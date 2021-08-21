США выделили $400 тыс. на гранты для сохранения культурного наследия

Посольство США в Украине объявило результаты конкурса на получение грантов в рамках программы Посольского фонда США по сохранению культурного наследия (Фонд AFCP) 2021 года. Победителями грантовой программы США на общую сумму более 400 тыс. долларов стали проекты сохранения культурного наследия Украины в Черновцах, Виннице и Луганске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Посольство США в Фейсбуке.

Гранты получили:

Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича - проект Сохранение Мраморной залы университета 19 века ($ 363,784)

Винницкий областной краеведческий музей - проект Сохранение этнографических объектов, связанных с украинским композитором 19 века Николаем Леонтовичем ($ 27,917);

Общественная организация "Выбор" из Луганской области: проект Документирование памятников архитектуры Луганской области ($ 17,285).

Посольство США также объявило в рамках программы Фонда AFCP конкурс предложений на получение грантов 2022 года.

"Посольство США в Украине объявляет конкурс предложений в рамках программы Посольского фонда США по сохранению культурного наследия (Фонд AFCP) 2022 года. Программа Фонда AFCP имеет целью сохранение исторических зданий и памятников, археологических объектов, музейных коллекций, форм выражения традиционной культуры, а именно языков коренных народов и ремесел", - отметили в посольстве.

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