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В Росії диякон відмовився підтримати війну. Парафіяни здали його поліції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сергій,щербюк

Диякон православної церкви у Самарській області Сергій Щербюк - етнічний українець. Війну в Україні він обговорював зі співробітницею церкви та одним із парафіян. Тепер він змушений буде заплатити штраф у 30 тис. рублів (11 тис. грн.).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал Baza.

Сергій Щербюк - диякон "Приходу Різдва Пресвятої Богородиці" в Самарській області. За версією правоохоронців, у розмовах із парафіянами та іншими служителями він займався дискредитацією російських військових.

"До того ж, Щербюк виявився українцем за походженням, що тільки посилювало картину", - пише Baza.

Священнослужитель розповів, що недавно по дорозі розговорився з парафіянином про загибель мирних людей в Україні. За словами Щербюка, він лише зазначив, що все можна було вирішити і без бойових дій, а парафіянин із цим не погоджувався і стверджував, що російська армія б'є лише по військових об'єктах.

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Також Щербюк намагався переконати співробітницю церкви, що не слід публікувати на сторінці приходу у "ВКонтакті" пости з проханням "помолитися за солдатів, які борються з нацистами та бандерівцями". Як розповів Щербюк, робітниці це не дуже сподобалося – вона стверджувала, що пост просили розмістити парафіяни.

Зрештою, хтось доніс на диякона правоохоронцям, і ті швидко оформили Щербюку адміністративний протокол. Суд виписав штраф 30 тисяч рублів. Чи звільнять диякона з церкви, невідомо.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+35
Мордор - країна доносів та недоносків
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08.04.2022 14:16
+18
Московський патріархат-сатанинська організація,бо лише поплічники диявола можуть упиватися вбивствами невинних.Якщо Константинополь має яйця,то повинен відлучити їх від церкви
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08.04.2022 14:17
+13
Павлики морозовы, ****.
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08.04.2022 14:18
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08.04.2022 14:15 Відповісти
Мордор - країна доносів та недоносків
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08.04.2022 14:16 Відповісти
Московський патріархат-сатанинська організація,бо лише поплічники диявола можуть упиватися вбивствами невинних.Якщо Константинополь має яйця,то повинен відлучити їх від церкви
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08.04.2022 14:17 Відповісти
Да и Папе Римскому пора сообщить миру о антихристе путлере. Сколько можно боятся?
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08.04.2022 14:24 Відповісти
Павлики морозовы, ****.
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08.04.2022 14:18 Відповісти
на россии скоро и Библию запретят, а то там написано "блаженны миротворцы"
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08.04.2022 14:19 Відповісти
Путлер антихрист, а это его паства и РПЦ это церква сатаны
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08.04.2022 14:20 Відповісти
Не захотів диякон молитися за "пабєду русскаго оружія " та "боляріна Валадімєра" )))
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08.04.2022 14:21 Відповісти
"Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов - отцов и благодетелей взяточников!" - Иван Аксаков.
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08.04.2022 14:30 Відповісти
Не визнавав ***** богом і, по старинці, служив Богу.
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08.04.2022 14:31 Відповісти
Не можна , працюючи в самому лігві нацистів не підтримувати геноцид . Гундяєвська "церква" - по вуха в крові .
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08.04.2022 14:32 Відповісти
Парафіяни.
Прихожане, верующие - прости Господі.
Все больше убеждаюсь (в Бога ведь многие верят) в том,
что это таки рептилоиды, как бы абсурдно это не звучало.
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08.04.2022 14:40 Відповісти
Віра в богів лише ознака невігластва, без різниці в тому, що за нація, або територія
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08.04.2022 15:14 Відповісти
Мені часто свердлить мозок думка що релігію придумали раби щоб легше в ярмі ходить.
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08.04.2022 19:57 Відповісти
Саме релігії придумали можновладці для утримування рабів у покірності
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08.04.2022 21:19 Відповісти
Придумали раби, а можновладці підхопили.
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08.04.2022 21:21 Відповісти
У рабів немає такої функції - думати, саме тому вони й раби.
Але віра в богів була створена саме людською тупістю, яку потім використовували більш розумні особини, щоб створити зручні для себе релігії
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08.04.2022 23:04 Відповісти
Ой, тільки не треба цих соплєй з приводу етнічних украінцев. Подивіться кількість таких у хабаровському краї, а потім згадайте що за частини стояли в Бучі!
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08.04.2022 15:12 Відповісти
Давайте снова включаем хор про надо достучаться до сердец матерей русских солдат. Среди прихожан они явно есть. И что?
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08.04.2022 15:44 Відповісти
Коллективное ***** - венец 300-летней эволюции имперских амбиций московии.
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08.04.2022 21:08 Відповісти
Рашисто-сатанисти згодують його скаженим собакам (кадировським) скажених орків напевно. Історія покотилася в зворотньому..
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08.04.2022 22:27 Відповісти
 
 