понятно...?\вопрос риторический...\
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06.04.2022 13:25 Ответить
Засерає гілку.
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06.04.2022 13:02 Ответить
а це якою мовою пан гілку тільки що за...в?
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06.04.2022 13:04 Ответить
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06.04.2022 13:31 Ответить
томагавки значно зроблять. ціну для кацапів високою
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06.04.2022 12:43 Ответить
мене одного вже дратують ці говоруни зі своїм пафосом?
перестаньте годувати московію імпотенти довбані, помножте на ноль торгівлю нафтою і газом і за пів року будете носитися із ще більшим пафосом розказуючи як ви хероїчно знищили імперію зла!!!
3.14ри довбані слів не вистачає
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06.04.2022 12:44 Ответить
А в таких "говорунів" як Ви, пане, я хтів би спитати: Україна сама помножила на ноль торгівлю з Рашею? Ви, шановний, в курсі що Україна офіційно не в стані війни з рашею? На підставі чого це всі країни мають собі на шкоду припиняти торгівлю?
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06.04.2022 12:54 Ответить
про яку "собі на шкоду" мова? вже навіть швайнмаєр визнав і вибачився що був неправий щодо кацапської труби, і для їхньої "шкоди" є багато альтернативних джерел нафти і газу тут справа в куплених йовбіках і шмерклях
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06.04.2022 13:09 Ответить
Украину сейчас может в чем то обвинять только откровенная падаль или враг. Толку что ты на украинском пишешь ты или предатель или враг если в твоей голове живут такие подленькие прочекисткие месседжи. К твоему сведению Украина бьется под натиском ядерной державы с огромной армией, а ты скулишь о каких то правилах торговли, надо делать все что выгодно Украине сегодня, не обращая внимание на принятые формальности, мы имеет полное право на это.
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06.04.2022 13:55 Ответить


Це США підгодовують паРашку, чи першими вводять санкції, хоча не мали особливих торгівельних відносин) та передали нам найбільшу кількість зброї та іншої допомоги, нічього не переплутав?

Доречі, мову підучи, недолуге, ледь на трієчника середніх класів тягнеш.
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06.04.2022 13:11 Ответить
саме так, сонечко, з Польші, а що таке, вважаєте що не треба?
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06.04.2022 13:00 Ответить
В Украине должны находится военные профессионалы, а профессионалы в других отраслях быть там где они могут зарабатывать занимаясь своим делом❗😁
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06.04.2022 13:05 Ответить
Ти здриснув до Польщі готуватись?
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06.04.2022 12:51 Ответить
прошу пана мені не тикати.
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06.04.2022 13:05 Ответить
Обсер кацапов случился из-за силы и интеллекта украинского общества, а не по причине тупого планирования, тупых хрюске хенералов и тд. Кацапня десятилетиями планировала эту войну, готовила убийц, насильников и садистов на полигонах и зомбоящиком. Готовила технику, вливала деньги. Про разворовывание это бред. Большая часть денег пошла туда, куда задумывалась. Но все это сломалось об силу воли Украины.
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06.04.2022 12:49 Ответить
Це перший раз коли орки велику війну затіяли без українців. Становиться зрозумілим як орки без українців воювати вміють.
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06.04.2022 12:53 Ответить
я теж так вважаю ..перед війною ..там був"фонд пєнсионного накопленія насєленія" він весь пішов на озброєння якшо не помиляюсь роки три як його закрили а рашистам сказали ніби заморозили
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06.04.2022 12:56 Ответить
Як вони за*бали пи*діти з склянкою вина на березі моря - стратегічний провал кацапів(їхні міста всі стоять цілі), перемогу України (5 мільйонів біженців виїхали ще 15 вимушені були покинути домівки), що війна на десятиліття. Захід чортовий я вас ненавиджу як і мокшан, жіль що це наша держава на кордоні з ордою у всі віка стоїть і приймає удар першою.
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06.04.2022 12:52 Ответить
Но без их помощи хлопцам в ВСУ было бы намного труднее.И на экономику денег дают
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06.04.2022 13:10 Ответить
)(уйлу пох на провал...у нєго всьо по плану..хоть рашка розвалиться )(уйлу теж пох.
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06.04.2022 12:52 Ответить
Екіпаж патрульної поліції знайшов собаку в одній з покинутих автівок в Бучі.
https://t.me/DPSUkr/2928 t.me/DPSUkr/2928
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06.04.2022 12:55 Ответить
Не "провал", а ДІАГНОЗ остання стадія. А в нашого зе-полудурка - середня.
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06.04.2022 12:55 Ответить
Весь цивілізований світ за нас: мапа підтримки України та Росії.
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06.04.2022 12:58 Ответить
А Казахстан почему розовый? Они уже не раз повторяли, что они за нас. Просто они понимают, что если мы не выдержем навалу, то следующие будут именно они, а не страны Балтии, как все думают
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06.04.2022 13:21 Ответить
Та и Венесуэла кинула рашку и уже легла под Америку. И по моему когда в ООН голосовали за резолюцию против рф, то Венесуэле не поддержала рф
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06.04.2022 13:24 Ответить
Стратегический провал Путина начался с аннексии Крыма.Кстати,почему затихла крымская платформа
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06.04.2022 13:06 Ответить
да падут все наши проклятия на тварь дрожащую ***** и весь его род, на подпевал и соратников умалишенного, на убийц, насильников и мучителей детей, женщин и стариков Украины...
каждому - по деяниям (злодеяниям) его !!! каждому !!!!!!
пусть все украденное у убитых и замученных принесет с собой кару и возмездие в каждый дом сукирашки...
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06.04.2022 13:07 Ответить
Это главная навязчивая и бредовая идея его паранойи!

ВИКИПЕДИЯ: Параноиков от других больных психозом также отличает целенаправленное, упорядоченное, последовательное и в какой-то степени предсказуемое поведениеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%8F#cite_note-%D0%96%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2Neformat-6 [6] . Несмотря на сохраняющуюся бредовую симптоматику, больные паранойей обычно способны функционировать в обществе, и, по сравнению с больными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F шизофренией , обладают бо́льшими возможностями «интеграции в жизни»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%8F#cite_note-%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B21-2 [2] . В классическом представлении страдающие паранойей отличаются нездоровой подозрительностью, склонностью видеть в случайных событиях происки врагов, выстраивать сложные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 теории заговоров против себя, с сохранением в другом логичности мышления. При паранойе содержание патологических ситуаций часто включает много элементов реальности, формально правдоподобно связанных с болезненными представлениями больного, либо основывается на них.
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06.04.2022 13:08 Ответить
Та який же це провал? Москальня втратила 15т. *********, натомість 600т. вкрала нормальних. (доречи, всім нам дебілам підходить що це НАВІТЬ НАШІ називають "депортацією", шановні, це звичайна КРАДІЖКА ЛЮДЕЙ - ЦЕ Ж ОЧЕВИДНО! а депортувати можна НЕУГОДНИХ ЗІ СВОЄЇ ТЕРИТОРІЇ - всі хто так заявляє признає тероторію їхнею!) ***** займає південь, ЗАЕС - їхня. Нам труть про Чорнобаївку, а чому ще й досі не знищено Антонівський міст? Провал що вони, лузери, бліцкрігом всю Україну не взяли? От добре шо ми не лузери з Кримом!
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06.04.2022 13:11 Ответить
*любезный*,на всякий случай идешнах, вслед за кораблем,блём,блём...
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06.04.2022 18:34 Ответить
-А ************** точно Тупин?
- Оччччень...
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06.04.2022 18:31 Ответить
 
 