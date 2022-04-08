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Acer призупиняє свою діяльність у РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

техніка,комп'ютер

Тайванська компанія комп'ютерної техніки та електроніки Acer на 44 день війни вирішила зупинити совю діяльність у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, офіційна заява була опублікована на сайті компанії

" Acer суворо дотримується чинних законів і правил міжнародної торгівлі, а також уважно стежить за конфліктом між Росією та Україною. Через останні події Acer вирішила призупинити свій бізнес в Росії. Компанія зосереджується на безпеці всіх своїх співробітників, що включає постійні зусилля, щоб допомогти кожній людині та їхнім родинам, які постраждали. Acer сподівається, що мир буде відновлено якомога швидше", - йдеться у повідомленні компанії.

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Хорошая компания и политика правильная!
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08.04.2022 16:43 Відповісти
Штатам надо ввести больше санкций чтоб даже ксиоми и хуавей не могли торговать с рашей. Эти добровольные отказы льстят, но этого мало.
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08.04.2022 16:48 Відповісти
Здесь не просто нужны санкции, здесь нужно еще сделать так что бы европейский и американский рынок был для них более привлекательным чем рынок рашки.
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08.04.2022 17:10 Відповісти
"Электроника" возвращается . Дальше только счеты
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08.04.2022 16:52 Відповісти
Розроблять у Сколково анало-говнетний "ватобук"...
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08.04.2022 17:09 Відповісти
А чому півтора місяці чекали? Хто, хто а Тайвань мав першим вийти з русні.
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08.04.2022 17:13 Відповісти
Ну тепер нам потрібно визнати Тайвань і запропонувати щоб у нас робили свою продукцію.!!!!
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08.04.2022 17:40 Відповісти
 
 