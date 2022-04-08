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Bosch не планує повністю згортати бізнес у Росії

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

bosch

Німецький виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки Bosch поки не планує повністю виходити із РФ.

Про це в інтерв'ю Handelsblatt заявив глава компанії Штефан Хартунг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

"Поки що здійснюється важлива для постачання нормального населення діяльність, яка не підпадає під санкції. Ми не хочемо її припиняти без законної підстави", - сказав він.

За його словами, Bosch максимально підтримує санкції.

Водночас, за словами Хартунга, через санкції постачання товарів до Росії "значною мірою" паралізовані.

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"Більшість нашого бізнесу з російськими клієнтами і в Росії порушена, це стосується і локального виробництва. Варто очікувати і нових істотних обмежень роботи", - визнав глава Bosch.

Нагадаємо, німецький виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки Bosch заявив, що зупинив поставки побутової техніки з ЄС до РФ.

Компанія Bosch зупиняє два заводи з виробництва побутової техніки в Санкт-Петербурзі через відсутність поставок з ЄС.
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Топ коментарі
+39
Суки, никак не нажрутся. Ничего святого нет.
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08.04.2022 16:12
+22
А що до бізнесу 95 кварталу на росії?
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08.04.2022 16:13
+19
Прихильники зеленського, як ви гадаєте, чому він ветував закон про покарання за колаборціонізм?
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08.04.2022 16:14
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Суки, никак не нажрутся. Ничего святого нет.
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08.04.2022 16:12 Відповісти
Тоже мне новость. Бош всегда сотрудничает с фашистами и использует рабский труд.
"в 1933 году IG Farben пожертвовала 400 000 рейхсмарок в пользу избирательной кампании национал-социалистов, чтобы обеспечить в дальнейшем заключение договора на поставку 350 000 тонн синтетического бензина."
Такие члены правления Бош, как Карл Краух, Фриц тер Меер, Георг фон Шницлер, Макс Ильгнер, Отто Амброс, Фридрих Йене, Кристиан Шнайдер, Карл Вурстер, Карл Лаутеншлегер и Эрнст Бюргин вступили в НСДАП в 1937 году.
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08.04.2022 17:35 Відповісти
А що до бізнесу 95 кварталу на росії?
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08.04.2022 16:13 Відповісти
файний нік
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08.04.2022 16:17 Відповісти
Прихильники зеленського, як ви гадаєте, чому він ветував закон про покарання за колаборціонізм?
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08.04.2022 16:14 Відповісти
Мене? Ні.
Боїться, що він та оточення відразу попаде під дію закону?
Але мені цікаво, як би його за то виправдовували його прихильники на кшталт свинопса ан пав .
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08.04.2022 16:52 Відповісти
мы не из квартала, не папа и не мама римма чтобы он нас мог спасти
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08.04.2022 20:15 Відповісти
ой бот, зеля даже сраку свою спасти от кало мойши не способен)))

ты тоже нарик?
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08.04.2022 21:00 Відповісти
шифруешься? ну-ну))
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08.04.2022 21:26 Відповісти
пакт Молотова-Ріббентропа діє і в 2022 році
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08.04.2022 16:14 Відповісти
фашисти підтримують рашофашистів..
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08.04.2022 16:14 Відповісти
Бош на ху..й ****
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08.04.2022 16:15 Відповісти
Це той самий Bosch, електронні компоненти якого стояли в ракетах, якими параша б'є по Україні?
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08.04.2022 16:16 Відповісти
Нет.
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08.04.2022 16:30 Відповісти
и сименс готов бошей в этом поддержать. все устали от санкций.
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08.04.2022 16:17 Відповісти
Сименс и Бош - это одна корпорация.
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08.04.2022 16:33 Відповісти
НАДО ТЕ КОМПАНИИ, КОТОРІЕ РАБОТАЮТ В РАШКЕ ПОСЫЛАТЬ ***** В УКРАИНЕ,АВТОМАТИЧЕСКИ
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08.04.2022 16:18 Відповісти
тільки почав відроджуватись любий серцям німців нацизм на расєє, а ви хочете щоб вони йому зрадили?
астанавітєсь!
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08.04.2022 16:18 Відповісти
Він так і сказав "постачання для нормального населення"?
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08.04.2022 16:18 Відповісти
те ж з хвилину побув у ступорі....
це де ж він там на кацапії нормальних побачив?
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08.04.2022 17:48 Відповісти
все что сделано в германии, больше никогда не куплю
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08.04.2022 16:18 Відповісти
Так усе німецьке виробляється у Китаї, як і усе інше. Тут не на Made in Germany треба дивитись, а на бренд.
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08.04.2022 16:21 Відповісти
Неа. Точнее заводы есть и там и там. Но специалисты говорят, что разница огромна даже для техники произведенной в Германии и Испании. Это не одни и те же товары. Под каждый рынок выпускают свой товар. Поэтому именно в случае Боша как раз нужно смотреть на то, чтобы было "Made in Germany".
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08.04.2022 19:38 Відповісти
Так, що у мене з техніки Bosh - аж нічого. І нічого й не буде, ПНХ
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08.04.2022 16:19 Відповісти
Вам легше.
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08.04.2022 16:20 Відповісти
Ні, збрехав - газова плита, придбана десь років з 20 назад, щоправда, виготовлена десь у південній Америці. Досі працює, зараза.
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08.04.2022 16:23 Відповісти
От от, в мене пральна машина автомат, 15 років тарабанить і хоч би що, спробую запропонувати дружині поміняти на Аурику, але боюсь, відгребу.
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08.04.2022 16:25 Відповісти
Мне бы ваши проблемы...
У меня сейчас техники нет...от слова совсем...ну кроме зубной электрической щетки..
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08.04.2022 16:32 Відповісти
Если у вас есть авто, то есть и продукция Бош.
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08.04.2022 18:25 Відповісти
Всем *****
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08.04.2022 16:31 Відповісти
С тех пор, как Россия начала войну в Украине в конце февраля, 27 государств-членов ЕС произвели платежи за энергию на общую сумму около 35 миллиардов евро, или примерно 38 миллиардов долларов, заявил в среду глава внешнеполитического ведомства торгового блока Жозеп Боррель, сообщает Wall Street Journal.
Другие страны Индия Китай Япония США заплатили около 17 млрд. $
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08.04.2022 16:19 Відповісти
Поки що здійснюється важлива для постачання нормального населення діяльність Джерело: https://censor.net/ua/n3332477

