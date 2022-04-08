РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16392 посетителя онлайн
Новости ЭкономикаЗа рубежом Санкции против России
8 575 77
россия (91360) санкции (10626) Bosch (2)

Bosch не планирует полностью сворачивать бизнес в России

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Немецкий производитель электромеханической индустриальной и бытовой техники Bosch пока не намерен полностью выходить из РФ.

Об этом в интервью Handelsblatt заявил глава компании Штефан Хартунг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Пока осуществляется важная для поставки нормального населения деятельность, которая не подпадает под санкции. Мы не хотим ее прекращать без законного основания", - сказал он.

По его словам, Bosch максимально поддерживает санкции.

В то же время, по словам Хартунга, из-за санкций поставок товаров в Россию "в значительной степени" парализованы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия потеряла еще один самолет: истребитель МиГ-31 разбился в Ленинградской области

"Большинство нашего бизнеса с российскими клиентами и в России нарушено, это касается и локального производства. Следует ожидать и новых существенных ограничений работы", - признал глава Bosch.

Напомним, немецкий производитель электромеханической индустриальной и бытовой техники Bosch заявил, что остановил поставки бытовой техники из ЕС в РФ.

Компания Bosch останавливает два завода по производству бытовой техники в Санкт-Петербурге из-за отсутствия поставок из ЕС.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+39
Суки, никак не нажрутся. Ничего святого нет.
показать весь комментарий
08.04.2022 16:12
+22
А що до бізнесу 95 кварталу на росії?
показать весь комментарий
08.04.2022 16:13
+19
Прихильники зеленського, як ви гадаєте, чому він ветував закон про покарання за колаборціонізм?
показать весь комментарий
08.04.2022 16:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Суки, никак не нажрутся. Ничего святого нет.
показать весь комментарий
08.04.2022 16:12 Ответить
Тоже мне новость. Бош всегда сотрудничает с фашистами и использует рабский труд.
"в 1933 году IG Farben пожертвовала 400 000 рейхсмарок в пользу избирательной кампании национал-социалистов, чтобы обеспечить в дальнейшем заключение договора на поставку 350 000 тонн синтетического бензина."
Такие члены правления Бош, как Карл Краух, Фриц тер Меер, Георг фон Шницлер, Макс Ильгнер, Отто Амброс, Фридрих Йене, Кристиан Шнайдер, Карл Вурстер, Карл Лаутеншлегер и Эрнст Бюргин вступили в НСДАП в 1937 году.
показать весь комментарий
08.04.2022 17:35 Ответить
А що до бізнесу 95 кварталу на росії?
показать весь комментарий
08.04.2022 16:13 Ответить
файний нік
показать весь комментарий
08.04.2022 16:17 Ответить
Прихильники зеленського, як ви гадаєте, чому він ветував закон про покарання за колаборціонізм?
показать весь комментарий
08.04.2022 16:14 Ответить
Мене? Ні.
Боїться, що він та оточення відразу попаде під дію закону?
Але мені цікаво, як би його за то виправдовували його прихильники на кшталт свинопса ан пав .
показать весь комментарий
08.04.2022 16:52 Ответить
мы не из квартала, не папа и не мама римма чтобы он нас мог спасти
показать весь комментарий
08.04.2022 20:15 Ответить
ой бот, зеля даже сраку свою спасти от кало мойши не способен)))

