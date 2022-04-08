Bosch не планує повністю згортати бізнес у Росії
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Німецький виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки Bosch поки не планує повністю виходити із РФ.
Про це в інтерв'ю Handelsblatt заявив глава компанії Штефан Хартунг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
"Поки що здійснюється важлива для постачання нормального населення діяльність, яка не підпадає під санкції. Ми не хочемо її припиняти без законної підстави", - сказав він.
За його словами, Bosch максимально підтримує санкції.
Водночас, за словами Хартунга, через санкції постачання товарів до Росії "значною мірою" паралізовані.
"Більшість нашого бізнесу з російськими клієнтами і в Росії порушена, це стосується і локального виробництва. Варто очікувати і нових істотних обмежень роботи", - визнав глава Bosch.
Нагадаємо, німецький виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки Bosch заявив, що зупинив поставки побутової техніки з ЄС до РФ.
Компанія Bosch зупиняє два заводи з виробництва побутової техніки в Санкт-Петербурзі через відсутність поставок з ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
"в 1933 году IG Farben пожертвовала 400 000 рейхсмарок в пользу избирательной кампании национал-социалистов, чтобы обеспечить в дальнейшем заключение договора на поставку 350 000 тонн синтетического бензина."
Такие члены правления Бош, как Карл Краух, Фриц тер Меер, Георг фон Шницлер, Макс Ильгнер, Отто Амброс, Фридрих Йене, Кристиан Шнайдер, Карл Вурстер, Карл Лаутеншлегер и Эрнст Бюргин вступили в НСДАП в 1937 году.
Боїться, що він та оточення відразу попаде під дію закону?
Але мені цікаво, як би його за то виправдовували його прихильники на кшталт свинопса ан пав .
ты тоже нарик?
астанавітєсь!
це де ж він там на кацапії нормальних побачив?
У меня сейчас техники нет...от слова совсем...ну кроме зубной электрической щетки..
Другие страны Индия Китай Япония США заплатили около 17 млрд. $
Там є нормальне населення?
Вице-адмирал Юст Юль, датский посол в Московии 1709-1712 гг, в своих воспоминаниях свидетельствует (привожу выдержки): «Хотя нынче московиты стараются подражать культурным народам, хотя они и переоделись во французские платья и выглядят внешне как будто более цивилизованными, чем раньше - тем не менее, каждый их них остался тем же кем и был - дикарём и рабом... Грязь такая страшная, что я бы лучше ел на полу в беднейшей украинской хате, чем за столом московского вельможи... Когда московские аристократы ссорятся, то плюют друг другу в лицо и называют такими гадкими словами, что их нельзя печатать... На празднике, устроенном царём Петром, высочайшие вельможи перепились, как свиньи, горланили, свистели, блевали, плевали один на другого и ругались такими словами, что иностранные дипломаты разбежались... В отношениях с московитами приходится употреблять острое, грубое просторечие с ругательствами, если вы хотите чтобы вас поняли и сделали требуемое. Если станете разговаривать вежливо, культурно - вами будут пренебрегать... Князь Меншиков (Mensctikof) - второе лицо после Петр I - не умеет читать и писать... Суд легко подкупить, даже высший, заплатив канцлеру князю А.Меншикову 20-30 тысяч рублей, из которых свою долю возьмёт царь...»
Цікавий ньюанс - маркетологи великих западних компаній толі стратегічно помилились , обрав міста під заводи в раші ( де ісі безруки та алкогольні) замість України , ЧІ ЇХ СВІДОМО КОРУМПУВАЛИ РАШКІНИ БІЗНЕСМЕНИ .
Власникам таких компаній потрібно замислітись
Я считаю , что все эти непонятки с западными компаниями - тоже рашкина война против Украины . Кацапы делали все , чтобы Украина не смогла стать сильной страной - на каждой ступени власти сидел кацап и создавал проблемы бизнесу
А санкции -- они не для понимания, а для выжимания -- насильного!
«Если Германия в одностороннем порядке откажется от поставок российского газа, важные элементы цепочки поставок оторвутся не только у Bosch»
Справедливости ради, Украина тоже не отказывается от прокачки и покупки российского газа в одностороннем порядке.
Это так -- ничего личного -- просто глаз колет.
Я бы -- лично -- обрубил бы всё ещё при Порохе.
...если б был бы Порохом...*)
тепер даром не візьму
Теперь по крайней мере знаю какой НЕ буду покупать.
А як ці німці розуміють нормальному вони населенню постачання роблять, чи тим хто підтримує війну проти України? Чи це просто спекуляція?
Наразі Anonimous потрібно конче звернути увагу на цих покидьків...