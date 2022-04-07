Что известно о дочерях Путина, попавших под санкции США
Соединенные Штаты ввели санкции против дочерей Путина Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой, о которых президент России никогда не говорил публично.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УП.
"Екатерина Владимировна Тихонова и Мария Владимировна Воронцова – дочери президента России Путина. Тихонова – технический руководитель, чья работа поддерживает Правительство РФ и оборонную промышленность. Воронцова управляет финансируемыми государством программами, которые получили от Кремля миллиарды долларов на исследования в области генетики и находятся под личным контролем Путина. Тихонова и Воронцова внесены в список в соответствии с приказом №14024 за то, что они являются совершеннолетними детьми Путина – лица, имущество и имущественные интересы которого заблокированы в соответствии с приказом №14024", - говорится в сообщении Минфина США.
Мария Воронцова родилась в 1985 году в Ленинграде, а Екатерина Тихонова – в 1986 году в Дрездене. Ранее СМИ уже называли их дочерьми Путина, но сам президент РФ официально не признает дочерей, защищая свою личную жизнь.
Эндокринолог Мария Воронцова – член совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава и заместитель председателя Российского общества молодых эндокринологов. СМИ называли ее старшей дочерью Путина.
Екатерина Тихонова занимает должность заместителя директора Института математических исследований сложных систем МГУ и руководит фондом "Национальное интеллектуальное развитие", объединяя эту должность с должностью главы Центра национального интеллектуального резерва (ЦНИР, подразделение МГУ).
Обе структуры работают под брендом "Иннопрактика". "Иннопрактика" занимается разработками в сфере высоких технологий и является одним из разработчиков концепции технологической долины на базе МГУ.
Дочери Владимира Путина были рождены в браке с Людмилой Шкребневой, брак с которой распался в 2013 году.
По данным СМИ, Мария замужем за голландцем Йорритом Йоостом Фаассеном – бизнесменом, бывшим топменеджером "Газпромбанка" и российской консалтинговой группы "МЭФ аудит". У пары есть сын, родившийся в 2012 году в Москве.
В 2014 году появилась информация, что семья Марии живет в Ворсхотене на юге Нидерландов, но в 2015 году Путин утверждал, что ни одна из его дочерей никогда не жила за границей.
В начале 2019 года Воронцова стала совладелицей петербургской фирмы "Новая медицинская компания" ("Номеко") и принялась за создание многофункционального медицинского комплекса. Проект оценивали почти в 634 миллиона долларов.
По данным СМИ, брак Марии с Фаассеном недавно распался и бизнес оказался под угрозой.
Екатерина отказалась от фамилии Путина, взяв вместо него отчество своей бабушки по материнской линии, Екатерины Тихоновны Шкребневой, и став Екатериной Тихоновой.
Екатерина с февраля 2013 года по январь 2018 года была замужем за Кириллом Шамаловым – сыном Николая Шамалова, совладельца банка "Россия" и товарища Путина по кооперативу "Озеро".
У Путина могут быть и другие дети. Некоторые СМИ считают Луизу Розову (Елизавету Кривоногих) внебрачной дочерью президента РФ, а также у Путина могут быть наследники от Алины Кабаевой, отношения с которой не афишировались.
По данным СМИ, у Кабаевой четверо детей, она живет с ними в Швейцарии. После вторжения России в Украину активисты потребовали ее депортации из Швейцарии.
У Путина есть, как минимум, два внука. Число внуков Путин также скрывает из соображений безопасности.
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Песнь о Кожугетовиче
Там, где ветры злые, летом - минус два,
На краю России спряталась Тува.
Статны, как лезгинцы, чуть умней мордвы
Там - живут тувинцы, жители Тувы
Прямо на поляне, как войдёшь в тайгу
Проживал крестьянин Кожугет Шойгу
Был он дядька смелый, статен и не глуп,
Белку бил умело. Палкой. По ****.
Водку пил с закуской, хмурил низкий лоб.
«Кожугет» по-русски значит «******»
Пояснять не буду. Ясно ведь и так:
Знали все и всюду: Кожугет - мудак.
