УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15250 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
2 296 15
культура (356) грант (38)

США виділили $400 тис. на гранти для збереження культурної спадщини

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

США виділили $400 тис. на гранти для збереження культурної спадщини

Посольство США в Україні оголосило результати конкурсу на отримання грантів у межах програми Посольського фонду США зі збереження культурної спадщини (Фонд AFCP) 2021 року. Переможцями грантової програми США на понад 400 тис. доларів стали проєкти збереження культурної спадщини України в Чернівцях, Вінниці та Луганську.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство США у фейсбуці.

Гранти отримали:

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича - проєкт Збереження Мармурової зали університету 19 століття ($363,784)
Вінницький обласний краєзнавчий музей - проєкт Збереження етнографічних об'єктів, пов'язаних з українським композитором 19 століття Миколою Леонтовичем ($27,917);

Громадська організація "Вибір" із Луганської області - проєкт Документування пам'ятників архітектури Луганської області ($17,285).

Посольство США також оголосило в межах програми Фонду AFCP конкурс пропозицій на отримання грантів 2022 року.

"Посольство США в Україні оголошує конкурс пропозицій у межах програми Посольського фонду США зі збереження культурної спадщини (Фонд AFCP) 2022 року. Програма Фонду AFCP має на меті збереження історичних будівель і пам'ятників, археологічних об'єктів, музейних колекцій, форм вираження традиційної культури, зокрема мов корінних народів і ремесел", - зазначили в посольстві.

Дивіться також: Луганський національний університет на гроші від ЄС три роки готуватиметься до реінтеграції на сході. ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
США виділили $400 тис. на гранти для збереження культурної спадщини - Цензор.НЕТ 4986
показати весь коментар
21.08.2021 21:45
+2
США виділили $400 тис. на гранти для збереження культурної спадщини - Цензор.НЕТ 4360
показати весь коментар
21.08.2021 21:46
+1
95 квартал тоже наследие
показати весь коментар
21.08.2021 20:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звісно спасибі. Якраз по одному центу на жителя України.
показати весь коментар
21.08.2021 20:41 Відповісти
дареному коню до рота не заглядують
показати весь коментар
21.08.2021 21:51 Відповісти
95 квартал тоже наследие
показати весь коментар
21.08.2021 20:41 Відповісти
прокляття
показати весь коментар
21.08.2021 20:45 Відповісти
ну может и хватит что бы после редаленыбул площадь отмыть
показати весь коментар
21.08.2021 20:42 Відповісти
Мало. Даже украсть нечего. Лучше бы не "выделяли",а шли у тупо платили за конкретные дела. И сами бы контролировали. А так-деньги в песок. Очередные.
показати весь коментар
21.08.2021 20:42 Відповісти
А на садибу Сікорського в Києві вони профінансувати не хочуть, поки її не поклали під черговий людашник?...
https://hmarochos.kiev.ua/2021/08/04/z-sadyby-sikorskogo-znyaly-aresht-i-gotuyutsya-peredaty-mistu/
показати весь коментар
21.08.2021 20:43 Відповісти
хорошо, подумал министр культуры Ткаченко, у меня как есть наследники.
показати весь коментар
21.08.2021 20:45 Відповісти
США виділили $400 тис. на гранти для збереження культурної спадщини - Цензор.НЕТ 4360
показати весь коментар
21.08.2021 21:46 Відповісти
Кабы мраморный зал Черновицкого университета всегда был в хорошем состоянии.
А здание напротив выгорело при пожаре и там голые стены.
На реставрацию денег никогда не хватало.
показати весь коментар
21.08.2021 20:51 Відповісти
Блин,...прочитал － на ГРАНАТЫ😀
показати весь коментар
21.08.2021 21:03 Відповісти
"Урааа, распил!" (с) Зе-наркоман.
показати весь коментар
21.08.2021 21:07 Відповісти
А Киеву, у меня пенек возле дома на котором мы иногда устраиваем дискуссии тоже требует защиты!!!!!
показати весь коментар
21.08.2021 21:12 Відповісти
Каким-то чудесным образом это никак не вяжется событиями с усадьбой Барбана. Походу министерство культуры во главе с Ткаченко неправильно поняло назначение этих денег. Ну как и зеледент назначением денег антиковидного фонда.
показати весь коментар
21.08.2021 21:12 Відповісти
США виділили $400 тис. на гранти для збереження культурної спадщини - Цензор.НЕТ 4986
показати весь коментар
21.08.2021 21:45 Відповісти
 
 