Там є нормальне населення?
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08.04.2022 16:19 Відповісти
1712 год

Вице-адмирал Юст Юль, датский посол в Московии 1709-1712 гг, в своих воспоминаниях свидетельствует (привожу выдержки): «Хотя нынче московиты стараются подражать культурным народам, хотя они и переоделись во французские платья и выглядят внешне как будто более цивилизованными, чем раньше - тем не менее, каждый их них остался тем же кем и был - дикарём и рабом... Грязь такая страшная, что я бы лучше ел на полу в беднейшей украинской хате, чем за столом московского вельможи... Когда московские аристократы ссорятся, то плюют друг другу в лицо и называют такими гадкими словами, что их нельзя печатать... На празднике, устроенном царём Петром, высочайшие вельможи перепились, как свиньи, горланили, свистели, блевали, плевали один на другого и ругались такими словами, что иностранные дипломаты разбежались... В отношениях с московитами приходится употреблять острое, грубое просторечие с ругательствами, если вы хотите чтобы вас поняли и сделали требуемое. Если станете разговаривать вежливо, культурно - вами будут пренебрегать... Князь Меншиков (Mensctikof) - второе лицо после Петр I - не умеет читать и писать... Суд легко подкупить, даже высший, заплатив канцлеру князю А.Меншикову 20-30 тысяч рублей, из которых свою долю возьмёт царь...»
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08.04.2022 16:23 Відповісти
Тому "нормальному" населенню тільки презервативи якісні треба постачати і видавати бескоштовно, щоб не плодилися виродки.
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08.04.2022 17:53 Відповісти
Конечно , они же С ДУРУ завод под Питером построили .

Цікавий ньюанс - маркетологи великих западних компаній толі стратегічно помилились , обрав міста під заводи в раші ( де ісі безруки та алкогольні) замість України , ЧІ ЇХ СВІДОМО КОРУМПУВАЛИ РАШКІНИ БІЗНЕСМЕНИ .
Власникам таких компаній потрібно замислітись
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08.04.2022 16:20 Відповісти
Некоторые компании пытались заходить в Украину, их мурыжили-мурыжили, кума своего у них не нашлось, чтобы всё порешал, и они ушли. А в рашке правительство само взятки платит этим компаниям, чтобы они с ними сотрудничали, а работники из Украины и дргих стран постсовка приезжают, в рашку работать. Так что всё просчитано.
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08.04.2022 16:25 Відповісти
Показательна история с ИКЕА . Ее в Украину не пускали 15 лет под любым поводом
Я считаю , что все эти непонятки с западными компаниями - тоже рашкина война против Украины . Кацапы делали все , чтобы Украина не смогла стать сильной страной - на каждой ступени власти сидел кацап и создавал проблемы бизнесу
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08.04.2022 17:00 Відповісти
Отож. И кацапы, и свои любители президента, который "наш человек - и сам ворует, и другим дает!"
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08.04.2022 18:37 Відповісти
Новая Защита от Джавелинов