ты тоже нарик?
показать весь комментарий
08.04.2022 21:00 Ответить
шифруешься? ну-ну))
показать весь комментарий
08.04.2022 21:26 Ответить
пакт Молотова-Ріббентропа діє і в 2022 році
показать весь комментарий
08.04.2022 16:14 Ответить
фашисти підтримують рашофашистів..
показать весь комментарий
08.04.2022 16:14 Ответить
Бош на ху..й ****
показать весь комментарий
08.04.2022 16:15 Ответить
Це той самий Bosch, електронні компоненти якого стояли в ракетах, якими параша б'є по Україні?
показать весь комментарий
08.04.2022 16:16 Ответить
Нет.
показать весь комментарий
08.04.2022 16:30 Ответить
и сименс готов бошей в этом поддержать. все устали от санкций.
показать весь комментарий
08.04.2022 16:17 Ответить
Сименс и Бош - это одна корпорация.
показать весь комментарий
08.04.2022 16:33 Ответить
НАДО ТЕ КОМПАНИИ, КОТОРІЕ РАБОТАЮТ В РАШКЕ ПОСЫЛАТЬ ***** В УКРАИНЕ,АВТОМАТИЧЕСКИ
показать весь комментарий
08.04.2022 16:18 Ответить
тільки почав відроджуватись любий серцям німців нацизм на расєє, а ви хочете щоб вони йому зрадили?
астанавітєсь!
показать весь комментарий
08.04.2022 16:18 Ответить
Він так і сказав "постачання для нормального населення"?
показать весь комментарий
08.04.2022 16:18 Ответить
те ж з хвилину побув у ступорі....
це де ж він там на кацапії нормальних побачив?
показать весь комментарий
08.04.2022 17:48 Ответить
все что сделано в германии, больше никогда не куплю
показать весь комментарий
08.04.2022 16:18 Ответить
Так усе німецьке виробляється у Китаї, як і усе інше. Тут не на Made in Germany треба дивитись, а на бренд.
показать весь комментарий
08.04.2022 16:21 Ответить
Неа. Точнее заводы есть и там и там. Но специалисты говорят, что разница огромна даже для техники произведенной в Германии и Испании. Это не одни и те же товары. Под каждый рынок выпускают свой товар. Поэтому именно в случае Боша как раз нужно смотреть на то, чтобы было "Made in Germany".
показать весь комментарий
08.04.2022 19:38 Ответить
Так, що у мене з техніки Bosh - аж нічого. І нічого й не буде, ПНХ
показать весь комментарий
08.04.2022 16:19 Ответить
Вам легше.
показать весь комментарий
08.04.2022 16:20 Ответить
Ні, збрехав - газова плита, придбана десь років з 20 назад, щоправда, виготовлена десь у південній Америці. Досі працює, зараза.
показать весь комментарий
08.04.2022 16:23 Ответить
От от, в мене пральна машина автомат, 15 років тарабанить і хоч би що, спробую запропонувати дружині поміняти на Аурику, але боюсь, відгребу.
показать весь комментарий
08.04.2022 16:25 Ответить
Мне бы ваши проблемы...
У меня сейчас техники нет...от слова совсем...ну кроме зубной электрической щетки..
показать весь комментарий
08.04.2022 16:32 Ответить
Если у вас есть авто, то есть и продукция Бош.
показать весь комментарий
08.04.2022 18:25 Ответить
Всем *****
показать весь комментарий
08.04.2022 16:31 Ответить
С тех пор, как Россия начала войну в Украине в конце февраля, 27 государств-членов ЕС произвели платежи за энергию на общую сумму около 35 миллиардов евро, или примерно 38 миллиардов долларов, заявил в среду глава внешнеполитического ведомства торгового блока Жозеп Боррель, сообщает Wall Street Journal.
Другие страны Индия Китай Япония США заплатили около 17 млрд. $
показать весь комментарий
08.04.2022 16:19 Ответить
Поки що здійснюється важлива для постачання нормального населення діяльність Джерело: https://censor.net/ua/n3332477

Там є нормальне населення?
показать весь комментарий
08.04.2022 16:19 Ответить
1712 год

