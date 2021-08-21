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США выделили $400 тыс. на гранты для сохранения культурного наследия

Новости Цензор.НЕТ Общество

США выделили $400 тыс. на гранты для сохранения культурного наследия

Посольство США в Украине объявило результаты конкурса на получение грантов в рамках программы Посольского фонда США по сохранению культурного наследия (Фонд AFCP) 2021 года. Победителями грантовой программы США на общую сумму более 400 тыс. долларов стали проекты сохранения культурного наследия Украины в Черновцах, Виннице и Луганске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Посольство США в Фейсбуке.

Гранты получили:

Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича - проект Сохранение Мраморной залы университета 19 века ($ 363,784)
Винницкий областной краеведческий музей - проект Сохранение этнографических объектов, связанных с украинским композитором 19 века Николаем Леонтовичем ($ 27,917);

Общественная организация "Выбор" из Луганской области: проект Документирование памятников архитектуры Луганской области ($ 17,285).

Посольство США также объявило в рамках программы Фонда AFCP конкурс предложений на получение грантов 2022 года.

"Посольство США в Украине объявляет конкурс предложений в рамках программы Посольского фонда США по сохранению культурного наследия (Фонд AFCP) 2022 года. Программа Фонда AFCP имеет целью сохранение исторических зданий и памятников, археологических объектов, музейных коллекций, форм выражения традиционной культуры, а именно языков коренных народов и ремесел", - отметили в посольстве.

Также читайте: Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+2
США виділили $400 тис. на гранти для збереження культурної спадщини - Цензор.НЕТ 4986
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21.08.2021 21:45
+2
США виділили $400 тис. на гранти для збереження культурної спадщини - Цензор.НЕТ 4360
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21.08.2021 21:46
+1
95 квартал тоже наследие
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21.08.2021 20:41
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Звісно спасибі. Якраз по одному центу на жителя України.
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21.08.2021 20:41 Ответить
дареному коню до рота не заглядують
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21.08.2021 21:51 Ответить
95 квартал тоже наследие
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21.08.2021 20:41 Ответить
прокляття
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21.08.2021 20:45 Ответить
ну может и хватит что бы после редаленыбул площадь отмыть
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21.08.2021 20:42 Ответить
Мало. Даже украсть нечего. Лучше бы не "выделяли",а шли у тупо платили за конкретные дела. И сами бы контролировали. А так-деньги в песок. Очередные.
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21.08.2021 20:42 Ответить
А на садибу Сікорського в Києві вони профінансувати не хочуть, поки її не поклали під черговий людашник?...
https://hmarochos.kiev.ua/2021/08/04/z-sadyby-sikorskogo-znyaly-aresht-i-gotuyutsya-peredaty-mistu/
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21.08.2021 20:43 Ответить
хорошо, подумал министр культуры Ткаченко, у меня как есть наследники.
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21.08.2021 20:45 Ответить
США виділили $400 тис. на гранти для збереження культурної спадщини - Цензор.НЕТ 4360
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21.08.2021 21:46 Ответить
Кабы мраморный зал Черновицкого университета всегда был в хорошем состоянии.
А здание напротив выгорело при пожаре и там голые стены.
На реставрацию денег никогда не хватало.
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21.08.2021 20:51 Ответить
Блин,...прочитал － на ГРАНАТЫ😀
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21.08.2021 21:03 Ответить
"Урааа, распил!" (с) Зе-наркоман.
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21.08.2021 21:07 Ответить
А Киеву, у меня пенек возле дома на котором мы иногда устраиваем дискуссии тоже требует защиты!!!!!
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21.08.2021 21:12 Ответить
Каким-то чудесным образом это никак не вяжется событиями с усадьбой Барбана. Походу министерство культуры во главе с Ткаченко неправильно поняло назначение этих денег. Ну как и зеледент назначением денег антиковидного фонда.
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21.08.2021 21:12 Ответить
США виділили $400 тис. на гранти для збереження культурної спадщини - Цензор.НЕТ 4986
показать весь комментарий
21.08.2021 21:45 Ответить
 
 