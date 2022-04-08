Німецька харчова компанія Dr.Oetker залишає ринок Росії
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Німецький виробник харчових продуктів Dr.Oetker заявив про повний вихід з російського ринку. Компанія зупинила експорт в РФ, інвестиції в російський бізнес та маркетингову активність.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.
"Компанія вже припинила весь експорт до Росії, всі інвестиції в російську дочірню компанію та всю національну маркетингову діяльність одразу після нападу Росії на суверенну демократичну державу Україну, що суперечило міжнародному праву", - сказано в заяві.
При цьому німецька компанія вирішила продати свій завод у Білгороді російському керівництву.
"Dr.Oetker рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну та закликає російський уряд негайно припинити війну та відновити мир", - зазначено в повідомленні.
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Ну все понятно, будут и дальше работать, но через фирму прокладку
И новая фирма не сможет использовать ту же торговую марку, производить тот же ассортимент продукции. Более того: новая компания не сможет выпускать такой же товар: патенты на рецептуру есть. А ещё уход компании с рынка означает, что все немецкие специалисты ушли следом, да и кого-то из российских могли перевезти, кто-то уволился и нашёл себе новую работу. Плюс нельзя использовать ПО. И даже если насрать на патенты, производить то же самое не получится: для оборудования нужна поддержка ПО, плюс нужны те же ингредиенты.