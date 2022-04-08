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Новини За кордоном
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Фінляндія (772) DDOS-атака (30)

Сайти МЗС та Міноборони Фінляндії зазнали DDOS-атаки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

хакер

Сайти Міністерства закордонних справ та Міноборони Фінляндії зазнали потужної DDOS-атаки і певний час були недоступними.

Про це вдень 8 квітня повідомили у своїх соцмережах уряд і самі відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду. 

"Зі сторінкою МЗС наразі проблеми… З’ясовуємо ситуацію і спробуємо зробити її знову доступною якнайшвидше. Перепрошуємо за незручності", - повідомило МЗС у своєму Twitter близько 12 години.

Речник Міноборони Крістіан Ваккурі прокоментував, що ситуацію з’ясовують і поки неможливо сказати, хто стоїть за атакою.

Журналісти звернули увагу, що атака співпала у часі з дистанційною промовою президента України Володимира Зеленського у парламенті Фінляндії.

Також стало відомо про проблеми з онлайн- та мобільним банкінгом скандинавської компаніїNordea, але там не стали коментувати, чи причиною стала DDOS-атака, чи інші технічні проблеми. Компанія вже зазнавала атаки на початку березня.

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Мені здається, я здогадуюся, хто та підарасня, що здійснила атаку на сайти Фінляндії за її бажання вступити в спасительне НАТО.
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08.04.2022 15:07 Відповісти
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08.04.2022 15:09 Відповісти
Ну тут все доволі очевидно. ***** і ко.
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08.04.2022 15:12 Відповісти
Вони ще і туди лізуть ?
Хочуть таки спровокувати американців ?
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08.04.2022 15:13 Відповісти
Чому американців?
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08.04.2022 15:45 Відповісти
Фины про НАТО заговорили?И тут же DDOS атаки? Какое совпадение Какой прозрачный намек.......
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08.04.2022 15:16 Відповісти
Російська імпотенція
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08.04.2022 15:45 Відповісти
старий маразматик в бункері обідився на них
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08.04.2022 16:56 Відповісти
 
 