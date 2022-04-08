Всі площі ранніх зернових засіяли, - голова Кіровоградської ОВА
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Кіровоградські аграрії успішно проводять посівну кампанію, завершивши засівання всіх запланованих під ранні зернові культури площ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича.
"Аграрії вже сіють соняшник. Для нас ці позиції важливі, бо це - експортні культури. Дякую всім селянам за звитяжну працю в умовах війни", - пише він.
Також обласний очільник розповів і про ситуацію з вимушеними переселенцями, наплив яких за останні дні помітно збільшився.
"Тільки за цю добу наші центри прийняли майже 2,5 тисячі. Понад 1600 діток", - повідомив Райкович.
За його інформацією, всього на території області залишилось 26,5 тисяч людей, а майже 23 тисячі із них звернулися за довідками.
"Із дуже доброго - народилося 11 дітей. 7 дівчаток і 4 хлопчики. Серед них є кияни і миколаївці. Але всі наші! Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі", - говорить він.
Будь ласка, зачекайте...
Навіщо це про це писати та говорити?!
Тільки цим дражнити Орков і підштовхувати
до дії, щоб усе це похерити.
А ти за кого переживаєш?
Може мені ще й дозволу на дихання в путлєра запитувати?
Путлєр та його гобліни вбивають українців не з-за того, що там українці роблять чи не роблять. А з-за того, що вони взагалі існують.
Якщо ти цього не розумієш - то ти класична жертва путінської пропаганди, з купою гімна в голові...