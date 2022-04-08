Сайти МЗС та Міноборони Фінляндії зазнали DDOS-атаки

Сайти Міністерства закордонних справ та Міноборони Фінляндії зазнали потужної DDOS-атаки і певний час були недоступними.

Про це вдень 8 квітня повідомили у своїх соцмережах уряд і самі відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Зі сторінкою МЗС наразі проблеми… З’ясовуємо ситуацію і спробуємо зробити її знову доступною якнайшвидше. Перепрошуємо за незручності", - повідомило МЗС у своєму Twitter близько 12 години.

Речник Міноборони Крістіан Ваккурі прокоментував, що ситуацію з’ясовують і поки неможливо сказати, хто стоїть за атакою.

Ulkoministeriön verkkopalveluissa on tällä hetkellä häiriöitä. https://t.co/dLHck5THTI ja Finlanabroad.fi-sivustoille on kohdistettu palvelunestohyökkäys. Selvitämme asiaa ja yritämme saada palvelut toimimaan mahdollisimman pian. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. — MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) April 8, 2022

Журналісти звернули увагу, що атака співпала у часі з дистанційною промовою президента України Володимира Зеленського у парламенті Фінляндії.

Також стало відомо про проблеми з онлайн- та мобільним банкінгом скандинавської компаніїNordea, але там не стали коментувати, чи причиною стала DDOS-атака, чи інші технічні проблеми. Компанія вже зазнавала атаки на початку березня.

Читайте також: DDoS-атака на державні вебресурси триває, - Держспецзв'язок