Вице-адмирал Юст Юль, датский посол в Московии 1709-1712 гг, в своих воспоминаниях свидетельствует (привожу выдержки): «Хотя нынче московиты стараются подражать культурным народам, хотя они и переоделись во французские платья и выглядят внешне как будто более цивилизованными, чем раньше - тем не менее, каждый их них остался тем же кем и был - дикарём и рабом... Грязь такая страшная, что я бы лучше ел на полу в беднейшей украинской хате, чем за столом московского вельможи... Когда московские аристократы ссорятся, то плюют друг другу в лицо и называют такими гадкими словами, что их нельзя печатать... На празднике, устроенном царём Петром, высочайшие вельможи перепились, как свиньи, горланили, свистели, блевали, плевали один на другого и ругались такими словами, что иностранные дипломаты разбежались... В отношениях с московитами приходится употреблять острое, грубое просторечие с ругательствами, если вы хотите чтобы вас поняли и сделали требуемое. Если станете разговаривать вежливо, культурно - вами будут пренебрегать... Князь Меншиков (Mensctikof) - второе лицо после Петр I - не умеет читать и писать... Суд легко подкупить, даже высший, заплатив канцлеру князю А.Меншикову 20-30 тысяч рублей, из которых свою долю возьмёт царь...»
показать весь комментарий
08.04.2022 16:23 Ответить
Тому "нормальному" населенню тільки презервативи якісні треба постачати і видавати бескоштовно, щоб не плодилися виродки.
показать весь комментарий
08.04.2022 17:53 Ответить
Конечно , они же С ДУРУ завод под Питером построили .

Цікавий ньюанс - маркетологи великих западних компаній толі стратегічно помилились , обрав міста під заводи в раші ( де ісі безруки та алкогольні) замість України , ЧІ ЇХ СВІДОМО КОРУМПУВАЛИ РАШКІНИ БІЗНЕСМЕНИ .
Власникам таких компаній потрібно замислітись
показать весь комментарий
08.04.2022 16:20 Ответить
Некоторые компании пытались заходить в Украину, их мурыжили-мурыжили, кума своего у них не нашлось, чтобы всё порешал, и они ушли. А в рашке правительство само взятки платит этим компаниям, чтобы они с ними сотрудничали, а работники из Украины и дргих стран постсовка приезжают, в рашку работать. Так что всё просчитано.
показать весь комментарий
08.04.2022 16:25 Ответить
Показательна история с ИКЕА . Ее в Украину не пускали 15 лет под любым поводом
Я считаю , что все эти непонятки с западными компаниями - тоже рашкина война против Украины . Кацапы делали все , чтобы Украина не смогла стать сильной страной - на каждой ступени власти сидел кацап и создавал проблемы бизнесу
показать весь комментарий
08.04.2022 17:00 Ответить
Отож. И кацапы, и свои любители президента, который "наш человек - и сам ворует, и другим дает!"
показать весь комментарий
08.04.2022 18:37 Ответить
Новая Защита от Джавелинов

показать весь комментарий
08.04.2022 16:22 Ответить
Та всі вже побачили,Німеччина виявилася навіть більшим партнером нацистської росії ніж Венесуела з їх мадурою...
показать весь комментарий
08.04.2022 16:24 Ответить
Ничего. Люди придут с шинами под вашу штаб-квартиру.
показать весь комментарий
08.04.2022 16:25 Ответить
********** не видит ощутимо нагибательных проблем , когда мы терпим смерть и разруху ,от этой мрази.. *** в семье не без урода.. Ну как вбить в роди и не тупую голову Бундестага , как ?? Чем **** это ***** им симпатичен *** чем ???? Тупорылые...
показать весь комментарий
08.04.2022 16:32 Ответить
тогда игнорировать этих тварей в УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
08.04.2022 16:35 Ответить
деньги не пахнут, сказали они...
показать весь комментарий
08.04.2022 16:37 Ответить
Если всю статью прочитать, то Bosch действует в рамках законодательства и санкций.
А санкции -- они не для понимания, а для выжимания -- насильного!

