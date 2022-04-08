Acer призупиняє свою діяльність у РФ

Тайванська компанія комп'ютерної техніки та електроніки Acer на 44 день війни вирішила зупинити совю діяльність у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, офіційна заява була опублікована на сайті компанії

" Acer суворо дотримується чинних законів і правил міжнародної торгівлі, а також уважно стежить за конфліктом між Росією та Україною. Через останні події Acer вирішила призупинити свій бізнес в Росії. Компанія зосереджується на безпеці всіх своїх співробітників, що включає постійні зусилля, щоб допомогти кожній людині та їхнім родинам, які постраждали. Acer сподівається, що мир буде відновлено якомога швидше", - йдеться у повідомленні компанії.

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