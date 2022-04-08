Німецька харчова компанія Dr.Oetker залишає ринок Росії

Німецький виробник харчових продуктів Dr.Oetker заявив про повний вихід з російського ринку. Компанія зупинила експорт в РФ, інвестиції в російський бізнес та маркетингову активність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

"Компанія вже припинила весь експорт до Росії, всі інвестиції в російську дочірню компанію та всю національну маркетингову діяльність одразу після нападу Росії на суверенну демократичну державу Україну, що суперечило міжнародному праву", - сказано в заяві.

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При цьому німецька компанія вирішила продати свій завод у Білгороді російському керівництву.

"Dr.Oetker рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну та закликає російський уряд негайно припинити війну та відновити мир", - зазначено в повідомленні.

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