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08.04.2022 16:22 Відповісти
Та всі вже побачили,Німеччина виявилася навіть більшим партнером нацистської росії ніж Венесуела з їх мадурою...
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08.04.2022 16:24 Відповісти
Ничего. Люди придут с шинами под вашу штаб-квартиру.
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08.04.2022 16:25 Відповісти
********** не видит ощутимо нагибательных проблем , когда мы терпим смерть и разруху ,от этой мрази.. *** в семье не без урода.. Ну как вбить в роди и не тупую голову Бундестага , как ?? Чем **** это ***** им симпатичен *** чем ???? Тупорылые...
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08.04.2022 16:32 Відповісти
тогда игнорировать этих тварей в УКРАИНЕ!
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08.04.2022 16:35 Відповісти
деньги не пахнут, сказали они...
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08.04.2022 16:37 Відповісти
Если всю статью прочитать, то Bosch действует в рамках законодательства и санкций.
А санкции -- они не для понимания, а для выжимания -- насильного!

«Если Германия в одностороннем порядке откажется от поставок российского газа, важные элементы цепочки поставок оторвутся не только у Bosch»
Справедливости ради, Украина тоже не отказывается от прокачки и покупки российского газа в одностороннем порядке.
Это так -- ничего личного -- просто глаз колет.
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08.04.2022 16:42 Відповісти
Российский газ не покупается Украиной с 2014 г и не потому что отказались, а даже когда по контракту предоплату платили ********* отказывался поставлять и аванс возвращал. А то что на запад качаем газ так в обратку гуманитарка, вооружение и деньги чтоб было чем отбиваться от *****. Так что пользы от прокачки газа сейчас Украине больше, но все меняется очень быстро.
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08.04.2022 16:57 Відповісти
Не хочу влазить в свару... ...но газ в Украине российский.
Я бы -- лично -- обрубил бы всё ещё при Порохе.
...если б был бы Порохом...*)
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08.04.2022 17:06 Відповісти
Газ словацкий, венгерский украинский собственный и тд. Газ того кто его продает, а где они его берут это их дело хоть сами добывают хоть покупают в **********, Норвегии, Нидерландах и тд.
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08.04.2022 18:03 Відповісти
Мерседес, он и в Японии Мерседес -- хоть ты его в Африке купи...
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08.04.2022 18:08 Відповісти
Но он уже твой хоть японский хоть африканский но уже не немецкий.
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08.04.2022 19:42 Відповісти
Мерседес не немецким не бывает.
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08.04.2022 19:58 Відповісти
У Мерседеса заводов по миру полно. Не считая про китайские комплектующие. Но речь вы завели о собственности, а любой Мерседес в собственности его владельца а не производителя: будь он немец, турок американец и тд.
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08.04.2022 20:44 Відповісти
Ты купил долляры у барыги -- считай, шо сам напечатал...*)
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08.04.2022 21:06 Відповісти
За незаконные валютные операции посадят вас с барыгой а не Америку. Так чьи доллары в справе?
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08.04.2022 21:18 Відповісти
Американские -- потому, что твои -- ты их купил.
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08.04.2022 21:29 Відповісти
Шо за биполярность? Вы можете определиться однозначно кому принадлежат ваши доллары: вам или американцам?
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09.04.2022 08:35 Відповісти
фашист фашисту глаз не выклюет
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08.04.2022 16:43 Відповісти
бош это тот же юнкерс, если кто не знал
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08.04.2022 16:44 Відповісти
бош это тот же юнкерс, если кто не знал
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08.04.2022 16:45 Відповісти
Geschäft, Geschäft über alles.
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08.04.2022 16:43 Відповісти
Пора прикрывать покупки товаров "Бош" в Украине.
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08.04.2022 16:56 Відповісти
Дивіться, суки! Ікла людською кров'ю вимажете...Не нажеретесь ніяк.
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08.04.2022 16:58 Відповісти
У щурів ікол нема.
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08.04.2022 17:12 Відповісти
все життя купував німецькі машини..
тепер даром не візьму
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08.04.2022 16:59 Відповісти
Выбирал лазерный уровень перед войной, не знал какой купить.

Теперь по крайней мере знаю какой НЕ буду покупать.
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08.04.2022 17:00 Відповісти
Bosch не планує згортати, НАТО не планує приймати. Стабільність, щоб його...
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08.04.2022 17:06 Відповісти
" важлива для постачання нормального населення діяльність "

А як ці німці розуміють нормальному вони населенню постачання роблять, чи тим хто підтримує війну проти України? Чи це просто спекуляція?
Наразі Anonimous потрібно конче звернути увагу на цих покидьків...
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08.04.2022 17:10 Відповісти
боші є боші ...
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08.04.2022 17:43 Відповісти
 
 