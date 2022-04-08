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Новини Економіка
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Кіровоградщина (442) посівна (43) переселенці (516)

Всі площі ранніх зернових засіяли, - голова Кіровоградської ОВА

Новини Цензор.НЕТ Економіка

райкович

Кіровоградські аграрії успішно проводять посівну кампанію, завершивши засівання всіх запланованих під ранні зернові культури площ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича.

"Аграрії вже сіють соняшник. Для нас ці позиції важливі, бо це - експортні культури. Дякую всім селянам за звитяжну працю в умовах війни", - пише він.

Також обласний очільник розповів і про ситуацію з вимушеними переселенцями, наплив яких за останні дні помітно збільшився.

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"Тільки за цю добу наші центри прийняли майже 2,5 тисячі. Понад 1600 діток", - повідомив Райкович.

За його інформацією, всього на території області залишилось 26,5 тисяч людей, а майже 23 тисячі із них звернулися за довідками.

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"Із дуже доброго - народилося 11 дітей. 7 дівчаток і 4 хлопчики. Серед них є кияни і миколаївці. Але всі наші! Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі", - говорить він.
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Засіяли добре і чудово.
Навіщо це про це писати та говорити?!
Тільки цим дражнити Орков і підштовхувати
до дії, щоб усе це похерити.
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08.04.2022 14:28 Відповісти
Якщо вони будуть бити ракетами по засіяним полям - то це ще більша дурість, ніж по цивільним будинкам
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08.04.2022 15:18 Відповісти
А де ви бачили в них Розум
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08.04.2022 16:52 Відповісти
Так це добре для українців.
А ти за кого переживаєш?
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08.04.2022 21:30 Відповісти
що ти верзеш, недолуге чмо?!?

Може мені ще й дозволу на дихання в путлєра запитувати?

Путлєр та його гобліни вбивають українців не з-за того, що там українці роблять чи не роблять. А з-за того, що вони взагалі існують.

Якщо ти цього не розумієш - то ти класична жертва путінської пропаганди, з купою гімна в голові...
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08.04.2022 17:18 Відповісти
 
 