Это он зимою на *** дом спалил,
Сам тонул в помоях, трактор утопил,
********* с туи, подорвал паром,
Сам себе по *** ***** топором,
Шёл он вдоль Тунгуски прям при свете дня,
Знает даже русский: там с тех пор ***ня
Можно обосраться: всё на нём горит,
И всё плачет: братцы, там - метеорит!
Сам - рябой, как дрофа, с виду - просто шкет.
В общем, катастрофа, а не Кожугет
Если чё-то где-то, сразу знал народ:
Дело - Кожугета, это он, урод!
А потом ведь, **** - тут как тут с багром,
К небу тянет руки: братцы, где паром?
Первый на пожаре, раззудись плечо!
С виноватой харей, типа - не при чём.
На войну не стали парня посылать
Потому, что знали: можно ********.
Просто так, случайно, лютому врагу…
Был черезвычайным Кожугет Шойгу.
Но не уследили: нарожал детей!
Двое умных были, третий был Сергей.
Где-то в генах, значит, тайный взрывпакет
Вырос неудачник, будто Кожугет.
Для начала с кедра ********* сын,
Провалился в недра (ну, в пещеру, блин)
В озере купался - затопил Туву
А потом - ********. Говорят, в Москву.
Провожали строго, чтоб в пути не слез
«Мудень. Чёрт. Серёга» или Эм Че Эс
Благодарны Богу смотрят по Тэ Вэ
Земляки Серёгу, к счастью, не в Туве
Он теперь летает грозно над тайгой,
Где детей пугают до сих пор Шойгой
Солнышко заходит, тихо спит тайга
И Тыву обходят беды и Шойга.
Всё спокойно, мило, наводнений нет
Спит давно в могиле старый Кожугет
Не пылит дорога, не шуршат листы
Подожди, Серёга, отдохнёшь и ты.
Мы же зла не носим, ты там богатей,
Только просим, просим: не рожай детей!
Йоріт Йост Фаассен (Лейдердорп, 24 лютого 1980)[1] - нідерландський бізнесмен.
Життя і творчість[ред редагувати вихідний текст]
Фаассен виріс у Лейдердорпі й закінчив ліцей Віссер-т-Хофта в Лейдені (havo 1997, vwo 1999). Художник Каспер Фаассен є його двоюрідним братом.[2] Йорріт навчався в Гаазькому університеті прикладних наук і закінчив його в 2004 році. У 2006 році Фаассен переїхав до Москви, де швидко зробив кар'єру. Він став директором «Стройтрансгазу», займав посаду в «Газпромі»[3]. Фаассен був поранений у Москві 14 листопада 2010 року після дорожньо-транспортної пригоди охоронців російського банкіра Матвія Уріна. Урін був негайно заарештований, засуджений до семи з половиною років позбавлення волі після трьох судових процесів і втратив усі банківські ліцензії.[4] З 2013 по 2015 рік Фаассен деякий час жив з дочкою Путіна Мариною Воронцовою в розкішній квартирі в Кримвейку у Воорсхотен[5]. Після збиття рейсу 17 Malaysia Airlines і деякого галасу в цьому районі вони вирушили до Москви.[6]
Фаассен купив вільну ділянку в Дуйвендрехті за 450 000 євро у 2019 році, щоб побудувати там бізнес-приміщення.[7] Тим часом муніципалітет Оудер-Амстел негайно припинив і призупинив процедуру щодо цих планів «через міжнародну ситуацію».[8] Фаассен також заперечує, що є зятем Путіна.[9]
За словами де Фолькскранта, на будівництві був український прапор із текстом "Op minder dan 2.000 kilometer afstand van uw vredige stuk vrije grond is uw vader bezig een compleet vrij land en zijn bevolking te vernietigen" en "Probeer uw vader op andere gedachten te brengen, we smeken u, Maria".https://nl.wikipedia.org/wiki/Jorrit_Faassen#cite_note-10 [10]
"«Менше ніж за 2000 кілометрів від вашого мирного шматка землі ваш батько руйнує абсолютно вільну країну та її населення. Вправте йому мізки, Маріє»
В Мариуполь, Харьков, Херсон, Киев, всех сюда!