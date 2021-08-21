США виділили $400 тис. на гранти для збереження культурної спадщини

Посольство США в Україні оголосило результати конкурсу на отримання грантів у межах програми Посольського фонду США зі збереження культурної спадщини (Фонд AFCP) 2021 року. Переможцями грантової програми США на понад 400 тис. доларів стали проєкти збереження культурної спадщини України в Чернівцях, Вінниці та Луганську.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство США у фейсбуці.

Гранти отримали:

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича - проєкт Збереження Мармурової зали університету 19 століття ($363,784)

Вінницький обласний краєзнавчий музей - проєкт Збереження етнографічних об'єктів, пов'язаних з українським композитором 19 століття Миколою Леонтовичем ($27,917);

Громадська організація "Вибір" із Луганської області - проєкт Документування пам'ятників архітектури Луганської області ($17,285).

Посольство США також оголосило в межах програми Фонду AFCP конкурс пропозицій на отримання грантів 2022 року.

"Посольство США в Україні оголошує конкурс пропозицій у межах програми Посольського фонду США зі збереження культурної спадщини (Фонд AFCP) 2022 року. Програма Фонду AFCP має на меті збереження історичних будівель і пам'ятників, археологічних об'єктів, музейних колекцій, форм вираження традиційної культури, зокрема мов корінних народів і ремесел", - зазначили в посольстві.

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