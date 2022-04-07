Что известно о дочерях Путина, попавших под санкции США

Соединенные Штаты ввели санкции против дочерей Путина Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой, о которых президент России никогда не говорил публично.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УП.

"Екатерина Владимировна Тихонова и Мария Владимировна Воронцова – дочери президента России Путина. Тихонова – технический руководитель, чья работа поддерживает Правительство РФ и оборонную промышленность. Воронцова управляет финансируемыми государством программами, которые получили от Кремля миллиарды долларов на исследования в области генетики и находятся под личным контролем Путина. Тихонова и Воронцова внесены в список в соответствии с приказом №14024 за то, что они являются совершеннолетними детьми Путина – лица, имущество и имущественные интересы которого заблокированы в соответствии с приказом №14024", - говорится в сообщении Минфина США.

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Мария Воронцова родилась в 1985 году в Ленинграде, а Екатерина Тихонова – в 1986 году в Дрездене. Ранее СМИ уже называли их дочерьми Путина, но сам президент РФ официально не признает дочерей, защищая свою личную жизнь.

Эндокринолог Мария Воронцова – член совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава и заместитель председателя Российского общества молодых эндокринологов. СМИ называли ее старшей дочерью Путина.

Екатерина Тихонова занимает должность заместителя директора Института математических исследований сложных систем МГУ и руководит фондом "Национальное интеллектуальное развитие", объединяя эту должность с должностью главы Центра национального интеллектуального резерва (ЦНИР, подразделение МГУ).

Обе структуры работают под брендом "Иннопрактика". "Иннопрактика" занимается разработками в сфере высоких технологий и является одним из разработчиков концепции технологической долины на базе МГУ.

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Дочери Владимира Путина были рождены в браке с Людмилой Шкребневой, брак с которой распался в 2013 году.

По данным СМИ, Мария замужем за голландцем Йорритом Йоостом Фаассеном – бизнесменом, бывшим топменеджером "Газпромбанка" и российской консалтинговой группы "МЭФ аудит". У пары есть сын, родившийся в 2012 году в Москве.

В 2014 году появилась информация, что семья Марии живет в Ворсхотене на юге Нидерландов, но в 2015 году Путин утверждал, что ни одна из его дочерей никогда не жила за границей.

В начале 2019 года Воронцова стала совладелицей петербургской фирмы "Новая медицинская компания" ("Номеко") и принялась за создание многофункционального медицинского комплекса. Проект оценивали почти в 634 миллиона долларов.

По данным СМИ, брак Марии с Фаассеном недавно распался и бизнес оказался под угрозой.

Екатерина отказалась от фамилии Путина, взяв вместо него отчество своей бабушки по материнской линии, Екатерины Тихоновны Шкребневой, и став Екатериной Тихоновой.

Екатерина с февраля 2013 года по январь 2018 года была замужем за Кириллом Шамаловым – сыном Николая Шамалова, совладельца банка "Россия" и товарища Путина по кооперативу "Озеро".

У Путина могут быть и другие дети. Некоторые СМИ считают Луизу Розову (Елизавету Кривоногих) внебрачной дочерью президента РФ, а также у Путина могут быть наследники от Алины Кабаевой, отношения с которой не афишировались.

По данным СМИ, у Кабаевой четверо детей, она живет с ними в Швейцарии. После вторжения России в Украину активисты потребовали ее депортации из Швейцарии.

У Путина есть, как минимум, два внука. Число внуков Путин также скрывает из соображений безопасности.