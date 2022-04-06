Война против Украины - чрезвычайный стратегический провал Путина, - Квин

Действия российской армии на начальных этапах войны против Украины стали стратегическим провалом для президента России Владимира Путина. Этот провал повредит самой Российской Федерации.

Об этом сообщила в интервью "24 каналу" временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, первоначальной целью российских войск был захват большинства украинских территорий. Но они потерпели поражение, и теперь Россия вынуждена перегруппироваться.

"Но, наконец, мы считаем, что все, что сделал Путин, было чрезвычайным стратегическим провалом. В конечном счете это значительно повредит самой России. Это уже ей вредит, но в конечном счете это будет стратегическим провалом для президента Путина", – отметила Квин.

Она добавила, что США делают все, чтобы увеличить цену для России и вынудить ее отказаться от войны против Украины.

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