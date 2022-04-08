Україна отримала від ЄС 120 млн євро грантової допомоги
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Європейська комісія надала Україні грант у розмірі 120 млн євро у рамках загального пакету надзвичайної фінансової допомоги Україні, оголошеної 24 січня 2022 року.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Зазначені кошти, надані Україні на безоплатній та безповоротній основі відповідно до підписаної сторонами 30 березня угоди, буде спрямовано до загального фонду державного бюджету для фінансування найактуальніших видатків держави, у тому числі пов'язаних із забезпеченням гарантованого соціального захисту громадян, функціонуванням критичної інфраструктури і сектора безпеки.
"Я вдячний Європейському Союзу та Європейській комісії за непохитну підтримку українського народу, зокрема за глибоке розуміння ситуації, що склалася в Україні, та оперативність у прийнятті рішень", - прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.
ЄС також виділить 7,5 млн євро на розслідування, яке Україна проводить у зв'язку з воєнними злочинами у київському передмісті Буча та інших містах.
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