Война против Украины - чрезвычайный стратегический провал Путина, - Квин
Действия российской армии на начальных этапах войны против Украины стали стратегическим провалом для президента России Владимира Путина. Этот провал повредит самой Российской Федерации.
Об этом сообщила в интервью "24 каналу" временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, первоначальной целью российских войск был захват большинства украинских территорий. Но они потерпели поражение, и теперь Россия вынуждена перегруппироваться.
"Но, наконец, мы считаем, что все, что сделал Путин, было чрезвычайным стратегическим провалом. В конечном счете это значительно повредит самой России. Это уже ей вредит, но в конечном счете это будет стратегическим провалом для президента Путина", – отметила Квин.
Она добавила, что США делают все, чтобы увеличить цену для России и вынудить ее отказаться от войны против Украины.
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канал может и хороший - но с рекламой здесь он перебарщивает...
ты видно не понял что тебе желают хорошего - с этой минуты посмотрю дальше...\не обижайся...!
хорошо - десять минут - пока прочтёшь и обдумаешь...!
а так всё нормально...
я не против хорошего - но давай не будешь постить одно и тоже - хорошо...?
перестаньте годувати московію імпотенти довбані, помножте на ноль торгівлю нафтою і газом і за пів року будете носитися із ще більшим пафосом розказуючи як ви хероїчно знищили імперію зла!!!
3.14ри довбані слів не вистачає
Це США підгодовують паРашку, чи першими вводять санкції, хоча не мали особливих торгівельних відносин) та передали нам найбільшу кількість зброї та іншої допомоги, нічього не переплутав?
Доречі, мову підучи, недолуге, ледь на трієчника середніх класів тягнеш.
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каждому - по деяниям (злодеяниям) его !!! каждому !!!!!!
пусть все украденное у убитых и замученных принесет с собой кару и возмездие в каждый дом сукирашки...
ВИКИПЕДИЯ: Параноиков от других больных психозом также отличает целенаправленное, упорядоченное, последовательное и в какой-то степени предсказуемое поведениеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%8F#cite_note-%D0%96%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2Neformat-6 [6] . Несмотря на сохраняющуюся бредовую симптоматику, больные паранойей обычно способны функционировать в обществе, и, по сравнению с больными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F шизофренией , обладают бо́льшими возможностями «интеграции в жизни»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%8F#cite_note-%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B21-2 [2] . В классическом представлении страдающие паранойей отличаются нездоровой подозрительностью, склонностью видеть в случайных событиях происки врагов, выстраивать сложные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 теории заговоров против себя, с сохранением в другом логичности мышления. При паранойе содержание патологических ситуаций часто включает много элементов реальности, формально правдоподобно связанных с болезненными представлениями больного, либо основывается на них.
- Оччччень...