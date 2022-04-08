Bosch не планирует полностью сворачивать бизнес в России

Немецкий производитель электромеханической индустриальной и бытовой техники Bosch пока не намерен полностью выходить из РФ.

Об этом в интервью Handelsblatt заявил глава компании Штефан Хартунг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Пока осуществляется важная для поставки нормального населения деятельность, которая не подпадает под санкции. Мы не хотим ее прекращать без законного основания", - сказал он.

По его словам, Bosch максимально поддерживает санкции.

В то же время, по словам Хартунга, из-за санкций поставок товаров в Россию "в значительной степени" парализованы.

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"Большинство нашего бизнеса с российскими клиентами и в России нарушено, это касается и локального производства. Следует ожидать и новых существенных ограничений работы", - признал глава Bosch.

Напомним, немецкий производитель электромеханической индустриальной и бытовой техники Bosch заявил, что остановил поставки бытовой техники из ЕС в РФ.

Компания Bosch останавливает два завода по производству бытовой техники в Санкт-Петербурге из-за отсутствия поставок из ЕС.