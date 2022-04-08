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Україна отримала від ЄС 120 млн євро грантової допомоги

Новини Цензор.НЕТ Економіка

сергей,марченко

Європейська комісія надала Україні грант у розмірі 120 млн євро у рамках загального пакету надзвичайної фінансової допомоги Україні, оголошеної 24 січня 2022 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Зазначені кошти, надані Україні на безоплатній та безповоротній основі відповідно до підписаної сторонами 30 березня угоди, буде спрямовано до загального фонду державного бюджету для фінансування найактуальніших видатків держави, у тому числі пов'язаних із забезпеченням гарантованого соціального захисту громадян, функціонуванням критичної інфраструктури і сектора безпеки.

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"Я вдячний Європейському Союзу та Європейській комісії за непохитну підтримку українського народу, зокрема за глибоке розуміння ситуації, що склалася в Україні, та оперативність у прийнятті рішень", - прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.

ЄС також виділить 7,5 млн євро на розслідування, яке Україна проводить у зв'язку з воєнними злочинами у київському передмісті Буча та інших містах.
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Это хорошо. Но, четыре года назад Греция получила о ЕС 300 млрд. евро. За что?
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08.04.2022 14:54 Відповісти
Негайно спрямувати ці кошти на відновлення військових судів/трибуналів і в/прокуратур. Щонайшвидче усіі справи про злочини ху@лостана негайно вилучити у моностирського і передати в/прокурорам. Заборонити розгляд цих справ цивільними судами, цивільними держобвинувачами, цивільним техперсоналам, заборонити конвоювання, охорону трибуналів нацполіції і іншим невійськовим держструктурам.

Чому це досі не зроблено?
Яка ще політична чи інша воля для цього потрібна?
Кадровий склад цієї відновленої структури є в наявності. Суддів/прокурорів призвати з запасу/резерву, перевести з цивільних судів та прокуратур. Відновити навчальний заклад військової юстиції.
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08.04.2022 15:06 Відповісти
 
 