«Если Германия в одностороннем порядке откажется от поставок российского газа, важные элементы цепочки поставок оторвутся не только у Bosch»
Справедливости ради, Украина тоже не отказывается от прокачки и покупки российского газа в одностороннем порядке.
Это так -- ничего личного -- просто глаз колет.
показать весь комментарий
08.04.2022 16:42 Ответить
Российский газ не покупается Украиной с 2014 г и не потому что отказались, а даже когда по контракту предоплату платили ********* отказывался поставлять и аванс возвращал. А то что на запад качаем газ так в обратку гуманитарка, вооружение и деньги чтоб было чем отбиваться от *****. Так что пользы от прокачки газа сейчас Украине больше, но все меняется очень быстро.
показать весь комментарий
08.04.2022 16:57 Ответить
Не хочу влазить в свару... ...но газ в Украине российский.
Я бы -- лично -- обрубил бы всё ещё при Порохе.
...если б был бы Порохом...*)
показать весь комментарий
08.04.2022 17:06 Ответить
Газ словацкий, венгерский украинский собственный и тд. Газ того кто его продает, а где они его берут это их дело хоть сами добывают хоть покупают в **********, Норвегии, Нидерландах и тд.
показать весь комментарий
08.04.2022 18:03 Ответить
Мерседес, он и в Японии Мерседес -- хоть ты его в Африке купи...
показать весь комментарий
08.04.2022 18:08 Ответить
Но он уже твой хоть японский хоть африканский но уже не немецкий.
показать весь комментарий
08.04.2022 19:42 Ответить
Мерседес не немецким не бывает.
показать весь комментарий
08.04.2022 19:58 Ответить
У Мерседеса заводов по миру полно. Не считая про китайские комплектующие. Но речь вы завели о собственности, а любой Мерседес в собственности его владельца а не производителя: будь он немец, турок американец и тд.
показать весь комментарий
08.04.2022 20:44 Ответить
Ты купил долляры у барыги -- считай, шо сам напечатал...*)
показать весь комментарий
08.04.2022 21:06 Ответить
За незаконные валютные операции посадят вас с барыгой а не Америку. Так чьи доллары в справе?
показать весь комментарий
08.04.2022 21:18 Ответить
Американские -- потому, что твои -- ты их купил.
показать весь комментарий
08.04.2022 21:29 Ответить
Шо за биполярность? Вы можете определиться однозначно кому принадлежат ваши доллары: вам или американцам?
показать весь комментарий
09.04.2022 08:35 Ответить
фашист фашисту глаз не выклюет
показать весь комментарий
08.04.2022 16:43 Ответить
бош это тот же юнкерс, если кто не знал
показать весь комментарий
08.04.2022 16:44 Ответить
бош это тот же юнкерс, если кто не знал
показать весь комментарий
08.04.2022 16:45 Ответить
Geschäft, Geschäft über alles.
показать весь комментарий
08.04.2022 16:43 Ответить
Пора прикрывать покупки товаров "Бош" в Украине.
показать весь комментарий
08.04.2022 16:56 Ответить
Дивіться, суки! Ікла людською кров'ю вимажете...Не нажеретесь ніяк.
показать весь комментарий
08.04.2022 16:58 Ответить
У щурів ікол нема.
показать весь комментарий
08.04.2022 17:12 Ответить
все життя купував німецькі машини..
тепер даром не візьму
показать весь комментарий
08.04.2022 16:59 Ответить
Выбирал лазерный уровень перед войной, не знал какой купить.

Теперь по крайней мере знаю какой НЕ буду покупать.
показать весь комментарий
08.04.2022 17:00 Ответить
Bosch не планує згортати, НАТО не планує приймати. Стабільність, щоб його...
показать весь комментарий
08.04.2022 17:06 Ответить
" важлива для постачання нормального населення діяльність "

А як ці німці розуміють нормальному вони населенню постачання роблять, чи тим хто підтримує війну проти України? Чи це просто спекуляція?
Наразі Anonimous потрібно конче звернути увагу на цих покидьків...
показать весь комментарий
08.04.2022 17:10 Ответить
боші є боші ...
показать весь комментарий
08.04.2022 17:43 Ответить
 
 